El Slavia Praga gana la liga de fútbol checa

Un punto le bastó al Slavia Praga para proclamarse campeón de la liga de fútbol 2018/2019 este fin de semana.

El conjunto praguense jugaba en casa del Baník Ostrava, y gracias a la ventaja de cinco puntos que ya tenía sobre el Viktoria Pilsen, un 0-0 fue suficiente para confirmar este nuevo título a una jornada del final de la liga.

El centrocampista del Slavia Tomáš Souček quiso destacar para la Radiodifusión Checa lo difícil que había sido esta temporada, donde los rojiblancos han hecho un buen papel en las tres competiciones que han jugado.

“Ha sido difícil llegar hasta aquí, hemos tenido una temporada muy dura, con la Copa nacional, la Europa League y la liga checa. Entonces estamos muy contentos de haberlo conseguido una jornada antes del final”.

Asimismo se mostró alegre el defensa del Slavia Vladimír Coufal, quien se incorporó al equipo esta temporada procedente del Slovan Liberec. El jugador también tuvo una oferta del Sparta, pero al final se decidió por el Slavia, una decisión que ahora se demuestra acertada.

“Al final me decidí por el Slavia por los compañeros y por el equipo técnico que tiene. Vine aquí para ganar títulos y para jugar los mejores partidos, y por el momento se está cumpliendo, así que estoy muy feliz de haber elegido al Slavia”.

Por su parte, tanto Sparta Praga como Viktoria Pilsen ganaron sus respectivos partidos por 2-0. El equipo de Pilsen terminará matemáticamente segundo y tendrá derecho a jugar la fase previa de la Champions League, mientras que el Sparta, que será tercero, queda clasificado para la Europa League.

A pesar de las celebraciones, al Slavia Praga le queda un último obstáculo que superar. Este miércoles tendrán que verse las caras de nuevo con el Baník Ostrava, en este caso en el encuentro correspondiente a la final de la Copa Checa.

Con el título de liga conseguido por el Slavia este fin de semana, los rojiblancos acumulan cinco ligas en la República Checa independiente, el mismo número de ligas que el Viktoria Pilsen. El equipo con más ligas en los últimos 26 años es el Sparta Praga con 12 títulos.

Karolína Plíšková se hace con el Masters Roma

La tenista checa Karolína Plíšková vuelve a la segunda posición del ranking de la WTA después de vencer en el Masters Roma.

Plíšková, entrenada por la española Conchita Martínez, logró derrotar en la final del torneo a la británica de origen australiano Johanna Konta por 6:3 y 6:4, en un partido del que nunca perdió el control.

Para la checa este supone su segundo título del año, después de hacerse con la victoria en el torneo de Brisbane en enero. En su palmarés general, se trata del título número 13.

En la categoría de dobles del torneo de Roma, la pareja estrella de la República Checa, formada por Barbora Krejčíková y Kateřina Siniaková, estuvo a las puertas de la final, pero cayeron en semifinales contra la pareja compuesta por la bielorrusa Victoria Azarenka y la australiana Ashleigh Barty.

Por el momento, siguen apareciendo dos tenistas checas en el top 10 del ranking de la WTA, Karolína Plíšková en la segunda posición, y Petra Kvitová en el sexto lugar.

El checo Jan Veselý nombrado mejor jugador de la Euroliga de basket

Jan Veselý, jugador de baloncesto del Fenerbahce turco, ha sido nombrado mejor jugador del año de la Euroliga, y se convierte en el primer checo de la historia en conseguirlo.

A pesar de no poder hacerse con el bronce en la competición continental, ya que el equipo turco perdió en la lucha por el tercer puesto contra el Real Madrid por 75-94, el jugador checo fue galardonado con el MVP gracias a la regularidad demostrada durante la temporada, donde ha promediado 12.5 puntos, 4.9 rebotes y 2.4 asistencias.

Cuando recogió el premio, Veselý quiso agradecérselo también a sus compañeros.

“Para ser sincero, estoy sorprendido. No lo habría conseguido sin el equipo, soy un tipo de jugador que necesita la ayuda del resto del equipo para crear el juego, no podría hacerlo solo. He tenido una buena temporada, pero al final por una lesión no he jugado tan bien como quería. Es un gran reconocimiento”.

Veselý obtuvo además otros dos premios en la gala de la Euroliga celebrada en Vitoria, España. Fue incluido en el quinteto ideal de la temporada y recibió un premio por haber realizado la mejor canasta de la liga.