“A cielo abierto”, una fantástica aproximación a Antoine de Saint-Exupéry, ha aterrizado en Chequia

El escritor español Antonio Iturbe presentó en Praga este miércoles la traducción al checo de su última novela, “A cielo abierto”, una obra repleta de historia pero que deja lugar a la imaginación sobre la vida de algunos pioneros de la aviación, donde destaca el inolvidable escritor Antoine de Saint-Exupéry.

La presentación transcurrió en el Instituto Cervantes de Praga, guiada por el prestigioso escritor y periodista checo Marek Toman, y con la presencia asimismo del traductor del libro al checo, Štěpán Zajac. Allí Radio Praga pudo conversar con Antonio Iturbe, quien destacó desde el primer momento su gran relación con Chequia.

“Es una relación estupenda, la verdad es que me gusta mucho venir. Es de las ciudades a las que he venido más veces. Y además, me interesa mucho la literatura checa, desde Kundera, Bohumil Hrabal, Hašek, que por eso está ahí ese bravo soldado Švejk en “La bibliotecaria de Auschwitz”. Realmente es un lugar donde me siento muy cómodo”.

Se trata de la segunda traducción al checo de un libro de Iturbe, que previamente había tenido ya una buena experiencia con “La bibliotecaria de Auschwitz”, un libro basado en la historia real de una superviviente checa del Holocausto, Dita Krausová, quien por cierto también acudió a sus 90 años a la presentación de este miércoles.

Iturbe quiso resaltar la fidelidad de su editor checo, Filip Tomáš, quien después de confiar en la novela anterior, también ha apostado por esta de una temática totalmente diferente.

“Estoy muy contento con mi editor en la República Checa, Filip Tomáš, de Akropolis. Porque además es un editor fiel. Se habla muchas veces de la fidelidad de los escritores, pero se habla pocas veces de la escasa fidelidad de los editores. Después de publicar “La bibliotecaria de Auschwitz”, que ha funcionado muy bien en muchos países, el libro siguiente, que es bastante largo, cuya traducción es cara, y es un tema diferente, sobre la aviación a principios del siglo XX, no lo han publicado en países donde “La bibliotecaria” funcionó muy bien. No han dado ese voto de confianza. Y Filip Tomáš de Akropolis sí lo ha hecho. Entonces estoy muy agradecido de que en la República Checa haya publicado mis dos últimos libros”.

Homenaje a unos pioneros de la aviación

En el libro “A cielo abierto”, Iturbe busca de cierta manera homenajear a tres pioneros de la aviación comercial como fueron Jean Mermoz, Henri Guillaumet y Antoine de Saint-Exupéry.

El punto de entrada a estas aventuras para Antonio Iturbe, al igual que para tantos otros lectores, fue “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry. En los años posteriores a la lectura de ese libro, Iturbe se sumergió en la obra del autor francés, donde descubrió historias fantásticas de aviación, como confesó.

“Ahí es donde empieza mi relación de amistad con Antoine de Saint-Exupéry. Para mí es una relación de amistad porque es una relación de 40 años, y creo que después de leerlo mucho lo conozco mejor que la mayoría de la gente que he tratado en el trabajo o en muchos sitios. Cuando leí por primera vez con 11 años “El Principito” seguramente hubo cosas que se me escaparon de la profundidad del libro, pero hubo algo que me hipnotizó. A partir de ahí, empecé a leer el resto de libros de Saint-Exupéry y descubrí que era piloto, que tenía unos libros de aviación maravillosos. Y bueno, en diferentes épocas de mi vida he vuelto a “El Principito” y siempre he encontrado alguna respuesta”.

Pero la obra, lejos de ser una mera recopilación de datos históricos, introduce elementos de ficción que nacen en la mente del autor después de ahondar en los elementos biográficos durante su documentación.

“Hay toda una documentación absolutamente verdadera de muchas lecturas de biografías, libros de la época, libros de cartas de los tres pilotos. Y después hay esa regurgitación, esa proyección a través de mi cabeza cuando me pongo a escribir, y todas esas lecturas se expulsan a través de los dedos y se convierten en líneas, párrafos y páginas. Por tanto, es una ficción impregnada de la realidad”.

Llama la atención, además, el tratamiento de los sentimientos que realiza Iturbe, quien como explica, quiere transmitir qué emociones vivieron los protagonistas en los diferentes episodios históricos de sus vidas.

“Son personajes que en Francia son héroes nacionales, hay mucha documentación, muchas biografías, pero yo lo que quería era ir un paso más allá. La biografía te dice que Saint-Exupéry se enamoró de Louise de Vilmorin, que era una aristócrata, pero en ningún sitio te cuentan: ¿temblaba la primera vez que la vio? ¿Sonreía? ¿Qué había en sus ojos, cómo era su brillo? ¿Tartamudeó cuando la vio por primera vez? Todo eso no está en la documentación. Y es una cosa que yo después de leerlo mucho, sentirme cerca de él, leer todas sus cartas, me siento capaz de decir: yo creo que sé cómo fue ese primer encuentro. La ficción añade esa verdad proyectada que el dato no te cuenta”.

Para Antonio Iturbe, quien revela que no se siente especialmente cómodo a la hora de subirse a un avión, es fascinante que estos pilotos se jugaran la vida para conseguir sus sueños y para completar las misiones que les encargaban.

Según indicó el autor, ese afán de los protagonistas de arriesgar sus vidas por un objetivo fue en gran parte la fuerza que le movió durante la creación de la novela.

“En “A cielo abierto”, la idea-fuerza del libro es un poco la importancia de perseguir los sueños, incluso aunque pongan en riesgo su vida. Estos carteros del correo aéreo, arriesgándolo todo en esos aviones que son de papel, de tela, no llevan ni cabina, les cae encima la nieve, la lluvia. Van con un solo motor. Realmente se juegan la vida para llevar un montón de cartas. Pero cómo esa misión que pone en peligro su vida a la vez enriquece y agranda sus vidas. Un poco cómo ese sueño del volar, ir más allá, cumplir su misión de pilotos los agiganta, los eleva por encima de sí mismos”.

Futuros proyectos

Cuestionado por sus próximos proyectos, Iturbe calificó la escritura como una especie de adicción, y señaló que ya tiene bastante avanzada una nueva novela que retrata la transformación de Barcelona y el fenómeno del turismo.

“Escribir, para la gente como yo, es como el fumador que no puede dejar de fumar. Yo no puedo dejar de escribir. Y de hecho estoy ya completando un libro que tiene bastante de mi propia biografía. Yo crecí en el barrio portuario de Barcelona, un barrio muy modesto, de pescadores, de trabajadores del puerto. Actualmente con el cambio de Barcelona se ha convertido en un barrio de moda, lleno de turistas, de lugares que hacen tatuajes, hamburgueserías, y el cambio es tan brutal que yo todavía cuando paseo por allí voy aturdido. Es un libro que explica un poco el barrio que conocí y el barrio que es ahora”.

Sin duda, el fenómeno de la transformación de las ciudades a causa del turismo es un tema de actualidad que se vive muy de cerca en numerosos lugares, por ejemplo, en Praga.

Quizás más adelante, los lectores checos también puedan conocer esa futura novela en su propio idioma. Por el momento, esperamos que disfruten de las aventuras de los aviadores de principios del siglo XX.