Gran comienzo de temporada del tenis femenino checo

El tenis checo femenino vuelve a estar de enhorabuena tras los últimos trofeos conseguidos este fin de semana en Australia y en China.

En Australia se estuvo disputando el Torneo de Brisbane, el primero del año de los WTA Premier. La ciudad australiana es un lugar talismán para la tenista checa Karolína Plíšková, que al conseguir el título este fin de semana por tercera vez se ha convertido en la tenista que más veces ha ganado el Torneo de Brisbane.

En la final, Plíšková venció a la estadounidense Madison Keys por 6:4, 4:6 y 7:5. Los encuentros anteriores no fueron fáciles para la checa, ya que en las semifinales tuvo que derrotar a Naomi Osaka en un disputado partido.

Además de empezar la temporada con victoria, Karolína Plíšková se estrena de forma exitosa con su nuevo equipo de preparación, compuesto por el venezolano Daniel Vallverdú y la ucraniana Olga Savchuk, a los que dedicó unas palabras tras hacerse con el trofeo.

“Es mi primera semana con Daniel, pero él está acostumbrado a ganar en Brisbane, no es algo nuevo. Y con Olga todavía no he perdido, tenemos ya dos títulos. Siempre disfruto jugando en Brisbane, es un lugar fantástico y es la tercera vez que empiezo el año ganando un trofeo. Estoy feliz de volver aquí“.

Con esta victoria, Karolína Plíšková se asienta como la segunda mejor tenista del ranking de la WTA y se hace con su título número 16.

En Australia, la final estuvo cerca de ser disputada por dos tenistas checas, pero Petra Kvitová no pudo acompañar en la final a su compatriota Plíšková, ya que cayó en las semifinales frente a Madison Keys por 6:3, 2:6 y 3:6.

En la final de dobles del Torneo de Brisbane también hubo presencia checa, allí Barbora Strýcová y su compañera, la taiwanesa Su-Wei Hsieh, consiguieron el título frente a la pareja formada por Kiki Bertens y Ashleigh Barty.

Al mismo tiempo que se estaba jugando el mencionado torneo en Australia, se celebró el Torneo de Shenzhen, que también trajo motivos de celebración para Chequia. En la categoría de dobles, ganaron el torneo Barbora Krejčíková y Kateřina Siniaková, quienes iniciaron la temporada consiguiendo su quinto trofeo juntas.

Chequia en el Campeonato Europeo de Balonmano

Austria, Noruega y Suecia acogen estos días el Campeonato Europeo de Balonmano de 2020, donde está participando el equipo nacional checo.

Chequia no empezó con buen pie, y en su primer partido cayó contra Austria por 29-32. No obstante, en el segundo encuentro, donde también sufrieron hasta el final, los checos fueron capaces de derrotar a Macedonia del Norte por 27-25.

Parte del mérito lo tuvo el portero Martin Galia, que con 40 años sigue en plena forma y no solo realizó algunas paradas decisivas, sino que fue nombrado mejor jugador del partido al término del encuentro. En declaraciones a la Radio Checa, el guardameta quiso elogiar el duro trabajo que hicieron sus compañeros.

“Ya tengo 40 años, solo quiero ayudar al equipo. Creo que todos han luchado, me quito el sombrero porque ha sido un encuentro muy difícil. Ahora hay que ganar a Ucrania y quizás pasemos a la siguiente fase“.

Este martes, Chequia se enfrentará a Ucrania. La victoria podría conducir a los checos a la próxima ronda. El presente Campeonato Europeo otorga además una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, un horizonte casi inalcanzable para la selección checa, pero que sirve de motivación para los próximos encuentros.