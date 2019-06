Gran actuación de Markéta Vondroušová, que se queda a las puertas del título de Roland Garros

Markéta Vondroušová ha demostrado que ya no es una promesa del tenis checo, sino una realidad que parece que ha venido para quedarse.

La checa se plantó en la final de Roland Garros tras mostrar un juego muy regular y derrotar a jugadoras que estaban muy por encima en el ranking de la WTA, como fue el caso de su contundente 6:2 y 6:0 contra la letona Anastasija Sevastova.

No obstante, la autraliana Ashleigh Barty dejó ver que su presencia en los cuartos de final del Abierto de Australia este año no había sido casualidad, y en consonancia con el gran nivel mostrado este año apenas dejó un resquicio de oportunidad para Vondroušová, a la que derrotó por 6:1 y 6:3.

Como señaló la propia Vondroušová para la Radiodifusión Checa, lo más díficil viene ahora, mantenerse entre la élite del tenis mundial.

“Lo principal es mantenerme en forma hasta el final de la temporada. Ahora todos esperan que gane siempre, la presión es muy grande. Quiero alcanzar ese nivel y jugar con mi propio estilo”.

Para una tenista que alcanza la final de Roland Garros con tan solo 19 años es muy fácil desconcentrarse y dejarse llevar por la presión o por el éxito.

El mánager de Markéta Vondroušová, Jan Koukal, dijo que las personas que rodean a la tenista checa tienen ahora una gran responsabilidad, ya que hay que saber gestionar muchos aspectos que no tienen nada que ver con lo que pasa en la pista de juego.

“No voy a decir que estoy completamente tranquilo, estoy un poco nervioso por todo esto. Nadie se lo esperaba. Ahora tenemos la responsabilidad de que las cosas alrededor de Markéta no se tuerzan, de que mantenga esa alegría, y filtrar todas las cosas que se le van a venir encima ahora desde todas partes”.

Gracias a su actuación en Roland Garros, Vondroušová se sitúa como la número 16 del mundo, una espectacular subida teniendo en cuenta que antes de comenzar el torneo estaba en la posición número 38.

La selección de fútbol consigue su primera victoria en la clasificación para la Eurocopa

El pasado fin de semana empezó bien para el equipo nacional de fútbol checo, que consiguió su primera victoria en el grupo de clasificación para la Eurocopa 2020.

Los checos se enfrentaban en su segundo partido de clasificación a Bulgaria, un rival a priori asequible. Sin embargo, el equipo checo entró al partido cometiendo numerosas imprecisiones. Una mal cobertura de la defensa permitió que un balón largo se convirtiera en un gol de los búlgaros en el minuto 3.

Pero parecía que esa era la chispa que necesitaba el equipo de la República Checa, que desde ese momento se mostró mucho más activo y creó algunas ocasiones interesantes.

Casi todo el peso ofensivo recaía en Patrik Schick, quien en el minuto 19 puso el 1-1 en el marcador. Ya en la segunda parte, en el minuto 50, un contrataque checo puso el 2-1 definitivo, de nuevo gracias a Schick.

Tras el partido, todo el equipo alabó el gran trabajo de Patrik Schick, del que todos esperan mucho, a pesar de que en su club, la Roma, la suerte no parece acompañarle. Según comentó el propio jugador, cuando juega con el equipo nacional se siente más parte del juego.

“Aquí jugamos diferente, me siento más dentro del juego, tengo más el balón, más oportunidades, hay una diferencia. Estuve cerca de hacer tres goles, pero bueno, no me sabe mal haber marcado solo dos”.

El próximo reto para la República Checa llega este lunes, cuando se enfrenta a la selección de Montenegro, un equipo que se quedó sin entrenador recientemente, ya que fue destituido hace unos días por su negativa de jugar frente a Kosovo.

Pero el entrenador del conjunto nacional checo, Jaroslav Šilhavý, no cree que el cambio de entrenador vaya a afectar al juego de Montenegro.

“Ese cambio no va a afectar tanto al juego de Montenegro, porque el equipo es el mismo. Y supongo que tendrán una alineación 4-4-2 similar a la de los últimos encuentros”.

Después de haber ganado a Bulgaria por 2-1, la República Checa es segunda de grupo, una posición que mantendría por el momento si vence también al equipo montenegrino.

La clasificación consta de un total de ocho partidos, y los dos primeros clasificados de cada grupo obtienen directamente un billete para disputar la Eurocopa 2020.