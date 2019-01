Poetizer: basta de narcisismo, esta nueva red social es pura poesía

Érase una vez un poeta. Se sentó en un parque en el centro de la capital checa y escribió un poema. De repente experimentó una fuerte necesidad de compartirlo. Sin embargo, no encontró un espacio en el que todo lo que pretendía expresar con sus palabras funcionara tal como él mismo se lo imaginaba.

Este fue quizás el primer momento en el que surgió la idea de crear una red social, libre de todo narcisismo y de tonterías. Esta es la razón por la que cada vez más personas están abandonando las redes sociales más populares. Entonces nació Poetizer. Uno de sus dos fundadores, Lukáš Sedláček, describe su experiencia que le llevó a lanzarse en este proyecto.

“Escribía poesía desde hace muchísimo tiempo y siempre intentaba publicarla en versión impresa. Sin embargo, una vez estaba sentado en Stromovka (un parque praguense) y lo único que tenía a disposición era mi celular. Me puse a pensar, ya que en este tipo de situación, uno de veras no dispone de un espacio para ponerlo. Instagram simplemente no sirve. Allí tuve por primera vez la idea de crear una red social para poetas”.

Al igual que en Facebook e Instagram, los usuarios de Poetizer pueden seguir a los demás, pueden expresar sus simpatías y publicar en su propia cuenta. Sin embargo, para todo ello les sirve un único formato, el texto en cualquiera de sus formas.

“Si uno quiere publicar un poema que tenga una cierta forma en las redes sociales que conocemos, tiene que escribirlo en un papel y tomarle una foto. Si es un poema más extenso, tiene que hacerlo con mucho cuidado para que no se pierda el aspecto gráfico y si es muy extenso, simplemente no cabe. En otras palabras, queríamos crear un ambiente que le permita a uno introducir el texto de la forma que se le ocurra. Es un nuevo concepto de una red centrada en el poder de la palabra que es completamente minimalista en lo que se refiere a su diseño”.

La poesía todavía tiene mucho que ofrecer

La idea surgió en el año 2015 cuando se programó la primera aplicación para el sistema operativo de celulares Android. A pesar de que en ella no se invertía ningún dinero para la propagación y el desarrollo, aparecían orgánicamente grupos de personas interesadas en compartir sus creaciones poéticas a través de la aplicación.

Eso fue una clara señal del potencial que tenía el proyecto, explica Sedláček.

“La aplicación de repente empezó a vivir su propia vida, algo que para nosotros era un impulso para desarrollarla. Entonces la hemos reelaborado completamente”.

El proyecto fue dotado de una estructura comercial oficial gracias a una campaña exitosa de fundraising, o sea, con el apoyo del público que con sus donaciones proporcionó suficiente dinero para establecer una sociedad de responsabilidad limitada.

Eso fue en 2017, cuando también se empezó a crear la versión web, continúa Sedláček.

“Gracias a todo eso pudimos inaugurar la versión web en otoño de 2018. Es lo que se puede encontrar ahora en la red”.

Por supuesto, antes de lanzarse a la aventura de la propia creación, había que conseguir una gran cantidad de datos estadísticos sobre lo popular que es y que puede ser la poesía hoy en día.

En este sentido, los resultados de distintas encuestas pueden ser bastante sorprendentes. Según los datos de los que disponen los propietarios de Poetizer, la venta de publicaciones de poesía crece en el mundo occidental interanualmente en un 25%. O sea, se trata de uno de los géneros que más crece en el mercado de libros.

Aún más interesantes son los números sobre algunos de los estados, como por ejemplo Estados Unidos, donde Poetizer siente una gran oportunidad de atraer al público.

“Según los datos de Estados Unidos, el 12% de los ciudadanos lee o escribe poesía. Esa es una cifra bastante significativa, ya que hablamos de unos 40 millones de personas. La tendencia es reforzada con la salida general de los jóvenes de las redes sociales más convencionales, como son Facebook e Instagram”.

Sin embargo, hay que recalcar que por ejemplo el mencionado Instagram fue una de las redes que a pesar de no ofrecer tantas posibilidades de expresión poética tuvo un papel importante para el aumento del interés en la poesía.

Los llamados “instapoetas” empezaron a subir sus poemas a esta red social centrada en compartir fotografías, y sobre todo en Canadá el fenómeno se hizo muy fuerte con posteriores publicaciones de libros físicos.

Es el caso de autores como la indo-canadiense Rupi Kaur, una de las protagonistas de esta tendencia, cuya obra ha sido traducida incluso al checo.

Así, la poesía penetró en el espacio digital y eso se reflejó en la cantidad de jóvenes que se muestran entusiasmados.

Conectar a las personas en base a sus sentimientos

En el contexto de las recientemente surgidas cuestiones sobre las expresiones de odio en contra de personas o grupos en base a su sexo, raza, nacionalidad, género y orientación sexual, también esta nueva red tuvo que tomar medidas adecuadas para evitarlo, comentó Sedláček.

“Uno de los objetivos de nuestro proyecto es conectar a las personas de todo el mundo basándonos en que compartan sus sentimientos. La religión, el estatus social y este tipo de características no tienen ningún papel en este sentido. Queremos superar estas barreras. Con este motivo creamos una herramienta a través de la cual los usuarios pueden reportar cualquier violación de sus derechos y nosotros expulsamos a este individuo de la comunidad”.

La idea se está convirtiendo en realidad, ya que hoy en día publican en Poetizer autores de unos 120 países de todo el mundo. A pesar de tal crecimiento, los autores mantienen el concepto y piensan bien cada paso.

“Vamos a ir añadiendo versiones en otras lenguas solo con la condición de que seamos capaces de comunicarnos con los usuarios y controlar el contenido de lo publicado. Por lo tanto funcionamos ahora en inglés, español y checo. Sin embargo, puedo confirmar que estamos trabajando en los demás idiomas con la ambición de crear una red mundial”.

Aprovechando la tradición poética del español

Los fundadores de Poetizer son bien conscientes de la enorme tradición de poesía en los países donde se habla español. De ahí que en el contexto global se centren, además en países como Estados Unidos y Canadá sobre los cuales disponen de muchos datos, también en los países latinoamericanos, destacó Sedláček.

“Los países hispanohablantes son para nosotros una de las prioridades debido a la fuerte posición de la poesía a lo largo de su historia. Los poetas en países como Colombia fueron capaces de llenar grandes estadios. En el futuro queremos analizar también sus tendencias específicas y averiguar qué aspectos acentúan”.

Poetizer ha sido capaz de atraer la atención de los inversionistas de todo el mundo, al igual que de llegar a tener repercusión en distintos países. Es uno de los fenómenos que buscan más autenticidad en las redes sociales, y la respuesta del público parece indicar que la apuesta no ha sido para nada mala.