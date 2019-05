Praga no estaba preparada para los festivales de música hasta hace poco

Con una banda musical en la escuela secundaria comenzó David Gaydečka, poco después se dio cuenta de que la banda necesitaba ser administrada para poder hacer los shows y presentaciones de la forma correcta. Aunque al tiempo lo echaron del grupo debido a que no tenía tiempo para ensayar.

A finales de los años 90 junto a su amigo Štěpán Kubišta, responsable en aquel entonces de Jatka78 y otros lugares de Praga, empezaron una pequeña agencia donde invitaban a sus bandas favoritas. Según Gaydečka, al principio, tanto las bandas como los locales con los que querían negociar no se fiaban mucho de ellos por su inexperiencia en el sector.

Poco después, el éxito empezó a llegar con la organización de los primeros espectáculos, en uno de ellos, a las afueras de Praga, fue donde encontró la inspiración para crear el festival de United Islands. Y así comenzó su camino hacia la producción musical de forma profesional.

“Estabamos haciendo un show en la isla Střelecký y cuando estaba recogiendo miré el río y vi las islas de Kampa, Dětský ostrov, Žofín y otras. Pensé que sería genial hacer un festival allí aunque no tendría sentido, porque alguien ya lo estaría haciendo. De todos modos escribí al Ayuntamiento y me sorprendió que me invitaran a las reuniones, parecía que era posible realizarlo”.

No obstante debido a la ampliación de la UE en ese momento, sabían que se iban a celebrar muchos espectáculos en varios países y esperaban que la Unión Europea de Radiodifusión transmitiera el festival como forma de bienvenida por parte de la República Checa, pero sus expectativas no se cumplieron de la forma que querían.

La televisión finalmente transmitió un programa de música pop de la época del comunismo, sin embargo, asistieron alrededor de 50 000 personas al festival de United Islands, convirtiéndose en el evento más grande de la fecha.

Perdimos mucho dinero. Fue el primer gran festival en nuestras vidas y había muchas expectativas. Terminamos casi en bancarrota, pero en los años siguientes trabajamos duro y salimos de esa situación. Lo más interesante fue que el festival se recibió bastante bien y nos pidieron que lo repitiéramos, así comenzó la tradición".

Debido a las repetidas inundaciones por el cauce del río y el temporal, el festival se ha visto obligado a cambiar de ubicación varias veces. En una ocasión, a falta de una semana para comenzar el festival, se vieron en la situación de modificarlo. Pudieron celebrarlo gracias al traslado efectuado por el Ayuntamiento de Praga 6 al parque Ladronka.

En los últimos tres años David Gaydečka y su equipo no han querido realizar el festival en las islas, ya que cada vez se celebran más eventos en ellas, lo que ya no lo hace tan único, según el promotor.

Por ello han decidido trasladarlo a Karlín, una de las zonas emergentes de Praga, y está pensando en hacer un recorrido por diferentes lugares de la capital para mostrar otra perspectiva al público.

Gaydečka explicó que no ha sido fácil realizar grandes festivales de música en Praga como el Metronome, a causa de la diferencia entre el estilo de vida, los salarios y la percepción de gastos de los checos en comparación con el resto de países Europa Occidental.



“Para hacer un gran festival en Praga, estás en el mercado global, no en el mercado checo. Este año tendremos a Liam Gallagher de Oasis, que tiene el mismo costo traerlo aquí que a Berlín. Es uno de los problemas que probablemente estos festivales pudieron haber enfrentado hace años”.

En la primera edición del Metronome en 2016, David cuenta que no fue fácil conseguir que artistas reconocidos, que pudieran arrastrar masas al festival, asistieran a un nuevo evento de este tipo. Gracias a la respuesta de del cantante Iggy Pop y su mánager se pudo realizar el festival en Praga con éxito.

Este festival se caracteriza por no ser convencional, al estar ubicado en el centro de una ciudad histórica como Praga hay menos gente acampando, y tampoco se centran en realizar marketing con las bandas y los escenarios.

La idea principal gira entorno a cuatro etapas con una serie de conciertos únicos y el público al que se dirigen no son precisamente adolescentes, su enfoque está dirigido a personas con un alcance económico más desarrollado, por lo tanto en sus carteleras han incluido artistas que llevan más tiempo en el mercado como Massive Attack o The Chemical Brothers.

“Es para una audiencia un poco más adulta, no sé, personas que tienen más de 25, quizás entre 30 y 40 años. Es por eso que nuestro programa no necesariamente tiene que ser solo lo que está de moda en los últimos meses. Así que comenzamos nuestra programación con bandas que hicieron grandes carreras en los años 90 y quizás las han mantenido exitosas hasta ahora".

Este año la imagen principal de la cuarta edición del festival incorpora a artistas como Kraftwerk 3D, Primal Scream y Liam Gallagher, aunque también habrá nuevos artistas con grandes shows como Jungle con un tipo de espectáculo neo-soul. También asistirá Morcheeba, el grupo estrella en la escena de la nueva generación del 'trip hop' de los noventa, que se separó en 2003 y volvió a reunirse en 2010.

El festival Metronome se llevará a cabo en el recinto ferial de Holešovice el 21 y 22 de junio.