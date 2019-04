El USK Praga femenino logra el bronce en la Euroliga de basket

Las chicas del USK Praga han conseguido hacerse con la medalla de bronce en la Euroliga de basket, un logro con que el que difícilmente habrían soñado al principio de la temporada.

El equipo de este año cuenta con muchas jugadoras jóvenes que tienen menos experiencia, por lo que se esperaba que el año sirviera más como parte de un proceso de maduración para futuros éxitos.

Pero para sorpresa y alegría de los seguidores del baloncesto checo, las pupilas de Natália Hejková se clasificaron para la Final Four de la Euroliga femenina que se disputó este fin de semana.

Allí, aunque cayeron en las semifinales contra el Dynamo Kursk, en la lucha por el tercer puesto lograron vencer al Sopron Basket por 63-54.

Después del encuentro, la capitana del equipo, Kateřina Elhotová, manifestó su alegría a la Radiodifusión Checa.

“Estoy muy contenta con esta medalla. La pondré en mi colección, espero que no sea la última”.

La mejor jugadora del equipo de Praga fue la estadounidense Isabelle Harrison, quien anotó 12 puntos y capturó 14 rebotes. Por su parte, la española Leticia Romero jugó 15 minutos, en los que anotó 2 puntos y repartió 3 asistencias.

La entrenadora del equipo, Natália Hejková, reconoció que al principio no esperaban llegar tan lejos.

“Es increíble, no podíamos imaginarnos al principio de la temporada que íbamos a colgarnos una medalla. Esto sin duda nos anima a seguir trabajando duro y conseguir algún milagro la temporada que viene”.

El próximo reto del USK Praga es a nivel local, pues esta semana comienza la final de la liga checa de baloncesto femenino, donde se enfrentarán al Žabiny Brno. El equipo de Praga lleva ocho años seguidos conquistando esta competición.

Otro podio más para el escalador Adam Ondra

La semana pasada les contamos que el escalador checo Adam Ondra comenzó con victoria la primera competición del circuito de la Copa del Mundo de Búlder. Pues este fin de semana, en la segunda competición del circuito, que se celebraba en Moscú, Ondra volvió a subirse al podio. Aunque en esta ocasión lo hizo en segundo lugar.

El checo completó en la final tres de las cuatro rutas a escalar, y solo fue superado por el esloveno Jernej Kruder, quien logró llegar a la cima en las cuatro ocasiones. En tercera posición quedó el japonés Yoshiyuki Ogata.

El derbi Sparta – Slavia: empate y polémica

El derbi de este domingo entre el Slavia Praga y el Sparta Praga terminó con polémica debido a una decisión arbitral. En lo futbolístico, el encuentro terminó con un 1-1 que sabe a poco a ambos equipos.

Todo comenzó en el minuto 10, cuando el jugador del Slavia Josef Hušbauer cayó en el área tras recibir contacto físico de parte del portero rival. En ese momento, el árbitro dictaminó penalti, pero los asistentes señalaron que la jugada debía revisarse mediante el sistema de videoarbitraje, el famoso VAR.

Tras observar las imágenes unos minutos, el árbitro dijo que no había sido penalti y sacó una tarjeta amarilla a Hušbauer por simular la caída.

Pero lo que ha hecho estallar más la ira de los fans y los jugadores es que unas imágenes disponibles después del partido demuestran que sí fue penalti, como el propio árbitro, Karel Hrubeš, reconoció más tarde.

“En las secuencias que había disponibles, que eran dos, no vi el penalti. Sin embargo, he de reconocer que después del partido, habiendo visto unas tomas que desgraciadamente no teníamos antes a disposición, hubo falta sobre Hušbauer y debería haber sido penalti”.

Es por ello que desde distintos frentes surgen voces que se preguntan cómo es posible que el videorbitraje no tenga acceso a más tomas de vídeo, y critican su funcionamiento.

El jugador afectado, Josef Hušbauer, se mostró muy enfadado tras el encuentro.



“No entiendo para qué está el vídeo, quitaría el videarbitraje si es así como funciona. Es una burla. No sé, ya me parece sospechoso, es una farsa”.

Los goles del encuentro llegaron a cargo de Tomáš Souček en el minuto 19 para el Slavia, y de Srdjan Plavšić para el Sparta en el minuto 53.

El Viktoria Pilsen por su parte ganó al Baník Ostrava por 2-1, con lo que logra recortar dos puntos al Slavia.

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, el Slavia es primero con 69 puntos. El segundo, el Viktoria Pilsen, cuenta con 64. En tercera posición con 54 se sitúa el Sparta.