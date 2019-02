Al Slavia Praga le espera un duro cruce con el Sevilla

El fútbol checo celebró hace unos días su mayor logro a nivel europeo en lo que va de año, tras la clasificación del Slavia Praga para los octavos de final de la Europa League.

En la siguiente fase, los praguenses se verán las caras con el equipo que más veces se ha hecho con el título, el Sevilla, que ha ganado cinco veces la final de esta competición.

Conseguir la victoria en los deiciseisavos de final no fue un trámite tan simple como pueda sugerir el resultado global de la eliminatoria. El partido de ida en Praga terminó 0-0 y dejó la clasificación totalmente en el aire, con un Genk que no puso las cosas nada fácil.

Sin embargo, en el partido de vuelta del pasado jueves en Bélgica el Slavia se mostró más certero que nunca, y endosó un 1-4 a sus rivales que le permitió pasar de fase.

Muchos checos fueron hasta Bélgica para apoyar a su equipo en el estadio, algo que el entrenador del Slavia, Jindřich Trpišovský, agradeció después del partido.

“Me gustaría darles las gracias a todos los que han venido hasta aquí, porque ha habido mucha gente, y creo que este apoyo ha sido muy importante para un éxito como el de esta clasificación“.

Pero esta victoria no solo supone el pase a los octavos de final, además da a la República Checa los suficientes puntos para mantenerse entre las 15 mejores ligas de Europa, lo que le permite tener hasta cinco equipos nacionales en las competiciones europeas. Este hecho lo destacó para la Radiodifusión Checa el centrocampista Tomáš Souček.

“Sí, lo valoramos mucho, porque esto es importante para la República Checa, influye en los próximos años. Nos alegramos de poder ayudar a otros equipos checos además de a nosotros mismos“.

Un elemento que añadirá un punto de emoción al encuentro entre el equipo español y el Slavia Praga es que la portería del Sevilla estará ocupada por el guardameta checo Tomáš Vaclík, quien se enfrentará a algunos de sus compañeros del equipo nacional.

Como afirma el defensa Vladimír Coufal, más que una motivación, tener enfrente a Vaclík es un problema para ellos.

“La motivación son los propios octavos de final. Nos espera el Sevilla, que tiene en la portería a Vaclík, que está ahora en muy buena forma. Nos duele el hecho de tener que marcarle un gol, más que una motivación es un problema“.

Los octavos de final de la Europa League se disputarán en las próximas dos semanas. El encuentro de ida será en Sevilla, mientras que el de vuelta se jugará en el Eden Arena de Praga.

La tenista Barbora Strýcová se lleva el título de dobles en Dubái

La final del Torneo de Dubái contó con la presencia de tenistas checas tanto en la categoría individual como en la de dobles, aunque corrieron suertes dispares.

En dobles femenino, la final de este campeonato enfrentó a Barbora Strýcová y a su pareja taiwanesa, Su-Wei Hsieh, contra la también checa Lucie Hradecká y la rusa Yekaterina Makárova.

Pero fue la pareja checo-taiwanesa la que se hizo con el torneo de dobles tras vencer por dos sets de 6:4. Para Strýcová, de 32 años, este título supone el número 24 en esta categoría.

No obstante, en la final individual, el triunfo no pudo ir a las vitrinas checas, ya que Petra Kvitová fue derrotada por la suiza Belinda Bencic por 6:3, 1:6 y 6:2.

Para Kvitová, que juega su tercera final en un espacio de tiempo bastante corto, este resultado es para estar alegre y no se siente decepcionada en absoluto, según declaró a la Televisión Checa.

“Estoy contenta igualmente con cómo han salido las cosas, me puedo sentir como una ganadora. Ha sido duro llegar hasta aquí, no solo por este torneo, sino también por todo lo anterior, y estoy satisfecha con la manera en la que he manejado todo“.

Este fin de semana deja a las tenistas checas en una posición prominente dentro del ranking de la WTA. Petra Kvitová se coloca como la tercera mejor tenista del mundo en la categoría individual y, no mucho más atrás, en la quinta posición, se encuentra Karolína Plíšková.

En la categoría de dobles la presencia checa es aun mayor. Barbora Strýcová se sitúa como la tercera mejor del mundo, mientras que la segunda y la primera posición están ocupadas por sus compatriotas Barbora Krejčíková y Kateřina Siniaková respectivamente.