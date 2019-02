León Felipe y su incansable búsqueda de identidad

Felipe Camino, que adoptó el seudónimo de León Felipe, por el que sería conocido el resto de su vida, fue uno de los poetas españoles más interesantes del siglo XX. Sin embargo, las peculiaridades de su vida y su obra hacen que su nombre no haya alcanzado la fama de otros de los artistas de su tiempo.

Pero ahora es posible adentrarse en la historia de este incansable viajero y sus múltiples facetas a través de la exposición “¿Quién soy yo?”, inaugurada este jueves en el Instituto Cervantes de Praga en colaboración con la Fundación León Felipe, de Zamora, y Acción Cultural Española.

En Radio Praga hablamos con el comisario de la muestra, Alberto Martín, quien lleva muchos años dedicado al estudio de León Felipe, y que nos contó más detalles acerca de la exposición y de la vida de este autor.

“El proyecto nace sobre todo el año pasado con motivo del 50 aniversario de la muerte de León Felipe, 1968-2018. Y era un buen momento para poder mostrar gran parte de su legado”.

Más allá de su obra literaria, con esta exposición se pretende mostrar al público algunos puntos clave en la vida de este autor, que le influirían tanto en su vida personal como en su obra. Alberto Martín nos explica qué vamos a encontrar en la muestra.

“Vamos a ver unos 100 materiales y piezas que van desde reproducciones de algunos manuscritos, una importante colección de fotografías, no solamente testimoniales sobre la vida de León Felipe, sino también nos ha gustado poner imágenes a determinados aspectos, ya sean vitales o literarios, de León Felipe. Y después, por supuesto, primeras ediciones de sus libros“.

Llama la atención que León Felipe no publicase su primer libro hasta los 35 años, hasta entonces se había dedicado a la regencia de farmacias y al teatro a nivel semiprofesional. No obstante, durante sus estudios en Madrid ya quedó embelesado por los ambientes culturales.

“Él nace como Felipe Camino, en el seno de una familia acomodada, y estudia farmacia, aunque tiene gran pasión por el teatro. Es decir, no es un literato desde niño, sino que tiene una vocación tardía. El primer libro lo va a publicar con 35 años“.

El primer gran giro en su vida llegaría tras un desfalco cometido en relación a la propiedad de una farmacia, un hecho por el que acabaría en la cárcel. Algo de lo que se arrepintió el resto de su vida. Pero en la cárcel también tuvo una revelación, como señala Alberto Martín.

“En esa cárcel lee el Quijote para pasar las horas. Y el Quijote para él es un punto de inflexión fundamental, no solamente en su vida cotidiana, sino en su obra poética. El personaje cervantino lo eleva a la categoría de mito“.

En 1917 sale de la cárcel, y unos años después y tras haber conseguido publicar su primer libro, Versos y oraciones de caminante, decide marcharse a Guinea Ecuatorial, algo que sorprende a todos sus conocidos.

Más tarde viajaría a México y posteriormente a Estados Unidos, donde se dedicó a la enseñanza. Es en este periodo cuando conoció a la mujer que fue uno de los pilares de su vida, la mexicana Berta Gamboa, su compañera sentimental hasta la muerte de esta en 1956.

León Felipe mantuvo una gran amistad con muchos de los artistas más reconocidos de la España de aquella época. De hecho, en el famoso viaje que el poeta Federico García Lorca realizó a Nueva York, una de las personas que lo esperaba para recibirlo era León Felipe.

“Una de las personas del grupo de amigos que está esperando a Lorca en el muelle es León Felipe. Y juntos se recorren Nueva York, le enseña los clubes de jazz, Harlem, todos los rincones de Nueva York. Y tienen esa relación personal, e incluso también literaria“.

Viendo más de cerca la obra de León Felipe y los hechos que rodean su vida, es difícil entender que no se le haya dado más difusión. Pero como indica Alberto Martín, existen diversos obstáculos. Vivió gran parte de su vida fuera de España, fue censurado por el franquismo, y además, por su edad y por su estilo es difícil encasillarlo en alguno de los periodos literarios del momento.

La exposición “¿Quién soy yo?” estará en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 5 de abril de 2019.

“Porque siempre nos gusta a la hora de estudiar literatura o arte, o historia, dividir en casilleros a los personajes. Entonces tenemos la generación del 98, la del 27, o el Novecentismo. Lo que pasa es que a León Felipe no sabemos qué etiqueta ponerle. No es del 98, por edad, no es del 27 porque ya es mayor, no es del Novecentismo. Es decir, ¿de dónde es León Felipe? Y lo resolvió de una forma muy buena su gran amigo Max Aub, que dijo: ¨Ya tengo la solución. León Felipe es en sí mismo una generación¨. Entonces esa dificultad a la hora de clasificarlo a él le vino mal“.

Totalmente comprometido con la libertad y la causa republicana, León Felipe volvió a España poco antes del comienzo de la Guerra Civil, ya que consideraba que los poetas debían estar junto al pueblo. Pero en 1938, con la situación cada vez más difícil de sostener para el bando republicano, se exilió a México, donde vivió hasta su muerte decepcionado en gran parte con las dos Españas.