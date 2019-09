El equipo nacional de basket checo ha hecho historia en el Campeonato Mundial de Baloncesto que se está celebrando en China.

En la que es su primera participación en un mundial como país independiente, la República Checa se encuentra ya entre los ocho mejores del mundo. Su pase a los cuartos de final se confirmó este lunes por la tarde después de un día de infarto para los jugadores checos.

Chequia no dependía del todo de sí misma. Primero, jugaba contra Grecia, uno de los equipos favoritos para luchar por las medallas, y los jugadores del conjunto nacional no podían permitirse perder este partido por más de 11 puntos si querían mantener sus posibilidades de ir a los cuartos de final.

Los checos plantearon un juego muy defensivo que parecía surtir efecto. Aunque los griegos siempre iban por delante en el marcador, nunca lograban los más de 11 puntos de diferencia que necesitaban para no quedar eliminados.

Un punto clave fue la férrea defensa a la estrella de la selección griega, el jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo, al que los checos asfixiaron con su juego, como celebraba después del partido Tomáš Satoranský en declaraciones a la Radio Checa.

“Hemos colaborado de una forma excelente. Ondřej Balvín hizo dos faltas muy buenas, y Patrik Auda, Martin Kříž y Pavel Pumprla han hecho un trabajo durísimo. Por desgracia, Calathes nos ha hecho 27 puntos y 5 triples, pero no se puede defender todo y ya contábamos con eso. Hoy ha sido Nick Calathes, pero sin duda, creo que nuestra táctica ha sido exitosa”.

El partido terminó 77-84 a favor de los griegos. Siete puntos de diferencia que no le servían de nada al equipo heleno. Cabe destacar la magnífica actuación del jugador checo Jaromír Bohačík, quien además tuvo un papel muy importante en la clasificación para este mundial. Bohačík terminó el partido con 25 puntos.

Aunque el jugador checo que más puntos de valoración obtuvo al final del partido fue Tomáš Satoranský, quien se acercó al triple doble con 13 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias.

Que la diferencia con los griegos no fuera mayor de 11 puntos era solo el primer paso. Después, los jugadores checos tenían que esperar a que Estados Unidos derrotase a Brasil para sellar su clasificación. Por ello, tras su propio partido, todos los jugadores se reunieron para ver con nervios el partido que enfrentaba a las dos selecciones americanas.

Al final, Estados Unidos se impuso por 89-73 y se confirmó que la República Checa estaría en los cuartos de final. El capitán del conjunto nacional, Pavel Pumprla, reconoció que siguieron el encuentro con nervios.

“La sensación es increíble, todavía no nos lo creemos. Durante el partido de Estados Unidos nos preguntábamos: ¿tengo que alegrarme ya o todavía no? ¿Serán suficientes 20 puntos? Estábamos viendo el partido, y al final salió bien. Evidentemente, en China puede pasar de todo”.

Pero la prueba más dura hasta ahora llegará este miércoles, cuando los checos se enfrentarán en los cuartos de final al equipo de Australia, conjunto que no ha perdido ningún partido de la competición por el momento.

Aparte de la obvia lucha por las medallas, la República Checa tiene más objetivos en los que pensar en lo que resta de campeonato, pues las dos mejores selecciones europeas del mundial obtendrán su clasificación automática para los Juegos Olímpicos, ya que el sistema reserva unas plazas concretas para cada continente.

La selección checa de fútbol necesita puntuar frente a Montenegro

La selección checa de fútbol se complicó de forma innecesaria el pasado fin de semana su camino hacia la clasificación para la Eurocopa 2020.

Los checos perdieron en Kosovo contra el equipo local por 2-1, en un partido en el que comenzaron adelantándose 0-1 en el minuto 16 con un gol del delantero Patrik Schick.

Aunque Kosovo parecía a priori un rival asequible, las pocas ideas del conjunto checo y la fuerza de los kosovares terminaron dejando al equipo en una situación incómoda.

Chequia se queda en tercera posición dentro de su grupo, donde solo los dos primeros estarán clasificados para la Eurocopa 2020. Por suerte, todavía quedan cuatro partidos para solucionarlo, como resaltó para la Radio Checa el portero de la selección checa y del Sevilla Tomáš Vaclík.

“Ya sabemos cómo se está desarrollando nuestro grupo. Nos quedan cuatro partidos, seguimos teniéndolo a nuestro alcance, pero tenemos que ganar el martes para volver a adelantarnos en la clasificación. Creo en este equipo al 100% y también creo que tenemos ante nosotros algo que más adelante recordaremos”.

La oportunidad de oro llega este martes, cuando los checos tendrán que jugar contra Montenegro, equipo al que ya derrotaron por 3-0 hace unos meses. Pero al igual que con Kosovo, sería irresponsable subestimar el nivel de juego de los montenegrinos.

El entrenador nacional, Jaroslav Šilhavý, espera que los rivales hagan un juego ofensivo con contrataques que pueden ser muy peligrosos.

“Cuento con que harán contrataques rápidos, hay que tener cuidado con eso. La cuestión es si usarán dos atacantes en punta o uno, quizás en casa quieren jugar de una forma más activa”.

Si la selección checa vence a Montenegro e Inglaterra vence a Kosovo, esto último es bastante previsible, los checos volverían a recuperar la segunda plaza del grupo y tendrían tres partidos más para mantener dicha posición y asegurarse el próximo año estar presentes en la Eurocopa.

Dos oros para Chequia en la Copa Mundial de Piragüismo en Eslalon

La carrera final de la Copa Mundial de Piragüismo en Eslalon se disputó este fin de semana en Praga, lo que fue un regalo para los aficionados locales, que pudieron ser testigos de cómo dos oros y dos bronces iban a manos de los competidores checos.

El piragüista Jiří Prskavec, que participa en la categoría K1, ganó la última carrera en Praga y además se proclamó vencedor absoluto de su categoría en esta Copa Mundial. Tras conseguir el oro, Prskavec explicó que había sido especialmente bonito ganar en casa.

“Confieso que contaba con ello. Había estado en 12 finales, con esta en 13, y no había ganado en ninguna. Entonces me dije que en esta ya me tocaba ganar. Y es muy bonito ganar aquí frente a los fans, en casa, en el lugar en el que he crecido”.

En esa misma categoría, acompañó en el podio a Prskavec otro checo, Vít Přindiš, quien se hizo con el bronce.

Además, en la categoría de K1 extremo, también el oro se quedó en casa, en este caso la victoria en la Copa Mundial fue para Vavřinec Hradilek. También hubo una medalla en el apartado femenino. Se la llevó Tereza Fišerová, quien consiguió el bronce en la categoría de canoas.