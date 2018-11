El equipo checo de tenis gana la Fed Cup

La República Checa se hizo con su undécima Fed Cup este fin de semana tras derrotar a Estados Unidos con un claro 3-0.

Sin embargo, el camino hasta la victoria no fue fácil. El equipo nacional de tenis no contaba con la presencia de Karolína Plíšková, baja por lesión, a la que se sumó la baja a última hora de Petra Kvitová por un resfriado. Además, el equipo presentado por los estadounidenses, a pesar de su juventud, no regaló ningún punto y estuvo luchando hasta el final.

Durante la primera jornada del sábado ya se inclinó la balanza del lado de la República Checa tras la victoria de Barbora Strýcová sobre la debutante Sofia Kenin. El 2-0 lo puso poco después Kateřina Siniaková al vencer a Alison Riske.

El domingo se disputó el partido que dio el definitivo 3-0 a las checas. Kateřina Siniaková tenía enfrente a Sofia Kenin, que a pesar de sus 19 años mostró un gran coraje y creo muchas dificultades a Siniaková. Tras 3 horas y 44 minutos de partido que dejaron exhaustas a ambas jugadoras, la checa se llevó la victoria por 7:5, 5:7 y 7:5.

Kateřina Siniaková declaró a la Radiodifusión Checa estar muy contenta con el resultado y con el hecho de haber conseguido dos de los tres puntos para su país en la que era se segunda participación en la Fed Cup.

“Significa mucho para mí, estoy muy feliz de haber formado parte de esto y de haber conseguido dos de los puntos. El año pasado fue la primera vez que vine a este torneo, y ahora de repente, esto. Así que aprecio mucho estar en el equipo. La atmósfera ha sido genial. Para mí supone un final de temporada muy bonito con el que no podía ni soñar al principio“.

La artífice del otro punto para la República Checa, Barbora Strýcová, anunció que este torneo suponía su despedida del equipo nacional de tenis y manifestó su alegría por haber terminado de una manera tan especial.

El Slavia de Praga líder en solitario

La primera vuelta de la liga checa termina y deja al Slavia de Praga como líder, tras vencer su encuentro y que el Viktoria Pilsen empatara en casa.

El equipo rojiblanco recibió este domingo al Zlín, que llegaba en un gran estado de forma y tras conseguir dos victorias consecutivas en liga. Un gol tempranero del Zlín en el minuto 16 provocó la inquietud del público en el Eden Arena, pero reaccionó rápido el Slavia con un gol del defensa Michal Frydrych en el minuto 21. Y justo antes del descanso, la tranquilidad llegó de las botas del delantero eslovaco Miroslav Stoch, que puso el 2-1.

Nada más empezar la segunda parte, de nuevo Stoch, hizo el 3-1 definitivo que permitió al Slavia dominar el resto del partido frente a un Zlín que no era capaz de crear ocasiones de peligro.

El delantero eslovaco, que se coloca como segundo máximo goleador de la liga checa, quiso resaltar la importancia de estos tres puntos.

“Me alegran mucho estos goles, pero lo más importante es que sirven para ayudar al equipo y para puntuar. Es importante que sigamos así, y por supuesto, que mejoremos un poco”.

Con esta victoria, el Slavia de Praga ocupa la primera posición de la liga con 37 puntos. A dos puntos se queda el Viktoria Pilsen, que no pudo pasar del 1-1 frente al Příbram.

Por su parte, el Sparta de Praga venció su encuentro del sábado en casa del Karviná por 1-3, lo que le permite mantener la tercera plaza. Sin embargo, todavía siete puntos lo separan de la cabeza de la tabla.

Otro resultado de interés fue el asalto del Jablonec a las posiciones europeas. Su victoria por 3-1 contra el Bohemians colocó al equipo del norte de Bohemia en la cuarta plaza, que da acceso a jugar la fase previa de la Europa League.