Barbora Strýcová se hace con la categoría de dobles del Torneo de Dubái

La tenista checa Barbora Strýcová sigue demostrando en lo que llevamos de 2020 por qué ella y su compañera, la taiwanesa Su-Wei Hsieh, son un referente en la categoría de dobles a nivel mundial.

Una vez más, la pareja checo taiwanesa añadió un título a su palmarés tras hacerse este pasado fin de semana con el Torneo de Dubái. En la final, Strýcová tuvo que verse las caras con su compatriota Barbora Krejčíková, que juega junto con la china Zheng Saisai.

Strýcová y Hsieh derrotaron a sus rivales por 7:5, 3:6 y 10:5, en un muy disputado partido. Tras esta victoria en el Torneo de Dubái, la pareja checo taiwanesa suma su segundo título en 2020, ya que previamente se alzaron con el Torneo de Brisbane.

El Sparta Praga no levanta cabeza

Solo quedan ocho partidos para que termine la fase regular de la liga de fútbol checa, y uno de los equipos más emblemáticos de la capital checa, el Sparta Praga, parece no levantar cabeza ni tras el cambio de entrenador.

La semana pasada, el equipo de Letná cesó al entrenador Václav Jílek, quien fue sustituido por el hasta entonces mánager del Sparta B, Václav Kotal.

Pero las dudas no han desaparecido en el nivel de juego del Sparta, que este domingo cayó por 1-0 frente al Sigma Olomouc.

El Sparta tuvo un gran dominio del balón que, sin embargo, fue en vano. La efectividad de sus jugadores no fue notable, como se lamentó para la Radio Checa el nuevo entrenador Václav Kotal.

“Al principio del partido tuvimos el control. Por desgracia, hemos tenido mucha falta de efectividad y, por el contrario, la efectividad de los rivales decidió el partido. Por ese motivo estoy enfadado, por supuesto, pero así es el fútbol, si no marcas goles no vas a puntuar”.

Más afortunada fue la jornada para el Viktoria Pilsen, que vio con alegría como uno de sus fichajes invernales comienza a rendir al máximo nivel. Del 4-0 que los cerveceros endosaron al Příbram, tres goles llegaron de las botas del joven Pavel Bucha, que hizo el mejor partido de su carrera.

A pesar de ello, tras el encuentro, el jugador de 21 años no quería que su gran actuación se le subiese a la cabeza.

“Estoy contento por haber marcado tres goles y haber dado una asistencia. Pero soy consciente de que hay momentos en los que he perdido balones innecesarios y no he sabido resolver algunas situaciones”.

Por otro lado, el Slavia venció al Opava por 2-0 con goles del croata Petar Musa, uno de los nuevos fichajes invernales, y de Stanislav Tecl.

Cabe destacar el buen momento del Dynamo České Budějovice, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y tras vencer por 2-3 al Zlín este fin de semana, ocupa temporalmente la cuarta plaza.

Sigue liderando la tabla el Slavia, que acumula ya 57 puntos. En segundo lugar, se sitúa el Viktoria Pilsen con 44 puntos, mientras que la tercera posición es para el Jablonec, que tiene 38 puntos a falta de disputar su partido de la última jornada.

Tercer puesto para Ester Ledecká en esquí alpino combinado

La Copa del Mundo de Esquí Alpino celebró este fin de semana sus carreras en categoría femenina en las pistas de Crans-Montana, en Suiza, donde tuvo una actuación destacada la esquiadora y snowboarder checa Ester Ledecká.

En la modalidad alpina combinada, Ledecká se hizo con el tercer puesto, la misma posición que ocupa en el ranking general de dicha categoría.

La checa, mucho más acostumbrada al snowboard que al esquí, estaba muy sorprendida con los resultados obtenidos y bromeó en sus declaraciones a la Radio Checa.

“Si tenemos en cuenta que solo estuve cinco días practicando eslalon en otoño. Eso fue todo. El resto de los entrenamientos fueron en superficie plana, así que no sabía qué iba a pasar. Pero quizás es que no he aprendido a frenar bien y eso me ha ayudado”.

En la clasificación general de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, Ester Ledecká marcha en la undécima posición con todavía cuatro eventos por disputarse hasta el final de la presente temporada. Las siguientes carreras se celebrarán en la localidad italiana de La Thuile.