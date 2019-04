Viaje al pasado

Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de ‘Cita con los oyentes’.

Saludos a todos nuestros oyentes de España y América Latina, nos alegra estar una vez más en sintonía con ustedes.

En primer lugar nos gustaría compartir las cartas que nos envían a nuestra dirección de Radio Praga. Nos escribe nuestro gran amigo Eduardo Morell Martínez junto a su informe de recepción.

“Estimados amigos un abrazo grande desde Cuba esperando que todos se encuentren bien, ayer recibí una carta con dos tarjetas hermosas, y me llama mucho la atención la variedad y la calidad de imagen en las QSL, con estos reportes espero otras hermosas tarjetas”.

Gracias, Eduardo, por su reporte, le enviamos un fuerte abrazo. Hugo Longhi nos escribió desde Argentina diciendo.

“Tras largas e interminables semanas en que no lograba captar su señal, anoche domingo de Pascua se produjo un milagro y pude escucharlos. Por lo que puedo enviarles mi informe.

Me despido deseando que no haya más silencios entre nosotros. Un fuerte abrazo”.

Y desde Brasil nos escribe nuestra fiel oyente Paula Camargo.

“Me gusta mucho oír la emisora Radio Praga y conocer más y más la cultrura checa”.

Ahora, daremos lugar a los comentarios que han dejado nuestros lectores en la página de Facebook de Radio Praga en los últimos días.

En nuestra noticia sobre el desafortunado incidente ocurrido el pasado lunes en la catedral de Notre Dame en París y la reacción de apoyo a su reconstrucción por parte del Gobierno checo, escribió Will Zila Macchia diciendo.

“Apoyo la decisión del Gobierno checo de sumarse a la ayuda en la reconstrucción de Notre Dame, es un emblema de arte patrimonial”.

Por el contrario, Jorge Mariano comentó.

“Lamentable, con falta de empleos y alimentos en el mundo y van a donar dinero para restaurar la catedral de Notre Dame en lugar de invertirlo en algo más necesario, por más que la reparen lo histórico ya no estará más, se quemó en el incendio”.

En la publicación de las guerreras de la lactancia y lo ocurrido con una madre en el banco Raiffeisenbank Elisa Maria Kazimou escribió.

“Me sorprende enormemente. Se aceptan mil cosas y no se permite amamantar en público, es una de las cosas más normales y naturales. Cada vez entiendo menos al ser humano”.

También Maria Esther Escardó comentó relatando un caso ocurrido en Argentina.

“En San Isidro, Argentina. Una policía del sexo femenino impidió a una madre amamantar a su hijo en una plaza pública. La reacción de la comunidad con lactancia colectiva en varias plazas públicas llevó no solo a pedir disculpas sino a afirmar que esa medida no se tomará más en esa ciudad. ¿Tenía autorización la policía o fue una medida arbitraria? No se sabe”.

Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes una noticia que nos transporta a la infancia, la digitalitalización de la película Viaje a la prehistoria de los años 50 y su próximo estreno en las pantallas.

Esta publicación ha tenido mucho éxito entre nuestros seguidores y en este caso Vladimir Sobotka dijo.

“Mi infancia... Impactó muchísimo a los niños en los cines. Inolvidable película llena de aventuras y criaturas prehistóricas”.

También les contamos la historia de Jan Felkl y su compañía de globos terráqueos, los cuales llegaron a hacerse tan populares durante la época que se convirtieron en un accesorio de vestimenta. María Navratil escribió.

“¡Otro aporte de los checos!”

La joya más valiosa

La ciudad de Cheb estaba culturalmente igual o más avanzada que la capital checa en la Edad Media. Una muestra de ello es la capilla románico-gótica más antigua del territorio checo, situada en el patio del castillo local.

La urbe presume también del mayor museo “retro”, dedicado al estilo de vida checoslovac en diferentes décadas del siglo XX.

La ciudad de Cheb, situada en el extremo occidental de la República Checa se convirtió en 1146 en parte del imperio, dominado por el alemán Federico I Barbarroja.

La adquisición significó para la urbe un mayor avance cultural respecto al resto del territorio checo. Según dijo el administrador del Castillo de Cheb, Tomáš Dostál, mientras que los edificios del Castillo de Praga estaban en aquel entonces hechos de madera, la ciudad de Cheb ya presumía de arquitectura gótica.

