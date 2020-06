La fase regular de la liga checa se acerca a su fin

Solo quedan dos jornadas para que termine la fase regular de la liga checa de fútbol, que dará paso a una liguilla donde los seis mejores clasificados lucharán por el título.

La última jornada disputada, la número 28, deja al Slavia Praga como campeón de la liga regular de forma matemática. Esto lo consiguió gracias a un empate a cero en su campo contra el Viktoria Pilsen, su perseguidor más cercano.

El partido estuvo muy disputado y ambos equipos gozaron de buenas ocasiones. No obstante, ninguno pudo abrir el marcador, algo que lamentó para la Radio Checa el entrenador del equipo praguense, Jindřich Trpišovský.

“El partido ha sido bueno, pero lo más importante son los goles. Así que, a pesar de haber jugado bien, tenemos sentimientos encontrados por esa falta de gol”.

Para el equipo de Pilsen se trata del primer encuentro donde no consigue la victoria desde que se sienta en el banquillo Adrián Guľa. El entrenador eslovaco reconoció que era difícil continuar una racha de victorias tan larga, pero que, en cualquier caso, veía con opciones a su equipo en la liguilla final.

“No es fácil ganar durante tanto tiempo seguido, era todo un reto. No ha podido ser, pero pienso que el campeonato todavía está abierto”.

Una de las oportunidades más claras para los cerveceros vino a través de Aleš Čermák en el segundo tiempo. El jugador, por su parte, admitió que el Slavia había sido un rival digno y que cualquiera de los dos podría haberse llevado el encuentro.

“El Slavia ha corrido mucho, hemos jugado mucho uno contra uno y ha sido un partido duro. No sé si nos merecíamos o no los puntos, pero en la segunda parte tuve una ocasión y es una pena que no entrase, porque eso habría cambiado el partido”.

Por otro lado, el Sparta Praga continúa su buena racha con una nueva victoria, la tercera consecutiva. Esta vez fue en otro de los derbis de Praga, contra el Bohemians, donde el Sparta se impuso por 0-1.

El final fue especialmente amargo para el Bohemians, ya que estaban realizando un buen partido y el gol llegó a cinco minutos del final tras una jugada polémica. Inicialmente, el arbitró anuló un gol de Tetteh, pero tras la revisión en el vídeomarcador se comprobó que la acción era legal. Según Erich Brabec, asistente del entrenador del Bohemians, fue un momento de mucha tensión.

“No nos ha gustado recibir ese gol. Se dio una situación muy contradictoria, pero al final pasó lo que pasó cuando se revisó en el vídeo. Pero es una pena que un partido que estábamos a punto de empatar haya terminado así”.

Otro equipo que mantiene una estela ascendente es el Slovan Liberec, que mantiene la tercera plaza tras empatar 2-2 frente al Mladá Boleslav.

Tras estos resultados, el Slavia Praga asegura la primera plaza de la fase regular y tiene ya 68 puntos. Le sigue el Viktoria Pilsen con 60 puntos. En tercera posición se sitúa el Slovan Liberec con 46 puntos, empatado con el Jablonec que ocupa la cuarta plaza. El Sparta es quinto con 44 puntos.

Plíšková vuelve con un buen estado de forma

La tenista checa Karolína Plíšková no pudo participar en el primer torneo amistoso checo tras el parón provocado por la pandemia de coronavirus, ya que arrastraba algunas molestias en la espalda.

Sin embargo, pudo volver a las pistas en la Copa LiveScore que se disputó la semana pasada y el público pudo comprobar que la tenista no ha perdido nivel.

De hecho, Plíšková ganó sus tres partidos y se hizo con el trofeo, algo que le ha venido bien como preparación para los torneos oficiales, como dijo a la Radio Checa.

“Han sido unos buenos partidos. Es un tipo de torneo diferente a los que me gustaría ganar, pero cualquier victoria cuenta y como preparación creo que ha estado muy bien”.

En la final, Plíšková se enfrentó a la sorprendente Tereza Martincová, número 133 del ranking de la WTA y a la que pocos imaginaban llegando a la final. Karolína Plíšková se impuso por 6:2 y 6:4.

A lo largo de esta semana se jugarán dos torneos solidarios de exhibición donde será posible ver nuevos enfrentamientos entre las mejores tenistas del panorama checo, que están a la espera de que se reanude la competición internacional.