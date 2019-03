“Todos los seres vivos merecen ser respetados”

Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición del espacio Cita con los Oyentes, que nos permite conectar con ustedes y compartir su correspondencia.

Saludos a todos nuestros oyentes de España y América Latina, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.

En primer lugar nos gustaría hablar de las cartas que nos han enviado a nuestra dirección de Radio Praga.

Desde Salamanca, España, nos llegó una misiva de nuestro gran amigo Lorenzo Martín Martín. Nos escribió una bellísima carta en marco del Día de la Radio el 13 de febrero.

“Hoy es el Día de la Radio y es motivo más que suficiente para rememorar tantos y tantos momentos vividos y compartidos con este maravilloso medio de comunicación. Con cuánta emoción – allá por los años setenta del pasado siglo (qué niño era uno) – recorría el dial de mi primer receptor multibanda, encontrándome con emisoras de todo el mundo; y encontrándome también con mi querida Radio Praga… ¡Fue todo un flechazo, je, je! Indescriptible la alegría de recibir la primera carta, la primera QSL…y ¿qué decir de mi viaje por aquellas tierras el año 76 gracias a Radio Praga? Todo esto ocupa un gran espacio en mi memoria y en mi corazón”.

Muchísimas gracias, Lorenzo, por su mensaje. Es una alegría poder comunicarnos con usted y recibir las cartas que nos envía con regularidad.

Nuestro amigo Lorenzo además nos mandó folletos turísticos de España, en específico, folletos de la Sierra de Francia y el Convento de San Andrés en Salamanca. Nos gustaría compartir algunos detalles sobre este convento y su interesante historia con ustedes.

El Convento de San Andrés y los pozos de nieve

El origen de este convento se remonta a finales del siglo XV, cuando se establecen los carmelitas a las afueras de la Puerta de San Pablo en un modesto edificio que irían ampliando poco a poco.

Tras la riada de san Policarpo en 1626, se inició una gran reforma que dio al edificio el aire herreriano que conocemos por antiguos grabados y por el que fue conocido como “Escorial salmantino”.

El Convento de San Andrés tiene un pozo de nieve, construido hacia 1738 cerca de la Puerta Nueva de la muralla, desde la que se accedía a su espacio superior.

La sala principal se encuentra cubierta con una bóveda de casquete esférico de lajas de pizarra y mortero de cal, que protege un pozo de acopio de nieve de 7.10 metros de profundidad, excavado en roca.

Posteriormente a esta edificación se le añadieron espacios anexos y la bóveda fue reformada. Aunque originalmente sirvió para uso propio, sabemos que en 1820 ya se arrendaba.

Finalmente, tras la exclaustración de 1835, fue vendido y utilizado con diversos fines, como el de almacén de encajes y puntillas.

Ya desde época romana, el hielo se destinaba a usos medicinales o para refresco, pero los pozos se desarrollan principalmente a partir del siglo XV. Se trataba generalmente de una actividad lucrativa vinculada a colegios y conventos.

La nieve se recogía en las sierras y se transportaba mediante mulos o carros a los pozos, donde se compactaba para transformarla en hielo, alternándola con capas de paja para una mejor conservación. En la parte inferior había canales de desagüe para el deshielo.

Viejos recuerdos de Praga

Una vez más, Lorenzo, gracias por su carta y los folletos. Siempre nos gusta aprender algo nuevo sobre los países iberoamericanos, a los que está destinada nuestra emisora.

Luego recibimos una carta muy bonita de nuestro amigo Basilio Mendoza Santos de Cuba. Basilio nos escribió:

“Un fuerte y cálido saludo a todos los locutores y colaboradores de la Redacción Española de Radio Praga. (…) Cada carta de Radio Praga que llega a mí me trae un viejo recuerdo, pues yo trabajé en la construcción de la fábrica de tranvías en Praga en los años 1984 y 1985 y vivía en el Hotel Košík en Praga 4. Lo primero que realicé en Praga fue hacer una copia de las rutas de los tres metros, el A, B y C. Cuando no trabajaba salía a caminar en la ciudad. Fui dos veces a Lidice y vi lo que dejaron los alemanes. Me gustó mucho el jardín de rosas de varios países que hay en ese lugar. Además fui de día y de noche a ver el Castillo de Praga, el Palacio de la Cultura y un puente muy alto que une a Praga”.

