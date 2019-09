Chequia gana dos oros en el Mundial de Piragüismo

El Campeonato Mundial de Piragüismo en Eslalon de este año, celebrado en España, ha sido todo un éxito para la República Checa, que ha terminado como la nación número uno en el podio final, con dos oros, dos platas y dos bronces.

En la categoría K1, el piragüista checo Jiří Prskavec se hizo con el oro, sacando casi dos segundos al siguiente competidor, el español David Llorente.

Prskavec, que con esta medalla se convierte en campeón del mundo por segunda vez en su carrera, no pudo contener las lágrimas tras su victoria, como declaró para la Radio Checa.

“Se me han saltado las lágrimas cuando mi padre vino corriendo hacia mí, y también antes cuando vino Teresa con nuestro hijo, no pude contenerme. La alegría y el apoyo de mi familia son inmensos, no pude evitarlo“.

Además, Prskavec añadió a su medallero una plata, en la categoría de K1 por equipos, en colaboración con sus compañeros Vít Přindiš y Vavřinec Hradilek.

También las chicas hicieron un gran papel en este campeonato. Por ejemplo, en K1 por equipos femenino, la plata también fue para Chequia. Mientras que en la categoría de canoas, C1, el equipo femenino checo ganó el bronce.

En la categoría mixta, el oro en C2 individual se lo llevaron Tereza Fišerová y Jakub Jáně, mientras que el bronce se lo colgaron Veronika Vojtová y Jan Mašek.

El Sparta Praga no levanta cabeza

La jornada número 11 de la liga de fútbol checa confirma al Slavia Praga y al Viktoria Pilsen en la lucha por el liderato, mientras que al mismo tiempo agrava la crisis que está viviendo el Sparta Praga.

El equipo cervecero recibía en casa al Sparta, conjunto al que derrotaron por 0-1 con un gol en el minuto 46 del delantero Michal Krmenčík, quien la temporada pasada sufrió una grave lesión. No obstante, este año ha empezado con buen pie y ya lleva cinco goles en la competición doméstica. Sobre su estado de forma actual habló después del partido para la Radio Checa.

“Me siento bien, aunque hacia el final del partido sentía algunos calambres, será ideal cuando este problema desaparezca. Pero el juego de cara al gol y el juego del equipo en general están saliendo bien y espero que siga así. Estoy contento de estar bien de salud ahora“.

El equipo praguense dispuso de bastantes oportunidades, pero una maldición parece pesar sobre ellos y al final siempre caen en los mismos fallos.

Al final del partido, los aficionados de Sparta que habían viajado hasta Pilsen estaban muy enfadados, y tras el encuentro pidieron a los jugadores que les entregaran las camisetas, como confirmó el jugador Michal Trávník, uno de los nuevos fichajes de esta temporada.

“Antes de cada partido nos decimos lo mismo, y es muy duro ver que cometemos siempre los mismos errores y perdemos por nuestra culpa. Es frustrante. Los aficionados estaban enfadados, por supuesto. Nos pidieron las camisetas y simplemente se las dimos, eso es todo“.

Los fans reclamaron también que el entrenador del Sparta, Václav Jílek, les diera su camisa. Jílek comentó tras el partido dicha situación.

“No estaba presente en ese momento, pero luego vi que los jugadores no tenían la camiseta. Los fans pidieron también mi camisa, pero no sé de qué manera va a mejorar eso nuestro rendimiento“.

Por otro lado, el Slavia Praga ganó por la mínima al Mladá Boleslav gracias a un gol de Olayinka, por lo que sigue manteniendo el liderato en solitario.

Tras los últimos resultados, el Slavia es primero con 29 puntos, el Viktoria Pilsen le sigue con 26 puntos, y el Jablonec se sitúa en el tercer puesto con 20. El Sparta Praga, por el contrario, baja hasta la octava plaza y se queda con 14 puntos. Aunque podría bajar incluso hasta el noveno puesto dependiendo del resultado del Slovan Liberec este lunes.

Nueva victoria de Adam Ondra en escalada

El escalador checo Adam Ondra ha conseguido este fin de semana una victoria muy importante en la Copa del Mundo de Escalada, tanto desde el punto de vista deportivo como psicológico.

Hace unas semanas, Ondra no pudo certificar su clasificación para los Juegos Olímpicos en el Campeonato Mundial de Escalada de Japón. Esto fue una gran decepción, como confesó recientemente para la Radio Checa.

“No clasificarme para Tokio ha sido un golpe muy duro. Quizás uno de los momentos más duros de mi carrera, y he estado pensando mucho en ello“.

Pero en la serie de la Copa del Mundo de este fin de semana, que se celebraba en Kranj, en Eslovenia, todo fue sobre ruedas y consiguió la medalla de oro en la categoría Dificultad.

Quedan dos eventos más para la conclusión de este campeonato, que terminará en Japón a finales de octubre.

Las oportunidades de estar en los Juegos Olímpicos todavía no han desaparecido del todo para el escalador checo, que tendrá una nueva ocasión para ello en noviembre en Francia.