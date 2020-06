El Slavia Praga sigue dominando en la reanudación del campeonato liguero

La liga checa de fútbol regresó la semana pasada tras el parón causado por la pandemia de coronavirus. Aunque los estadios siguen vacíos a causa de las restricciones vigentes, los jugadores se mostraron felices de volver a la competición.

Desde la reanudación, se han disputado dos jornadas, que como resultado confirman la estabilidad del líder, el Slavia Praga, que está cerca de convertirse en campeón de la fase regular.

En su primer partido, los rojiblancos vencieron por 0-1 al Mladá Boleslav, pero sin duda, su juego de este fin de semana fue mucho más contundente. El sábado, el Slavia le endosó al Jablonec un 5-0.

En este encuentro tuvo una actuación destacada el jugador rumano Nicolae Stanciu, que marcó un gol y repartió dos asistencias. Según dijo a la Radio Checa el entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, ha notado un cambio positivo en Stanciu tanto dentro del campo como fuera de él.

“Creo que en este momento hay cosas positivas en su vida personal que se reflejan en su forma de jugar”.

De hecho, la faceta pasadora de Stanciu no es desconocida, es uno de los mejores asistentes de la liga checa. Sin embargo, en los partidos anteriores sus pases no tuvieron tanto éxito, indicó Trpišovský.

“Ha tenido buenas oportunidades de pase toda la temporada. En los dos últimos partidos hemos podido convertirlas en gol, pero en los anteriores no”.

En cualquier caso, el jugador rumano de 27 años declaró que para él era más importante ayudar al equipo que mejorar sus estadísticas personales.

“No me he puesto el objetivo de llegar a un número de goles o de asistencias. Lo que me importa es jugar y ayudar al equipo. Espero seguir dando buenos pases”.

Por otro lado, el único perseguidor directo del Slavia Praga, el Viktoria Pilsen, también cuenta como victorias sus dos partidos desde el regreso de la liga. Primero, venció al Sparta Praga por 1-2, y este fin de semana arrolló al Mladá Boleslav con un 7-1.

En este último partido sobresalió la actuación del jugador de los cerveceros Aleš Čermák, quien anotó tres goles. Čermák lamentó que el público no estuviera allí para verlo, pero se mostró contento de realizar una hazaña que pocas veces en su carrera había podido conseguir.

“Hubiera sido incluso mejor si hubieran estado aquí los aficionados. En el primer gol tuve un poco de suerte, no sé ni cómo entró. Pero bueno, veo difícil repetir este hat-trick, no lo he conseguido muchas veces en mi vida, así que estoy contento”.

El Viktoria Pilsen se asegura la segunda plaza con estas victorias, pero tiene muy difícil ser campeón de la fase regular de la liga, ya que el Slavia le saca 8 puntos de ventaja.

Por último, la vuelta para el Sparta Praga significó una de cal y otra de arena. Mientras que en el primer partido de regreso, el ya mencionado contra el Viktoria Pilsen, cayó derrotado en su estadio, este domingo venció por 1-4 al Karviná. Dependerá de su actuación en los últimos partidos si al final será capaz de asegurar su presencia en la liguilla final por el campeonato, reservada solo a los seis mejores equipos.

En total, a falta de cuatro jornadas para el final de la fase regular, el Slavia Praga es líder con 64 puntos. En segundo lugar se sitúa el Viktoria Pilsen con 56, mientras que la tercera plaza la ocupa el Jablonec con 43 puntos. El Sparta, por su parte, es sexto con 38 puntos.