Barbora Krejčíková gana los dobles mixtos del Abierto de Australia

El Abierto de Australia dejó este fin de semana un nuevo trofeo para las vitrinas del tenis checo. En esta ocasión el título fue para la tenista Barbora Krejčíková, quien ganó la final de dobles mixtos.

La checa formaba pareja con el croata Nikola Mektić, y juntos vencieron por 7:5, 4:6 y 1:10 al dúo compuesto por el británico Jamie Murray y la estadounidense Bethanie Mattek-Sands.

De esta forma, Barbora Krejčíková se hace por segundo año consecutivo con los dobles mixtos del Abierto de Australia. La última persona en lograr esto fue precisamente Jana Novotná (1988 y 1989), quien fue entrenadora de Krejčíková y la cual falleció en 2017. La joven tenista admitió en declaraciones a la Radio Checa que siempre lleva a Novotná en su memoria, y añadió que está muy feliz con este gran momento de su carrera.

“Es una sensación maravillosa. Cuando me va bien en algún torneo, siempre miro si Jana jugó ahí y si logró ganar. Valoro mucho saber que he conseguido algo que ella también consiguió. Estoy muy agradecida por ver que ahora las cosas me están saliendo bien”.

A la otra final de dobles llegó una tenista checa que es siempre una fija de las pistas australianas, Barbora Strýcová. No obstante, en su caso no pudo hacerse con el título.

Strýcová y su compañera, la taiwanesa Su-Wei Hsieh, cayeron por 2:6 y 1:6 frente a Kristina Mladenovic y Tímea Babos, unas de sus mayores rivales en esta categoría en los últimos años.

A pesar de la derrota, Barbora Strýcová quiso dirigirse al público tras el partido para recordar que habían pasado 18 años desde la primera vez que pisó estas pistas y que siempre se había sentido muy apoyada. Como dijo a la Radio Checa, siente un gran cariño hacia Australia.

“Quería darles las gracias a todos porque la gente aquí nos trata genial. Nos ayudan con todo y son un gran apoyo para nosotros, así que se merecen que al menos les demos las gracias”.

En la categoría individual, la máxima representante checa fue Petra Kvitová, quien llegó hasta los cuartos de final. Allí fue derrotada por la tenista local Asleigh Barty por 7:6 y 6:2.

La reanudación de la liga de fútbol vendrá con bajas importantes

La liga de fútbol checa se reanuda la próxima semana tras el parón invernal. Y son varios los equipos en los que echaremos de menos a algunos de sus mejores jugadores.

Quizás el caso más sonado sea el del excapitán del Slavia Praga, Tomáš Souček. El centrocampista de 24 años, máximo goleador del Slavia en liga, se irá cedido hasta final de temporada al West Ham United por unos 4 millones de euros. Si el equipo se mantiene en la Premier League, tendrá una opción de compra de 16 millones sobre el jugador. De confirmarse la operación, se trataría de la mayor venta realizada por un club checo en la historia.

Tomáš Souček señaló que esta oportunidad suponía un nuevo desafío en su carrera.

“Sigo la Premier League desde que era pequeño, está entre las cinco mejores ligas del mundo. Y el West Ham es un club con historia, están en Londres y tienen un estadio bonito. Para mí es un reto jugar con ellos”.

Los rojiblancos tampoco podrán contar para el último tramo de liga con Josef Hušbauer. El jugador se va cedido hasta final de temporada al Dinamo Dresde de la segunda división alemana.

Otro equipo que pierde una pieza clave es el Viktoria Pilsen. En su caso, los cerveceros han prescindido de su máximo goleador, Michael Krmenčík, que ha sido traspasado al Brujas belga.

La liga checa también se despide de otro de sus máximos goleadores de esta temporada, el ruso Nikolái Komlichenko, del Mladá Boleslav. Komlichenko ha pasado a ser jugador del Dinamo Moscú en este mercado invernal.

Con estas notables bajas, la liga checa se pondrá en marcha de nuevo el viernes de la próxima semana. El Slavia, que saca 16 puntos de ventaja al Viktoria Pilsen, tendría que hacer las cosas muy mal para no proclamarse campeón este año. Sin embargo, la lucha por los puestos europeos y por evitar el descenso seguirán ofreciendo algo de emoción al campeonato checo.