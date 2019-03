El Slavia Praga se reafirma como líder de la liga de fútbol

A falta de cinco partidos para que termine la liga de fútbol checa, el Slavia Praga se coloca aún más líder.

El equipo rojiblanco visitó al Příbram, conjunto al que logró derrotar por 0-2. No obstante, el Slavia estuvo muy lejos de su mejor versión y era evidente el cansancio acumulado por los jugadores.

En el minuto 3, el nigeriano Olayinka hacía el 0-1 y el partido parecía comenzar bien para los praguenses, pero a partir de ahí el nivel de su juego se fue reduciendo. Sentenció el partido un gol de Josef Hušbauer en el 65.

Para el entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, lo más importante fue haberse llevado los tres puntos, pero reconoció que el juego de su equipo estuvo por debajo de lo habitual.

“Lo importante es que tenemos los puntos. Lo hemos conseguido y no hemos perdido. Me ha recordado a uno de esos partidos de preparación invernal, en enero, cuando los jugadores se pasan los días entrenando y están ya hartos”.

El autor del segundo gol, Hušbauer, explicó a la Radiodifusión Checa que hubo varios factores que afectaron al equipo, entre los que destaca el partido que habían disputado el jueves contra el Sevilla en la Europa League.

“Con el paso del tiempo nos íbamos viniendo abajo. Ha sido un partido difícil en muchos sentidos: un terreno duro, el cansancio después del jueves”.

Tras vencer este partido, el Slavia vuelve a aumentar su diferencia de puntos frente a su rival directo por la liga, el Viktoria Pilsen, que perdió el pasado viernes contra el Teplice por 2-1. Al que le siguen yendo mejor las cosas es al Sparta Praga, que encadenó su sexta victoria consecutiva en liga.

El Sparta venció por 2-1 al Sigma Olomouc, gracias a dos goles de penalti del gabonés Kanga. Sin embargo, la parte negativa fue que debido a una lesión no pudo saltar al campo el centrocampista Bořek Dočkal.

Esta noticia puede afectar también al equipo nacional, ya que Dočkal está convocado para participar en el partido de clasificación a la Eurocopa 2020 que tendrá lugar contra Inglaterra este viernes.

El entrenador del Sparta, Zdeněk Ščasný, no es optimista al respecto.

“Su estado actual no es muy alentador porque tiene problemas con los gemelos. Quería probarse hoy, pero le dolía bastante. Así que si para entonces se siente igual que hoy, no creo que llegue al partido, pero tampoco quiero hacer una predicción, no soy médico”.

Por ahora, en lo que respecta a la liga checa, el Slavia Praga sigue en cabeza con 64 puntos, en segunda posición está el Viktoria Pilsen con 55. En tercera posición, y ya un poco más cerca de la segunda plaza, se sitúa el Sparta Praga con 50 puntos.

En basket, República Checa tendrá que enfrentarse a EE. UU.

El pasado sábado se sortearon los grupos de la Copa Mundial de Baloncesto de 2019, que se celebrará en China.

La República Checa sale del sorteo con un sabor agridulce, aunque muy motivados con su participación en el campeonato, al que se clasifican por primera vez en la historia como país independiente.

A nivel deportivo, los checos tendrán que enfrentarse a uno de los grupos más difíciles que había. Aunque a nivel de espectáculo y diversión, los espectadores checos saldrán ganando sin duda.

La selección checa está encuadrada en el grupo E con Turquía, Japón y la todopoderosa Estados Unidos, que se llevó el oro en los dos últimos torneos.

En opinión del jugador del ČEZ Nymburk y miembro del equipo nacional Vojtěch Hruban, a pesar del reto que supone, es digno de alegría tener que enfrentarse al mejor equipo del mundo. Además, cree que la República Checa tiene opciones de conseguir la segunda plaza del grupo.

“Estamos contentos. Deberíamos tomarnos de forma positiva saber que vamos a jugar contra los mejores jugadores del mundo. Es un grupo interesante, y el más duro. Por otra parte, si jugamos como sabemos, Turquía no es un rival invencible, y Japón por supuesto tampoco”.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a la ronda de octavos de final, que también se jugará en formato de grupos.

La Copa Mundial tendrá lugar en China entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre de este año.