Querido Basilio, nos imaginamos que se trata del puente llamado Nuselský most, que tiene más de 42 metros de altura.

Nos alegra mucho que haya podido vivir en Praga y que le haya gustado la ciudad. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros.

Le enviamos cordiales saludos desde la capital checa y esperamos que algún día regrese a este país.

Desde Cuba se comunica con nosotros nuestro fiel oyente Toriente Hernández. Toriente nos envió varias cartas, en una de ellas escribió:

“Mis amados amigos: les envío mis saludos a ustedes, con todo el amor que les tengo a distancia, me dirijo a ustedes con mi intención de conocer su cultura y su historia”.

Querido Toriente, muchas gracias por escribirnos desde un país lejano como Cuba, esperamos que siga en contacto con nosotros, aprendiendo cada vez más sobre la República Checa.

Por último queremos mencionar la correspondencia de nuestro fiel amigo Alberto Hindeburgo Fetter, quien nos envía cartas desde Brasil. Alberto dijo:

“Veo que las nevadas han sido continuas y persistentes en varias partes del territorio checo, mientras que en Brasil hace cada vez más calor y las temperaturas alcanzan fácilmente los 40°C”.

Unos 40°C… ¡no nos lo podemos imaginar! Y la carta continúa:

“Destaco dos programas emitidos por vuestra simpática emisora, el centenario de la fundación de la Cruz Roja Checa, y la prohibición de la crianza de animales de piel fina en las granjas del país. Después de todo, no podemos sacrificar animales por el simple placer de adornar la belleza o por la vanidad de algunas personas. Todos los seres vivos merecen ser respetados y adquirir derechos inalienables desde su nacimiento”.

Alberto, no lo podríamos decir mejor. Estamos totalmente de acuerdo con la prohibición. Nos alegra que le gusten nuestros programas y esperamos con ilusión su próxima carta, un fuerte abrazo desde Chequia.

De verdad es un honor recibir tantos mensajes positivos de nuestros oyentes. Gracias a todos los que nos escriben desde diferentes partes del mundo.

Loro viejo no aprende a hablar

Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado en nuestra red social de Facebook.

Entre los temas más comentados de la semana estuvo el artículo sobre los pacientes checos que no toman sus medicinas. Se trata de la mitad de los pacientes en Chequia.

Eduardo Ardilla comentó esta nota de actualidad con un proverbio: “Loro viejo ya no aprende a hablar”.

También les habíamos informado sobre el congreso histórico que celebró el Partido Socialdemócrata, durante el cual los delegados eligieron una nueva cúpula. Los candidatos más jóvenes están tratando de modernizar el funcionamiento y actuación del partido.

Antonio Ramos comentó este hecho diciendo: “Ojalá. Hace mucha falta”.

La noticia más reciente que publicamos en Facebook fue que la patinadora checa Martina Sáblíková ganó el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad de 2019, lo que es una gran alegría para los checos. Además, Sáblíková lo hizo superando dos récords mundiales.

Marisa Spiser reaccionó con la palabra “¡Hurra!” celebrando la victoria junto con los checos.

Ha llegado el momento de agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta desde todas partes del mundo. Muchas gracias a nuestros amigos:

Yosir Manuel Quijada León de Ciudad Guayana, Venezuela; José Amador Hidalgo de Santa Cruz, Argentina; Osmany Cabrera Herrera de Holguín, Cuba; Osvaldo Gómez González de Villa Clara, Cuba; Jorge Alberto Bustos Alarcón de Talagante, Chile; Luis Gerardo Loyola de Valle de Chalco Solidaridad, México.

Gracias también a Ceferino Campmajo de Santa Fe, Argentina; Yadnay González de Matanzas, Cuba; Javier González Nungaray de Guadalajara, México; Graciela Mastrogiacomo de Buenos Aires, Argentina; Jorge Herrera Toledo de Loja, Ecuador; y a Juan Díez y Juan Carlos Gil Mongío de España.

Les informamos que a partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que enviaremos a modo de recordatorio lo más pronto posible.

Queridos amigos de Radio Praga, con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima ocasión, ¡esperamos un pronto reencuentro!