El guitarrista Andrés Godoy: “Tuve que encontrar mi camino”.

Chequia fue ya en los tiempos de Checoslovaquia un país con una gran tradición de guitarra clásica. Después de la caída de la 'Cortina de Hierro', a finales de los años 80, los partidarios de este instrumento de repente llegaron a tener contacto con artistas de todo el mundo.

Conocieron nuevas técnicas, nuevos estilos y géneros, y sobre todo a nuevos guitarristas. Fue precisamente en este momento, cuando se le ocurrió al guitarrista checo Stanislav Barek traer esta enorme variedad a su país natal. Entonces surgió el festival 'La guitarra a través de los géneros'.

Hoy, el evento celebra su edición 21, y según cuenta su fundador Barek, la mayor estrella es Andrés Godoy, guitarrista chileno que a causa de un accidente que tuvo cuando era joven toca solo con la mano izquierda.

Stanislav Barek explicó en qué consiste la técnica inventada por el artista chileno.

“Andrés Godoy toca solamente con la mano izquierda. Para hacerlo tuvo que perfeccionar la técnica llamada 'hammering', o sea, tiene que tamborilear sobre las cuerdas en el diapasón. Andrés toca en todo el mundo, ahora estuvo en Asia, donde visitan sus conciertos miles de personas”.

Godoy, además de tocar con una mano, se dedica también a la composición. El segundo gran nombre del festival es Jiří Jirmal, leyenda de la guitarra clásica checa.

“Jiří Jirmal cumple 93 años. Después de unos 70 años quiere acabar con su carrera de guitarrista profesional, y en esta ocasión, el 17 de noviembre tendrá lugar un concierto para rendirle homenaje”.

El festival 'La guitarra a través de los géneros' es específico también en su forma. No solamente ocupa un período de seis semanas, sino también pasa por varias ciudades checas, explica Barek.

“Durante los 21 años que se celebra el evento he podido entrar en contacto con muchas personas que organizan conciertos en toda la República Checa. Los artistas que vienen reciben una buena remuneración por su actuación en Praga, y por eso no les importa visitar también las ciudades más pequeñas donde no se les paga tanto”.

De esta manera, el público en las ciudades como Varnsdorf, Černošice y Pardubice tiene la oportunidad de ir a visitar un concierto del más alto nivel, sigue Barek.

“Hay una enorme diferencia en el público de Praga y de los centros regionales y ciudades pequeñas. Fuera de Praga asiste mucha más gente. Uno puede conseguir un guitarrista de enorme calidad, como fue por ejemplo Jennifer Batton, quien acompañaba a Michael Jackson. Invertimos mucho en publicidad y el primer concierto en Praga lo vieron unos 160 visitantes y el segundo alrededor de 80 personas”.

Sobre la diferencia entre el público en la capital y en las regiones hablamos también con la mayor estrella de esta edición, Andrés Godoy.

“Obviamente el público en las ciudades pequeñas es más receptivo. Está menos contaminado que el público en las grandes ciudades. A veces en las ciudades que son grandes y vienen grandes públicos la gente es más distante”.

Andrés Godoy llegó a la República Checa para presentar sus composiciones propias, en las que se mezclan varias influencias desde la música popular suramericana hasta el jazz y la música clásica, explicó.

“Principalmente mi música es popular. Tiene todos los elementos de la música popular. Tiene parte del rock, tiene parte de folclor, tiene elementos de jazz, muchos ritmos suramericanos. Entonces todo eso lo mezclo con cosas que en el tiempo aprendí del jazz o de la música clásica. De ahí surge la música que hago”.

La necesidad de dedicarse a la creación musical a pesar de la discapacidad llevó a Andrés Godoy a inventar una técnica especial, sigue explicando.

“Mi abuela campesina, sin estudios en la universidad, pero con la sabiduría de la gente del campo, siempre me decía: «Andrés, si quieres abrocharte los zapatos, si quieres vestirte por ti mismo, si quieres pelar una naranja o si quieres tocar una guitarra, vas a tener que encontrar tu camino ». Al principio obviamente no entendía”.

A partir de golpear las cuerdas descubrió que eso le permitía lograr distintitos motivos musicales. La técnica fue revolucionaria en el sentido de que hasta muchas personas sin discapacidad alguna la tomaron posteriormente como influencia. Así, una herramienta intuitiva y de necesidad se convirtió en una herramienta más con la cual otros músicos pueden mejorar sus propias técnicas.