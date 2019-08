El Sparta Praga recorta distancias con el Slavia y el Viktoria Pilsen

La cuarta jornada de la liga checa de fútbol ha servido para que el Sparta Praga se acerque a los dos primeros clasificados, el Viktoria Pilsen y el Slavia Praga.

El equipo de Letná venció por un claro 3-0 al Příbram. Al descanso, el Sparta ya lideraba el partido por 2-0, con un gol del jugador de Zimbabue Costa, en el minuto 28, y otro del gabonés Kanga en el 38, desde el punto de penalti.

En la segunda parte, un nuevo penalti convertido por Kanga en el 79 puso el definitivo 3-0 en el marcador. Un resultado que deja al Sparta cuarto a falta de un partido de esta jornada por disputarse.

El entrenador del Sparta, Václav Jílek, alabó la actuación de su jugador Kanga en declaraciones para la Radio Checa.

“Es bueno que haya tirado los dos penaltis y los haya transformado de las misma forma que lo hace en los entrenamientos. Es un jugador que sabe mantener la calma en estas situaciones“.

Esta victoria llegó en el momento más inoportuno para sus rivales, ya que los dos primeros clasificados de la liga checa se dejaron puntos en sus respectivos encuentros.

El Slavia Praga jugaba en casa del Karviná, equipo que está en la última posición, no obstante, su férrea defensa impidió al Slavia convertir sus ocasiones y el partido terminó 0-0. Los rojiblancos, además, fallaron un penalti en el minuto 25 que podía haber decidido el encuentro. Jindřich Trpišovský, entrenador del Slavia Praga, no estaba contento con el desempeño de su equipo tras el partido.

“El equipo local ha sido muy agresivo y muy activo, y a nosotros nos ha faltado movimiento, hemos jugado muy lento para mi gusto”.

También tropezó el Viktoria Pilsen en su visita a Praga, donde empató 0-0 contra el Bohemians 1905. Al igual que en su último encuentro europeo contra el Olympiacos, el equipo cervecero no encontró el camino al gol.

Se especulaba que el Viktoria Pilsen podría estar cansado precisamente debido al partido europeo que jugó entre semana, pero su entrenador, Pavel Vrba, apuntó que vio a su equipo en una buena forma física. “No he visto ningún problema relacionado con nuestra condición física que no nos permitiera atacar con fuerza en este partido, por el contrario, creo que en la parte final del partido hemos sido mejores, pero no hemos sido capaces de hacer gol“.

Con estos resultados, el Slavia y el Viktoria Pilsen ocupan las dos primeras posiciones de la tabla, ambos con 10 puntos. En la tercera y en la cuarta posición se encuentran el Jablonec y el Sparta Praga, los dos equipos con 7 puntos.

La única nota negativa de la jornada se produjo en el derbi de la región de Zlín, donde se enfrentaban el equipo del mismo nombre y el Slovácko. En unos altercados entre aficionados rivales en los alrededores del estadio, la Policía detuvo a cinco personas.

Jakub Kornfeil consigue puntuar en Moto3 en el GP de República Checa

La República Checa acogió este fin de semana el Gran Premio de MotoGP, que se celebró concretamente en el circuito de Brno.

Esta competición ha atraído la atención de miles de espectadores checos, que viajaron hasta la ciudad morava para presenciar las carreras.

Por desgracia, no fue el mejor fin de semana para los tres competidores checos que participaron. Karel Abraham, único piloto checo en la categoría de MotoGP, terminó en la posición número 19.

Mejor le fue a Jakub Kornfeil, piloto de Moto3, que sí consiguió puntuar a pesar del accidentado comienzo de carrera, ya que su compañero Filip Salač se cayó nada más empezar, lo que desequilibró a Kornfeil, quien por suerte pudo esquivar la moto.

Este imprevisto sacó a Kornfeil de la pista, pero pudo regresar y terminar en la novena posición, con lo que logró 7 puntos. Más tarde, el pilotó se mostró aliviado por haber podido esquivar la moto de Salač.

“He tenido muchísima suerte de que la moto rodara hacia afuera de la pista, y no como pasó en Texas, donde me rompí la clavícula“.

Tras la finalización de esta carrera, la décima de 19 carreras, Karel Abraham es penúltimo en MotoGP, con la posición número 25. Por otro lado, en Moto3, Jakub Kornfeil se mantiene noveno en la clasificación general y Filip Salač en el puesto 26 en la misma categoría.