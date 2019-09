El equipo checo de basket sale con dignidad en su derrota ante Estados Unidos

El Campeonato Mundial de Baloncesto comenzó este fin de semana en China y el equipo checo se estrenaba ante los favoritos, la selección de Estados Unidos.

Como era de esperar, los checos cayeron ante los jugadores de la NBA, pero la imagen dada por la selección nacional de la República Checa contentó a propios y extraños.

Tras un primer cuarto impresionante, el equipo checo tan solo perdía por 14-17. No obstante, desde el segundo cuarto Estados Unidos apretó el acelerador y demostró que sus jugadores están a otro nivel. El partido terminó 67-88.

El máximo anotador checo fue la estrella del equipo, Tomáš Satoranský, quien anotó 17 puntos. Cuando el balón estaba en sus manos, era evidente que el base checo no tiene mucho que envidiar a los jugadores estadounidenses que estaban en la pista. Tras el partido, Satoranský manifestó que el conjunto checo podía sentirse orgulloso.

“Podemos estar no solo contentos, sino orgullosos por cómo hemos luchado cara a cara. En el primer cuarto hemos sido valientes, yo he demostrado mi fuerza individual y el equipo también ha sabido jugar bien”.

Los dos siguientes partidos serán decisivos para la República Checa, ya que necesitan ambas victorias si quieren asegurar su presencia en la próxima fase. El martes los checos jugarán contra Japón, y el jueves, contra Turquía.

Viktoria Pilsen recorta dos puntos al Slavia Praga

El Viktoria Pilsen ha sabido aprovechar el tropiezo del Slavia Praga en la octava jornada de la liga checa de fútbol.

Los rojiblancos jugaban fuera contra el Opava, y aunque el partido estaba bien encaminado y ganaban 0-1 al descanso gracias a un gol de Olayinka, el juego del equipo praguense era muy irregular. En el último minuto, un gol del Opava dejó el marcador con 1-1.

El entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, estaba muy decepcionado después del encuentro.

“Yo personalmente no recuerdo un partido donde hayamos jugado tan mal. No pensaría diferente si hubiéramos ganado 0-1. Nuestro juego no ha sido de calidad, y no hay un solo jugador que haya alcanzado su máximo nivel o un nivel por encima de lo habitual”.

Aunque el Viktoria Pilsen no tuvo su mejor partido, venció por 1-2 al Příbram y de esta forma recorta dos puntos al Slavia Praga.

Por su parte, el Sparta Praga sigue encallado y solo ha ganado tres de los últimos ocho partidos. Este fin de semana recibía en casa al Sigma Olomouc. Después de remontar un 1-2, el Sparta acarició la victoria, pero un gol del Olomouc en el minuto 74 puso el definitivo 3-3.

El centrocampista del Sparta Praga Martin Hašek señaló que había sido un partido frustrante.

“Como deportista, individualmente y como equipo, quieres ganar, tener éxito. Y cuando conviertes un 1-2 en un 3-2 sientes euforia, nada te hace pensar que no vas a ganar ese partido. Pero después nos encontramos con otro final, el gol del 3-3, y eso es frustrante”.

Los resultados de esta semana dejan al Slavia líder con 20 puntos, al Viktoria Pilsen en segunda posición con 17 puntos, y en tercer lugar al Jablonec con 16 puntos. El Sparta Praga es séptimo con 11 puntos.

Oro para Chequia en judo y en kayak

El deporte checo está de celebración tras las medallas de oro conseguidas este fin de semana en judo y en kayak.

Lukáš Krpálek, el luchador más popular de la República Checa, combatía en el Campeonato Mundial de Judo de Tokio, cuya final se disputó el sábado pasado.

En la categoría de más de 100 kilos, el checo se hizo con el oro tras vencer al luchador local Hisayoshi Harasawa. En rueda de prensa, Krpálek estaba eufórico tras haber conseguido su sueño, y anunció que espera ganar también el próximo Campeonato Europeo, que se celebrará en la República Checa.

“Este era mi gran sueño y he podido cumplirlo: ganar el campeonato europeo y también el del mundo en dos pesos diferentes. También me gustaría coronarme en las Olimpiadas, y en el Campeonato Europeo que se va a celebrar en Praga el año que viene. Espero que estos dos sueños también se cumplan”.

Por otro lado, se celebró en Markkleeberg, Alemania, la penúltima carrera de la Copa Mundial de Piragüismo en Eslalon.

En la categoría K1 el oro fue para el piragüista checo Vít Přindiš, quien sacó alrededor de dos segundos y medio al segundo clasificado. Después de la carrera, Přindiš destacó el resultado obtenido.

“Es el quinto oro en mi carrera, estoy muy feliz. Creo que nunca había conseguido ganar con tanta diferencia sobre el segundo. Así que espero mantener la forma para el Campeonato Mundial, que es la carrera más importante del año”.

A falta de la carrera final, que se disputa esta semana en Praga, el checo Jiří Prskavec lidera la tabla de K1, mientras que Vít Přindiš se sitúa en tercera posición, por lo que es de esperar que la Copa Mundial sea para Chequia.

Por su parte, el Campeonato Mundial se celebrará a finales de este mes en España.