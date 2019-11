La selección checa de fútbol se clasifica para la Eurocopa 2020

La selección de fútbol de la República Checa sufrió para asegurar su clasificación para la Eurocopa del próximo año.

Este jueves recibió al conjunto nacional de Kosovo en el Doosan Arena de Pilsen. La victoria era suficiente para conseguir la clasificación matemática, y aunque al final fue posible, durante algunos minutos los checos sintieron de cerca el miedo de no conseguir la segunda plaza del grupo.

El equipo de Jaroslav Šilhavý tenía el dominio del balón y creó varias oportunidades al comienzo del encuentro, pero el partido se atascó por momentos, y además los checos no contaban con su mejor delantero, Patrik Schick, que fue baja por lesión.

El partido se fue al descanso con 0-0 en el marcador y con sensaciones de inseguridad por parte de ambos equipos. Para empeorar las cosas, Atdhe Nuhiu pusó el 0-1 en el minuto 50, entonces se encendieron las alarmas en el conjunto local.

Después del encuentro, el capitán checo, Vladimír Darida, reconoció que fue duro verse en esa situación.

“Al comienzo de la segunda parte recibimos un gol y eso no es una situación fácil. Pero hicimos todo lo posible para darle la vuelta al partido, y al final lo conseguimos“.

Pero en el minuto 71, un magnífico disparo del centrocampista del Spartak Moscú Alex Král volvió a traer esperanza al equipo, que ahora sí veía que la remontada era posible.

Poco después, en el 79, el colofón y la euforia de la grada llegó a través del gol de Ondřej Čelůstka, que puso el 2-1 definitivo. Este último tanto llegó de una forma curiosa, ya que Čelůstka tocó un balón que previamente había cabeceado Alex Král.

En un primer momento, Král creía que el gol había sido suyo, por lo que fue a celebrarlo, como bromeaba para la Radio Checa.

“Creía que era mío, pero cuando lo estaba celebrando, Čelůstka me dijo que había tocado el balón. Le dije que no se lo dijera a nadie, pero obviamente se había visto en la televisión. Pero no importa de quién es el gol, lo importante es que hemos pasado a la Euro“.

Esta victoria permite a la República Checa asegurar la segunda plaza del grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. A falta del último partido contra Bulgaria, que se jugará este domingo, los checos tienen 15 puntos.

El basket femenino checo empieza con victoria su clasificación europea

El basket femenino checo también lucha por participar en el próximo campeonato europeo, el Eurobasket del año 2021.

Para alegría de los aficionados checos, las chicas comenzaron con buen pie tras conseguir la victoria en el primer partido clasificatorio, que las enfrentaba a Italia, las favoritas del grupo.

El conjunto nacional de basket ganó por 52-62, un resultado engañoso, ya que el equipo entrenado por Štefan Svitek no comenzó bien el partido y lo pasó mal en algunos momentos, como el propio entrenador señaló.

“No han sido agradables esos comienzos de cuarto, pero luego hemos consolidado nuestro juego y hemos mejorado la defensa. Vimos cómo jugaban, cúales era sus puntos fuertes, y fuimos capaces de anularlos“.

La más valorada entre las checas fue Kateřina Elhotová, quien anotó 9 puntos y repartió 7 asistencias.

El próximo reto del equipo nacional llegará este domingo, cuando se enfrentarán a Rumanía.