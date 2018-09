La tenista Karolína Plíšková se proclama vencedora en el Torneo de Tokio

Karolína Plíšková se llevó este domingo el Torneo de Tokio frente a la tenista local Naomi Osaka tras vencer dos sets por 6:4. La japonesa, que llegaba a este enfrentamiento con una racha de diez victorias consecutivas, no se lo puso nada fácil a Plíšková, aunque al final acabó cediendo.

Durante el encuentro, la tenista checa mostró un magnífico nivel en el saque y jugó en todo momento con un gran nivel de confianza. Tras el partido, se mostró contenta de haber resuelto la final en dos sets y no tener que jugar un tercero, además, resaltó la importancia del saque en unas declaraciones para la Televisión Checa.

“No creo que haya dado mi máximo nivel en este partido, pero ha sido suficiente. Aunque, por supuesto, el saque ha sido mejor hoy. He superado muchos partidos y situaciones difíciles hasta ahora, quizás gracias a eso el partido de hoy ha resultado más fácil“.

Con esta victoria, Karolína Plíšková consigue su título número 11 en la categoría individual y su segundo título de este año, tras el Porsche Tennis Grand Prix de Stuttgart con el que se hizo en abril. Los puntos obtenidos en el Torneo de Tokio también le valen para subir hasta el séptimo puesto mundial en el ranking de la WTA.

El judoca checo Pavel Petřikov termina noveno en el Campeonato Mundial de Judo

La República Checa cuenta con varios representantes en el Campeonato Mundial de Judo 2018, que se está celebrando en la capital de Azerbaiyán, Bakú. Este torneo anual tiene lugar por primera en este estado del Cáucaso, un país donde la popularidad del judo es mayor que la del fútbol.

Entre los judocas presentados por Chequia destaca Pavel Petřikov, de la categoría de hasta 66 kilos, que ha concluido en novena posición y es por ahora el deportista checo que ha realizado la mejor actuación en el presente campeonato. Petřikov comentó para la Radiodifusión Checa sus impresiones tras ser eliminado.

“Sí, es una pena. Ahora me siento decepcionado por no haber ganado ese combate, no puedo decir que no me duela. Pero terminar en novena posición no es un mal resultado”.

Sin embargo, otros representantes de la República Checa siguen en el campeonato y no desaparece el sueño de llevarse una medalla. Entre los hombres, siguen combatiendo Michal Horák y Lukáš Krpálek. En la categoría femenina, tiene oportunidad de pasar de ronda todavía Alice Matějčková.

Victorias del Sparta y Slavia de Praga en la liga nacional de fútbol

Durante el último fin de semana se jugó la jornada número 9 de la liga checa de fútbol. Tanto el Slavia como el Sparta de Praga concluyeron sus encuentros con sensaciones positivas.

El Sparta de Praga, tras una mala temporada pasada y no entrar en las competiciones europeas este año, sigue mostrando un avance positivo y en la competición doméstica está luciendo su mejor cara. Este sábado ganó por 4-1 al Slovan Liberec gracias a los dobletes de Benjamin Tetteh y Nicolae Stanciu. Después del partido, el Sparta se situó temporalmente como primer clasificado, un tema que se habló en el vestuario, como afirmó el entrenador, Zdeněk Ščasný.

“Salió el tema en el vestuario, pero no fue por iniciativa mía. Algunos jugadores estaban hablando de que podíamos ser primeros. Pero más que el primer puesto me importa puntuar, y esta victoria confirma la racha positiva que se une a la victoria de la semana pasada, eso es lo más importante”.

Por su parte, en el campo del Slavia tuvo lugar este domingo un derbi praguense, en el que el equipo rojiblanco recibió al Bohemians y venció por 1-0, con un gol de Zmrhal en la primera parte.

El Slavia de Praga cierra la jornada en el liderato seguido muy de cerca por el Sparta, que ocupa la segunda posición. Todo esto a la espera de que este lunes juegue el Viktoria Pilsen.