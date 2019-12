La Eurocopa 2020 depara un grupo complicado a la selección checa

El equipo nacional de fútbol de la República Checa conoció este fin de semana en Bucarest gran parte de los obstáculos que tendrá que superar el año que viene en la Eurocopa 2020.

Los checos, encuadrados en el grupo D, no lo tendrán nada fácil, ya que tendrán que verse las caras con Croacia y con Inglaterra, que quedaron en segunda y en cuarta posición respectivamente en la última Copa Mundial de Fútbol. Su tercer rival saldrá de unos enfrentamientos de repesca entre Escocia, Serbia, Noruega e Israel.

Este grupo jugará todos sus partidos en Londres y en Glasgow. Precisamente de Londres guarda un buen recuerdo la selección checa, ya que allí consiguió en 1996 su mayor logro en una Eurocopa con la denominación República Checa, consiguiendo el subcampeonato.

Parte de esa exitosa selección de 1996 fue Karel Poborský, quien este sábado participó en el sorteo celebrado en Rumanía. Poborský, además de recordar aquella hazaña, señaló para la Radio Checa que se alegra de que el equipo no tenga que viajar hasta la sede de Bakú, en Azerbaiyán, lo que habría supuesto mayores molestias para los jugadores.

“Sé cómo terminó, fuimos segundos, así que esta vez quizás seamos primeros. Por supuesto, va a ser toda una experiencia. Lo importante para nosotros era no tener que viajar a Bakú, y lo hemos conseguido. Lo demás está en manos de los jugadores“.

El entrenador del combinado nacional, Jaroslav Šilhavý, dijo que todos los rivales del grupo tienen un gran nivel, por lo que no espera partidos fáciles. Pero también quiso destacar la ventaja de jugar en Londres y en Glasgow, porque eso facilitará el viaje a los aficionados checos. Algo que hubiera sido muy diferente jugando en Azerbaiyán.

“Es difícil decir que un equipo es más asequible que otro. A los ingleses los conocemos ya bastante bien, y estoy contento por nuestros fans, porque el viaje a Inglaterra o a Escocia es más agradable“.

La Eurocopa 2020 se jugará por primera vez en 12 países diferentes para conmemorar el 60 aniversario del Campeonato Europeo de la UEFA.

Los equipos están divididos en seis grupos, de los que se clasificarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El partido inaugural se jugará el próximo 12 de junio.

Nueva victoria del Slavia Praga

La liga de fúbol checa sigue estando liderada con claridad por el Slavia Praga, que este domingo consiguió otra victoria más y lleva ya 24 partidos sin perder en la competición doméstica.

En el Sinobo Stadium recibieron en esta ocasión al colista, el Karviná, en un encuentro que resultó ser un trámite más difícil de lo esperado. El partido se fue al descanso con 0-0 en el marcador, con claro dominio de un Slavia que no encontraba la clave para abrir la lata.

El gol de la tranquilidad llegó en el minuto 63, cuando el defensa Takacs remató de cabeza un centro de Stanciu, con lo que anotó su primer gol con la camiseta del Slavia.

Ya el en tiempo de descuento, el delantero Milan Škoda transformó un penalti en el 2-0 definitivo, lo que fue una gran forma de celebrar su partido número 300 en la liga checa.

La única anécdota en torno al penalti estuvo en el hecho de que el árbitro le pidió que repitiera el lanzamiento debido a que unos jugadores se habían movido antes de tiempo, pero como indicó el propio Škoda, al final los dos entraron.

“Estaba nervioso al principio y no quería tirar. Tenía miedo de que no saliera bien, pero al final entraron los dos tiros, fue una gran suerte“.

En lo que respecta al resto de equipos que luchan por las primeras plazas, cumplió el Viktoria Pilsen, que venció por 1-0 al Bohemians. También hizo los deberes el Sparta Praga, que ganó por la mínima al Příbram. El Mladá Boleslav demostró que es un serio candidato a quedar entre los tres primeros, y venció por 3-1 al Teplice.

De esta forma, el Slavia es primero con 48 puntos, el Viktoria Pilsen se sitúa en la segunda posición con 37 puntos, y el Mladá Boleslav es tercero con 32. El Sparta Praga, con 29 puntos, sube hasta la cuarta plaza.

Adam Ondra estará en los Juegos Olímpicos

Después de un duro periodo de incertidumbre, el escalador checo Adam Ondra ha asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El torneo clasificatorio tuvo lugar en Toulouse, donde Ondra quedó segundo en la clasificación final. En las pruebas individuales, el checo fue el campeón en la categoría de Dificultad, mientras que en Búlder terminó tercero. Donde peor resultado obtuvo fue en Velocidad, prueba en la que acabó en octava posición.

Su clasificación para los Juegos tiene aun más mérito si tenemos en cuenta que la mañana del día en que se celebraba el evento el escalador checo se levantó con fiebre.

Incluso aunque no se hubiera presentado, una disputa entre la Federación Internacional de Escalada y Japón le podría haber asegurado una plaza. Pero finalmente Adam Ondra lo consiguió por sus propios medios, lo que fue un alivio.

“Cuando por la mañana me levanté con fiebre no me imaginaba que competiría. Aunque podría haber estado nominado igualmente por los problemas que hay ahora con los japoneses. Pero al final decidí competir, por suerte me sentía un poco mejor y me ha salido bien”.

Los Juegos de Tokio acogerán la primera aparición de la escalada como deporte olímpico. Tras la clasificación, Ondra reconoció que la presión había sido inimaginable y que sentía la obligación de estar en los Juegos Olímpicos.