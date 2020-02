El Festival de Cine español en Chequia cumple quince años

“Lo que empieza siendo una pequeña colaboración empieza a tener un éxito de público bastante notable, no solo en Praga sino también en Brno. Y Světozor mostró interés en involucrarse”.

Las primeras ediciones del festival “La Película” tuvieron lugar en la prestigiosa escuela de cine FAMU pero luego un importante cine de Praga puso los ojos en este ciclo que tiene la particularidad de ser organizado por tres entidades: el cine Světozor, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en República Checa.

En pocos días más el festival de cine español “La Película” cumplirá quince años y el consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de España, José Miguel de Lara Toledo, sintetiza en una frase toda su evolución.

“Lo que empieza siendo una pequeña colaboración empieza a tener un éxito de público bastante notable, no solo en Praga sino también en Brno. Y es Světozor el que muestra interés de involucrarse en este proyecto y, más que involucrarse, interés en liderarlo”.

Lara Toledo hace hincapié en el hecho de que, lejos de alquilar el espacio para proyectar las películas, el propio cine es también parte fundamental de la organización junto a la Embajada de España y el Instituto Cervantes.

Por otro lado, Lara Toledo asegura que más que un festival de cine español “La Película” es más bien un festival de cine en español. Primero porque ya de forma natural David Čeněk, el especialista a cargo de la selección, propone varias películas latinoamericanas. Pero también por un fenómeno que se viene dando en algunas ediciones.

“Ocasionalmente ocurre, como ocurrió el año pasado, que una embajada residente en Praga quiere participar en el festival: se le ofrece la oportunidad de participar para que incluya un ciclo dedicado específicamente a su cinematografía: el año pasado ocurrió con Perú, que programaron seis películas que reflejaban los últimos años del cine peruano”.

Si algo puede decirse de esta nueva edición del festival es que hace foco en la gran diversidad del cine español actual. Algunas de las películas destacadas son “Dolor y gloria” de Almodóvar, “70 binladens”, un thriller vasco que recuerda un poco a la exitosa serie “La casa de papel”, “Temblores e “Ixcanul” del director guatemalteco Jayro Bustamante, “Ver a una mujer” de Mónica Rovira que, casualmente, hizo una maestría en FAMU y cuya obra está inspirada en la ruptura de su propia relación amorosa, aunque también tomando como marco un libro de la escritora suiza Annemarie Schwarzenbach.

También se destacan otros films muy distintos como “Niñato”, acerca de un joven padre que se queda sin trabajo y empieza a cuidar de sus tres pequeños hijos y, por supuesto, la película inaugural “Madre” de Rodrigo Sorogoyen, un drama psicológico que tuvo antes una versión en cortometraje y fue propuesto por Luisa Fernanda Garrido, la directora del Instituto Cervantes, tal como ella misma nos cuenta:

“Casualmente volví a ver el corto Madre que estuvo a punto de ganar el Oscar el año pasado en cortometraje: primero la calidad de Rodrigo Sorogoyen es cada vez mejor y segundo me pareció muy interesante el experimento de, a partir de un corto, hacer un largo. Luego la película es de gran calidad y la actuación de Marta Nieto me parece impecable, una de las grandes actrices del momento en España, pues entonces la sugerí”.

La directora del Cervantes asegura que la amplitud del cine español repercute incluso en el aspecto ligüístico, tal como indica esa misma película rodada en español y francés, pero también muchos otros ejemplos como el exitoso film “Handia”, rodado en Euskera, y una de las grandes películas de los últimos años que es “La librería” de Isabel Coixet, rodada en inglés.

Garrido afirma que, actualmente, se está produciendo en España un cine de gran calidad, lo cual se debe también a la coproducción con otros países de Europa y de Iberoamérica que convierten a España, según la opinión de Garrido, en un verdadero puente idiomático y cultural.

“Y en este ciclo concreto este año hemos potenciado ese aspecto, de hecho las películas de este ciclo están rodadas en catalán, en gallego. Idrissa, que está dedicada a la educación, está rodada también en francés, en catalán y senegalés, incluso”.

Han pasado tantos años y películas bajo ese mismo puente al que hace referencia la directora del Cervantes que David Čeněk, el principal responsable de la selección, casi no se acuerda a partir de qué edición se incorporó al equipo. Pero él mismo se encarga también de señalar que trabaja con las propuestas y recomendaciones de la Embajada y del instituto Cervantes.

Reconoce que hacer la selección para el festival es difícil porque cada año se estrenan más de doscientas películas y, lógicamente, no alcanza el tiempo para verlas todas. Pero además de respaldarse en la colaboración de productores y distribuidores, usa el éxito como parámetro. Y para medir algo tan elusivo como el éxito no toma como referencia solo un factor sino diversos aspectos: la cantidad de público que tuvo cada film pero también el impacto que generó tanto en la crítica como en la opinión pública, los medios de comunicación y las redes sociales.

Aclara que algunos de los platos fuertes de esta edición, la última película de Almodóvar y Abracadabra de Pablo Berger, director ya consagrado, tienen que ver con la idea de pasar en el festival las dos o tres películas españolas que se distribuyeron el año anterior en República Checa. Y revela que los años que estuvo a cargo del festival le hicieron cambiar totalmente su mirada sobre el cine español.

“Sí, ha cambiado mucho porque, al principio, no me interesaba tanto el cine español. Aprendí español porque me interesaba mucho américa latina y el cine latinoamericano, y del cine español conocía pocas cosas, tal vez más que otras personas porque trabajo en el cine pero me gustó mucho la propuesta de la Embajada. Entonces, preparando este festival tantos años, empecé a dar clases sobre la historia del cine español en la Universidad donde soy profesor y, finalmente, ahora me gusta mucho y me interesa muchísimo”.

Čeněk afirma que España es uno de los primeros países que, desde hace aproximadamente ocho años, empezó a mezclar los formatos de animación y documental. Y por eso no debería sorprender una de las propuestas de esta edición: “Buñuel en el laberinto de las tortugas”, que cuenta la historia tan particular del rodaje de su documental “Tierra sin pan”. Čeněk asegura incluso que, después de la crisis económica, se intentó realizar en España películas menos caras sin resignar las ambiciones artísticas, y eso tuvo que ver con el nacimiento de una corriente que, básicamente, se caracteriza por la mezcla de varios métodos y narrativas.

Por otro lado, David Čeněk no duda a la hora de expresar cuál es una de sus películas favoritas del festival, esa que él recomendaría a sus amigos.

“Es Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, la película chilena de José Luis Torres Leiva. Yo sigo su carrera desde su primera película y me parece un talento muy importante, y es completamente diferente de Pablo Larraín, por ejemplo. No tiene nada que ver con la dictadura, es una película muy contemplativa sobre el amor entre dos mujeres”

Pero inmediatamente aclara Čeněk que el objetivo de su trabajo en el Festival “La Película” no es, por supuesto, elegir los films que le gustan a él sino ofrecer una muestra representativa de la gran diversidad actual del cine español. Una misión que, a juzgar por las películas que podrán verse durante esta decimoquinta edición, parece estar más que cumplida.