Uno de los monumentos más emblemáticos es el Castillo de Cheb, cuyo origen data del siglo XII y años después fue reedificado por Federico I Barbarroja en una región imperial.

Siglos después fue convertido en una ciudadela barroca, pero sus orígenes medievales los recuerda la Torre Negra, construida con el tufo volcánico, procedente del cercano Komorní Hůrka, uno de los volcanes checos más jóvenes.

La joya más valiosa, que recuerda la Baja Edad Media, es la doble capilla románico-gótica de San Erhardo y Santa Úrsula, una obra única de este tipo. El interior de la capilla está decorado con estatuas. Sus pilares de granito contienen grabados que representan ángeles y vicios.

La capilla guarda otro ejemplar único: las primeras evidencias de bóvedas de crucerías construidas en el territorio checo.

Desde la capilla conduce una escalera de caracol que desemboca en un antiguo laboratorio alquimista.

Federico I Barbarroja no es el único personaje histórico que se aficionó al Castillo de Cheb. Las crónicas registran asimismo frecuentes visitas del Padre de la Patria, Carlos IV, su hijo Segismundo de Luxemburgo o Jorge de Poděbrady, conocido también como el rey husita.

El estilo de vida checoslovaco en el siglo XX

La plaza que lleva el nombre de Jorge de Poděbrady alberga el 'Retromuseo' ('Retromuseum'), una sala de exposiciones dedicada al estilo de vida y al diseño checoslovacos de las décadas de los años sesenta a los noventa del siglo XX.

De acuerdo con el director del museo, Marcel Fišer, la exhibición está delimitada con dos acontecimientos fundamentales.

Uno de ellos fue la participación de Checoslovaquia en la Exposición Universal en Bruselas en 1958, que representó un cambio significativo respecto al diseño.

Y el otro fue la Revolución de Terciopelo en 1989, que supuso un cambio total de la sociedad, así como del arte y del diseño.

Los visitantes pueden admirar un numeroso parque de vehículos, que ofrece joyas como Velorex, un vehículo de tres ruedas de fabricación checa procedente de la década de los años cincuenta.

Decenas de televisores, magnetófonos, secadores de pelo o aspiradoras que conforman una colección del diseño checoslovaco de la posguerra.

Los artefactos proceden de museos de todo el país, sobre todo del Museo Tecnológico de Praga.

La evolución del diseño de los muebles queda documentada en las réplicas de pisos y oficinas en tamaño real, con instalaciones típicas para las diferentes décadas.

Según explicó el director del museo, los visitantes pueden sentarse en una sala de estar de los años sesenta, escribir algo en la máquina de escribir o hacer llamadas desde el antiguo teléfono con el disco de marcar a otro piso. Algo así como viajar en el tiempo.

También hay revistas y periódicos, envases de alimentos, y fotografías que captan diferentes sucesos que marcaban el estilo de vida en el socialismo como los festejos del Primero de Mayo, del Día Internacional de la Mujer o eventos deportivos conocidos como 'spartakiadas'.

Se muestran fotografías de los típicos destinos vacacionales de los checoslovacos como el lago húngaro de Balaton y se exploran las aficiones de los checoslovacos, sobre todo el bricolaje, en el que destacaban supuestamente por la escasez de productos en la época del comunismo.

Una parte está dedicada a los juguetes, la ropa y los zapatos y como no, una sección dedicada a la arquitectura y a la música, sobre todo de género popular.

Ha llegado el momento de agradecer a aquellos oyentes que nos han enviado sus informes de recepción de onda corta.

Muchas gracias a nuestro querido amigo Juan Morales de Córdoba, España.

Y también a Paula Camargo de Brasil; Hugo Longhi, José Amador Hidalgo y Ceferino Campmajó de Argentina; Eduardo Morell Matínez y María del Carmen Ramírez de Cuba y Hector Frias Jofre en Chile. A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios las tarjetas QSL que les enviaremos como recordatorio lo más pronto posible.

Este mes los ganadores de nuestro concurso son: Juan Carlos Gil Mongío de España y Ernesto Esquivel Torres de México.

¡Felicitaciones a nuestros ganadores! Recibirán un obsequio de parte de Radio Praga.

Queridos amigos, con esto finalizamos nuestra cita de hoy. Esperamos que sigan enviándonos sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en las redes sociales de Facebook y Twitter. Que estén bien y ¡hasta la próxima!