El Slavia Praga sigue imparable en liga

La liga checa de fútbol cruzó su ecuador este fin de semana, cuando se celebró la jornada número 16. Aparte de varias polémicas arbitrales, en lo deportivo no hubo grandes sorpresas, ya que por el momento ningún equipo es capaz de hacer frente al Slavia de Praga, que no ha perdido ni un solo punto en casa.

Los rojiblancos recibían al Teplice, conjunto al que vencieron por 3-0. El primer gol llegó de penalti en el minuto 29, a través de las botas del capitán Tomáš Souček, que es ya el segundo máximo goleador de la competición.

Precisamente este penalti fue una de las polémicas de la jornada, y el entrenador del equipo del norte de Bohemia criticó duramente a los árbitros tras en el encuentro.

El Slavia podrá irse de buen humor al parón de selecciones que comienza esta semana, algo que le sentará muy bien, ya que con los partidos de liga, los de Copa –donde fue eliminado recientemente-, y los de Champions League, siente el peso de tener un calendario tan exigente.

Otro de los jugadores de Slavia que marcaron ante el Teplice, Petr Ševčík, comentó para la Radio Checa que a veces tienen que pasar más tiempo en sesiones de regeneración que entrenando, especialmente cuando juegan muchos partidos seguidos.

“Los entrenadores nos preparan esas sesiones para que podamos soportar un calendario tan duro. Tenemos infusiones y ese tipo de cosas, que son muy importantes para nosotros“.

Por otro lado, este descanso también servirá para algunos trabajadores de la plantilla que en lo que llevamos de temporada no han tenido mucho descanso.

El entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, cree que los jugadores que no tienen que viajar con motivo de los partidos de las selecciones nacionales tendrán ventaja, ya que podrán tomarse las cosas con más calma y ver de cerca su estado de forma con los entrenadores.

“Ahora somos pocos, también necesitaba un descanso nuestro equipo de apoyo, como los masajistas y fisioterapeutas, que casi no tienen días libres. Pero los jugadores que se han quedado tendrán ventaja, porque podrán estar más controlados“.

Por su parte, el Viktoria Pilsen también cumplió con lo esperado y venció al Slovan Liberec por 4-1. Sin embargo, el encuentro estuvo condicionado por la expulsión de un jugador del equipo de Liberec en el minuto 30, lo que fue muy protestado por los locales.

En rueda de prensa, el entrenador del Viktoria Pilsen, Pavel Vrba, fue preguntado por la actuación arbitral y sobre si esto les podría haber beneficiado, ante lo que respondió de forma esquiva.

“Hemos vivido muchas situaciones discutibles en liga y nunca me habéis preguntado. ¿Ahora de repente me preguntáis? No voy a valorar lo que ha pasado. El árbitro debe dirigir el partido y yo estoy aquí para dirigir al equipo“.

En lo que se refiere al Sparta, el equipo praguense empató 2-2 en casa del Jablonec, lo que dejó a ambos conjuntos con un sabor agridulce. Al menos, después de su mala racha inicial, el Sparta ya acumula cinco partidos sin conocer la derrota.

Terminada la jornada 16, el Slavia lidera la tabla con 44 puntos, a mucha distancia de sus perseguidores. En segundo lugar está el Viktoria Pilsen con 33 puntos, mientras que en tercer lugar se encuentra el Mladá Boleslav con 29. El Sparta Praga sube hasta la quinta posición, donde acumula 25 puntos.

La corredora de vallas Zuzana Hejnová nombrada Atleta del Año

El premio al Atleta del Año en Chequia se lo ha llevado por decimotercer año consecutivo una mujer. En esta ocasión ha sido galardonada la corredora de vallas Zuzana Hejnová, quien lo recibe por tercera vez en su carrera.

Este reconocimiento le llegó a Hejnová siempre después de hacerse con un título mundial, en los años 2013 y 2015. En el Mundial de Atletismo de este año, sin embargo, quedó en quinta posición y muchos no contaban con ella para ser la Atleta del Año de 2019. La corredora checa reconoció que esto le había molestado.

“El premio de este año es diferente porque mucha gente me había descartado, y eso no sienta bien. Siempre quiero demostrar que soy capaz de todo, así que es gratificante ver que todavía puedo ser la Atleta del Año“.

Hejnová, a través del voto de los funcionarios deportivos, entrenadores y periodistas ha conseguido hacerse con el trono con 1367 puntos. La defensora del título del año pasado, la lanzadora de jabalina Nikola Ogrodníková, quedó en esta ocasión quinta y recibió 771 puntos.