Un espacio dedicado a nuestra familia de oyentes

Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes. Nos alegramos de comunicarnos con ustedes y saber qué ha resultado más interesante de los últimos programas. Pero antes de pasar a los comentarios en las redes sociales, nos gustaría compartir la correspondencia que nos han enviado a nuestra dirección de Radio Praga Internacional.

Desde Venezuela nos escribió nuestro querido amigo Leonardo Santiago, quien escuchó nuestro programa el 28 de septiembre.

“Durante la transmisión, me di cuenta que en la República Checa las personas tienen un buen nivel de apreciación de los idiomas y de la cultura. Llama la atención que muchas personas, entre niños y adultos, hayan hecho el español una de las lenguas extranjeras más habladas en su país, lo cual genera cierta confianza para los hispanohablantes que visitan su país, a la vez que esto fortalece los lazos de amistad y promoción de las diferentes culturas que hablan español con la cultura de la República Checa”.

La verdad es que a los checos les gusta aprender nuevos idiomas, es bastante común que alguien hable dos o tres. La nación también es conocida por su afición por viajar.

Nos preguntamos, ¿qué idiomas les gustan a nuestros oyentes y qué les parece el checo? Pueden contárnoslo en sus próximas cartas, amigos.

Le enviamos cordiales saludos a nuestro oyente Leonardo Santiago, quien abrió este tema. Gracias por su carta y ¡siga en contacto con nosotros!

Continuando con la correspondencia, desde la lejana Cuba nos escribió nuestro fiel oyente Osvaldo Gómez González.

“Es mi gran deseo que al recibo de la presente carta se encuentren, y como ustedes se merecen, muy bien, en unión de todos los que, como yo, los quieren. Por acá, los míos y yo y hasta el momento nos encontramos muy bien”.

Querido Osvaldo, gracias por su carta tan amable. Es un honor para nosotros tener oyentes como usted. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.

Nuestra gran amiga Graciela Mastrogiacomo de Argentina comentó nuestro programa especial dedicado al cantante checo Karel Gott, quien falleció el 1 de octubre a la edad de 80 años.

“Muy linda la audición musical dedicada a Karel Gott. Muchas gracias, saludos cordiales”.

Gracias a usted, Graciela, por escribirnos sus opiniones acerca de nuestra programación. Karel Gott fue uno de los músicos más importantes de la historia del país y nos alegra que su legado llegue a Sudamérica. ¡Saludos desde Praga!

Nuestra fiel oyente María del Carmen Ramírez Benítez nos envió un correo electrónico desde Cuba, en el que nos escribió:

“Por acá estos días disfrutando de mucha lluvia por más de una semana...la verdad es que nos hacía falta. Abrazos querida familia, los quiero”.

Estimada María del Carmen, le agradecemos su mensaje y estamos felices de que siga en contacto con nosotros. Le enviamos muchos saludos y abrazos desde Praga.

Ahora que hemos comentado su correspondencia, veamos cuáles han sido los temas más populares en Facebook en la última semana.

¡Felicidades, Jawa!

De los temas políticos resonó el que Pekín rescindió de forma inmediata el acuerdo de hermandad con Praga, firmado en el año 2016. Xermán Vetón dejó el siguiente comentario en Facebook:

“Me parece muy ético el comportamiento del consistorio de Praga. Abundan pocos ejemplos así”.

Mientras que Zupova Massiel escribió: “Lo que no entiendo como un país democrático como Chequia y que sufrió la bota comunista durante mucho tiempo tuviera relaciones con la gran potencia comunista que tiene más presos que conciencia, también están coqueteando con los comunistas cubanos. No me extraña, porque Zeman y su ministro tuvieron historia comunista en el pasado, también en la coalición tienen metido a los comunistas que ojalá no lleguen al poder o tendré que buscar asilo nuevamente”.

Gracias por compartir sus opiniones, nos alegra que se interesen por la política del país, aunque tengan opiniones diversas.

Pasando a otro tema, les informamos que las famosas motocicletas Jawa cumplieron 90 años. Nuestro lector Gary Daza mandó sus deseos a la empresa a través de la red social: “Felicidades Jawa. Tengo una ČZ 250 modelo 65, motos eternas”.

Y José Abelardo Ramírez Betancur, de Colombia, comentó: “Las Jawa las trajo a Pereira Joe Arenas en los noventa. Tenía muchas facilidades para hacerse con una. Pero lamentablemente cancelaron los contratos”.

Como comentamos en el artículo, Checoslovaquia era un paraíso de las motocicletas Jawa hasta la Revolución de Terciopelo. Después del año 1989, la compañía tuvo grandes problemas debido al colapso de los mercados del Este, ya que la producción estaba orientada hacia la antigua Unión Soviética.

La buena noticia es que las motos Jawa se siguen fabricando. En India, donde las máquinas retro están de moda, están viviendo un renacimiento.

Aparte de estos temas llamó la atención de nuestro público la Foto de la Semana, esta vez sacada en la carrera hípica Gran Steeplechase de Pardubice, una de las más exigentes de Europa.

La Gran Steeplechase se celebró por primera vez en 1874. En la pista de 6900 metros y 31 saltos se proclamó vencedor este fin de semana el caballo Theophilos con el jockey Josef Bartoš.

Por último publicamos un tema literario, donde informamos que se cumplieron 35 años desde que el poeta Jaroslav Seifert recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo el único galardón de esta categoría en la historia del país.

Nuestro lector Juan Antonio Pérez Sobrado escribió en Facebook: “Es una pena que la literatura checa solo tenga un premio Nobel, cuando la polaca ayer ganó su quinto galardón. Jaroslav Hašek, Vladimír Holan, Bohumil Hrabal y Václav Havel debieron haber sido premiados en su tiempo. Ojalá que en los próximos años la Academia Sueca se decida a premiar a autores clásicos como Pavel Kohout, Milan Kundera o Ivan Klíma. De los más jóvenes, Jáchym Topol o Iva Pekárková podrían ser buenos candidatos”.

Y con esto cerramos nuestra sección dedicada a las redes sociales. Gracias a todos por sus comentarios, les invitamos a que sigan escribiendo sus opiniones en las redes sociales.

Las QSL

Bueno, amigos, nos acercamos al final del programa. Pero antes de acabar queremos agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta, que nos son de mucha utilidad. Muchas gracias a nuestros amigos:

Iván Alejandro Istlahuaca Carlos de México; Francisco Llerena Vega de Perú; Jorge Alberto Bustos Alarcón de Chile; y José Amador Hidalgo de Argentina.

Les informamos que a partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que enviaremos a modo de respuesta lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. ¡Hasta la próxima cita, amigos!