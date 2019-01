Karolína Plíšková y Petra Kvitová están en los cuartos de final del Abierto de Australia

Parece que Australia da buena suerte al tenis femenino checo. Después de la victoria de Petra Kvitová en el Torneo de Sídney, el Abierto de Australia está siendo también testigo del buen desempeño de las tenistas checas.

Este domingo Petra Kvitová certificó su paso a los cuartos de final del Abierto de Australia tras derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6:2 y 6:1.

La tenista checa no esperaba un partido fácil, pero la verdad es que todo le salió bien y su rival poco pudo hacer para detener el buen juego de Kvitová.

Llaman la atención las cifras que consiguió durante su primer servicio, donde tuvo un espectacular 86% de éxito. Algo que la propia Kvitová no sabía hasta que terminó el partido, como explicó a los periodistas.

“Sí, me sorprende, porque cuando estoy jugando no me fijo en esas cosas, cuánto acierto tengo en los servicios y ese tipo de información. Entre los sets no miro el marcador porque allí están las estadísticas, intento decirme: no prestes atención a esas cosas. Para que así no me influyan“.

Pero Petra Kvitová quiso destacar que la clave de su éxito en este partido estuvo en su colocación dentro de la pista, que le permitió enviar bolas al extremo más lejano para su rival.

“Es lo que más importancia ha tenido hoy. Y si funciona, ¿por qué no hacerlo? He tenido el control siempre, y tiene que ver más con el posicionamiento que con hacer puntos de saque directo, eso es muy difícil“.

Este lunes deja también otras noticias sobre las compatriotas de Petra Kvitová en el Abierto de Australia. Pues Karolína Plíšková ha vencido a la española Garbiñe Muguruza por 6:3 y 6:1 y se une a Kvitová en los cuartos de final.

En lo que respecta a la categoría de dobles femenino, la pareja número uno del ranking mundial, Kateřina Siniaková y Barbora Krejčíková, vencieron a la pareja compuesta por Elise Mertens y Aryna Sabalenka por 2:6, 6:2 y 6:3, por lo que ya están en los cuartos de final de dobles, adonde previamente se había clasificado también la pareja checa conformada por Markéta Vondroušová y Barbora Strýcová.

Buen resultado del bobsleigh checo

La República Checa consiguió buenos resultados este fin de semana en el bobsleigh a cuatro en el encuentro correspondiente a la Copa del Mundo, organizada por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, y que tuvo lugar en Innsbruck, Austria.

En la carrera a cuatro el equipo pilotado por Dominik Dvořák, al que acompañan Dominik Suchý, Jakub Nosek y Jan Šindelář, quedó en quinta posición, a tan solo 24 centésimas de segundo de las medallas.

Con este resultado, los checos se colocan por cuarta vez en lo que va de temporada entre los diez mejores del mundo.

El piloto del equipo, Dominik Dvořák, habló para la Radiodifusión Checa sobre la importancia del buen material con el que cuentan ahora.

“Hemos estado físicamente muy bien, el equipamiento que tenemos es cada vez mejor, lo único que nos limitaba antes era que no teníamos un bob para cuatro de calidad, pero ahora que lo tenemos nos ha permitido colocarnos entre los mejores”.

En la clasificación general de la Copa del Mundo, Dominik Dvořák se sitúa ahora mismo en la posición número 6 en bobsleigh a cuatro, con una diferencia de 198 puntos para entrar en la zona de medallas. En el bobsleigh a dos se encuentra en una posición incluso mejor, pues es cuarto a tan solo 8 puntos del tercero.