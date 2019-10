El Slavia Praga aumenta su ventaja en liga

El Slavia Praga sale reforzado de la jornada número 12 de la liga checa de fútbol, que se disputó este pasado fin de semana.

Los rojiblancos visitaban Jablonec, donde vencieron por 0-2, con goles de Souček en el minuto 70 y Olayinka en el minuto 74, en un partido donde siempre tuvieron el dominio.

Lo cierto es que la temporada del Slavia sigue siendo notable y, tras la derrota del Viktoria Pilsen, aumentan su ventaja en la cabeza de la clasificación. Al equipo de Pilsen le sacan ya 6 puntos.

No obstante, el entrenador de los praguenses, Jindřich Trpišovský, quiere mantener la calma, ya que todavía queda más de la mitad del campeonato por jugar, como declaró para la Radio Checa.

“Seis puntos en la jornada 12, habiendo 35 partidos, no significan nada. El año pasado también teníamos seis puntos de ventaja cuando terminó la jornada regular de liga, y al final todo se decidió en el último partido. Lo único que me importa es que hemos ganado el partido”.

A la buena temporada del Slavia está ayudando, además de su acertado nivel de juego en general, la actuación del portero Ondřej Kolář, quien lleva más de ocho partidos sin recibir un gol. En este momento, es el tercer portero que más minutos ha estado imbatido en la historia de la liga checa, y tiene a su alcance convertirse en el número uno.

El centrocampista y autor de uno de los goles Tomáš Souček alabó la calidad de su compañero Ondřej Kolář.

“Tiene una calidad enorme. Hasta el minuto 80 se puede decir que lo ha tenido más o menos fácil, pero después ha parado algunas buenas oportunidades. Así que se puede ver que no depende solo de los jugadores, él también salva goles. Está claro que lo más importante es ganar puntos, pero le deseo que pueda conseguir el récord”.

Como hemos dicho, el equipo de Praga pudo sacar ventaja en la clasificación gracias a la derrota del Viktoria Pilsen, conjunto que cayó derrotado en casa del Mladá Boleslav por 2-1.

Fue especialmente doloroso para los cerveceros recibir el gol de la derrota tras un penalti en el minuto 90, que convirtió Komlichenko, máximo goleador de la liga checa.

Pavel Vrba, entrenador del Viktoria Pilsen, lamentó esa forma de perder, pero resaltó que había sido un buen partido de ambos equipos.

“Estoy decepcionado por no haber conseguido al menos un punto. Que te marquen un gol de penalti en el minuto 90 es un error grave que no debería suceder. Por otro lado, creo que el partido ha sido interesante. Los dos equipos hemos intentado jugar ofensivamente, y los dos tuvimos ocasiones previas para decidir el partido a nuestro favor”.

Por otro lado, el Sparta Praga, que estaba pasando una mala racha, mostró una cara muy diferente en esta jornada, donde goleó por 4-0 al Karviná. Los tres primeros goles fueron obra del delantero Libor Kozák.

En resumen, la ventaja del Slavia crece y es líder con 32 puntos, mientras que el Viktoria Pilsen es segundo con 26 puntos. Al tercer lugar sube el Mladá Boleslav con 22 puntos, y el Sparta, por su parte, es séptimo con 17.

Decepcionante Mundial de Atletismo para Chequia

El recién terminado Campeonato Mundial de Atletismo 2019, celebrado en Doha, capital de Catar, ha sido una decepción para el atletismo checo, que por primera vez en su historia independiente se va de un campeonato de este deporte sin medallas.

Es cierto que el torneo ha estado rodeado de polémica desde el principio por las complicadas condiciones climatológicas. Sin embargo, los problemas del atletismo checo vienen de más lejos.

Desde los últimos años hasta aquí, se ha dado un relevo generacional en el atletismo checo que sin duda ha pesado en los resultados. Además, también se señalan como responsables los problemas de comunicación internos y la falta de un sistema de vigilancia médica más riguroso. Justo antes del campeonato, fue nombrado nuevo jefe de la Federación Checa de Atletismo Jan Netscher, quien dijo a la Radio Checa que su objetivo para el futuro es hacer controles médicos obligatorios a los deportistas para asegurar su buen estado de forma.

“He hablado con el equipo sobre los exámenes de prevención, que últimamente se ha tomado como un tema voluntario. Y estoy hay que cambiarlo. El cuerpo es la herramienta de trabajo de estos deportistas, y al igual que con un coche cuidas el motor porque si no, no arranca y no puedes trabajar, un deportista tampoco se puede permitir estos problemas”.

El lanzador de peso Tomáš Staněk, quien terminó en décima posición en este campeonato, se manifestó a favor de un sistema de atletismo más centralizado, y afirmó que ahora mismo falta comunicación.

“Sí, es cierto que hay como una burbuja y cada uno entrena a su manera y se organiza en solitario. Se puede ver que nuestro atletismo va cada vez peor”.

En el Campeonato Mundial de Atletismo de Doha, que no será recordado con orgullo por los checos, los deportistas nacionales más exitosos fueron el lanzador de jabalina Jakub Vadlejch, que terminó quinto del mundo, y la atleta Zuzana Hejnová, que también fue quinta, pero en su caso en los 400 metros vallas.

Adam Ondra, campeón europeo de escalada en Dificultad

El escalador checo Adam Ondra sigue de enhorabuena. La semana pasada les contamos que Ondra se proclamó vencedor en la Copa Mundial, y este fin de semana el escalador siguió agrandando su leyenda en el Campeonato Europeo de Escalada.

Adam Ondra, que ya poseía tres medallas de plata en esta competición, se hizo este domingo con su primera medalla de oro europea, concretamente en la categoría de Dificultad.

En segunda posición terminó el español Ginés López, quien se quedó a siete puntos del deportista checo.

Pero el momento vital de la temporada para Ondra llegará en noviembre, cuando tendrá que luchar en Toulouse por su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la categoría de Combinada.