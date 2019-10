“Siempre escucharé las canciones de Karel Gott”

Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes. Nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.

Como siempre hemos recibido mensajes y correos electrónicos de nuestros fieles escuchas, y queremos compartirlos con todos ustedes.

Nuestro gran amigo Alberto Hindeburgo Fetter nos envió una carta desde Brasil. Mientras que en Europa el otoño está en pleno esplendor, en Brasil la naturaleza ha empezado a despertarse, nos cuenta.

“Finalmente llegó la primavera, los lapachos rosados están llenos de flores, las orquídeas muestran toda su belleza y las rosas brillan en nuestros jardines, por lo que todo parece una gran fiesta”.



Aquí en Chequia los árboles se están preparando para su descanso invernal, con lo que sus hojas han tomado colores apagados – rojo, amarillo y naranja. Los amantes de la primavera tendrán que esperar varios meses para verlos nuevamente florecer.

Volviendo a la misiva, Alberto sigue nuestros programas con regularidad y comentó uno de los temas que publicamos en septiembre, que ha sido descrito como un “milagro médico”.

“Seguí con gran interés el informe que trataba sobre un hecho raro que ocurrió en territorio checo, sobre el nacimiento de un bebé cuya madre ya había muerto como consecuencia de un derrame cerebral”.

El bebé, cuya madre se encontraba en muerte cerebral desde hacía casi tres meses, nació en agosto y está prosperando. Gracias, Alberto, por compartir esta noticia. ¡Muchos saludos desde Praga a Brasil!

Intentaron asesinar a Hitler con magia

Amigos, seguimos con la correspondencia. Nos llegó un correo electrónico de nuestro fiel oyente Adriel Amaya Armas, quien nos escribió que disfruta cada emisión que logra captar en la radio.

Nos alegra mucho que siga las emisiones en onda corta, Adriel. Esperamos que su niña Nathalia, que se enfermó con amigdalitis, ya esté mejor. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.

Desde España se comunicó con nosotros nuestro amigo Juan Carlos Gil Mongío, quien comentó un episodio de nuestro espacio ‘Legados del pasado, testimonios del presente’, en el que hablamos del intento de un grupo de ocultistas de asesinar a Hitler con magia.

“Fue curioso escuchar el reportaje sobre los que intentaron acabar con Hitler por medio de la magia y el esoterismo. Cada ciudadano luchó como pudo contra el invasor. Es posible que consideraran que esa forma era tan válida como cualquier otra. Y aunque nos cause cierta sonrisa, si lo pensamos bien, recurrir a lo sobrenatural sigue siendo un recurso utilizado hoy en día. Por ejemplo, en España son frecuentes en la programación televisiva de madrugada espacios donde se echan las cartas, se lee la bola de cristal y otras cosas más raras. No nos engañemos, en el fondo necesitamos apoyarnos en algo diferente a la realidad”.

Pues en Chequia estos programas son también bastante frecuentes. Como dice Juan Carlos, si la gente no los requiriera, no estarían en el aire. Esperamos que siga en contacto con nosotros para compartir sus opiniones acerca de la programación, un saludo.

Nuestro amigo Juan Franco Crespo nos envió un correo electrónico donde comentó la encuesta sobre las clases sociales en Chequia, encargada por la Radio Checa.

“Sorprendente la encuesta sobre los seis estratos sociales en que se ha dividido la sociedad checa. Bueno, en algunos casos coincidimos, aunque celebro que todavía no se hayan colado los haraganes y otros menesterosos que se acostumbraron a las ayudas y cada vez están peor (...). Muchos de ellos no intentan nada y eso les lleva a peores situaciones un año tras otro. Piensan ‘si trabajando voy a tener lo mismo que viviendo de subsidios ¿para qué trabajar?’ Entonces se produce ese peligroso bache en que una vez has abandonado el trabajo, te aíslas socialmente y nunca más vuelves a producir, con lo que tus recursos y posibilidades se verán truncados”.

Gracias por su observación sobre el tema, Juan Franco. ¡Le enviamos cordiales saludos desde Praga!

Queridos amigos, les agradecemos a todos sus cartas y correos electrónicos. Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado en la red social de Facebook.

Las canciones de Gott resonaron por todo el mundo

El tema más comentado en Facebook en la última semana fue un acontecimiento triste. El popular cantante checo, Karel Gott, falleció a la edad de 80 años.

Como pudimos observar en las redes sociales, la popularidad del músico se extendió a España y América Latina.

Muchos lectores publicaron sus condolencias, pensamientos y recuerdos en Facebook. Entre ellos por ejemplo Javier González Nungaray, quien escribió:

“Para mí es una tristeza y un amargo suceso, la pérdida física del ídolo del mundo de la historia de la música, sin olvidar su carisma y sencillez. Mi más sentido pésame para su familia y el pueblo checo y eslovaco”.

Gracias, Javier González, por su mensaje. La seguidora Montse Roldán, quien admiraba al músico, escribió que “Era un gran cantante, siempre lo admiré y siempre escucho sus canciones, tengo varios discos suyos de mis primeras estancias en Checoslovaquia. Lo seguiré escuchando. Descanse en paz”.

También Ivánn Jarolím Morán se aficionó a las canciones del rey del pop checo. En su comentario dijo “No lo puedo creer, uno de los mejores músicos checos que llegué a escuchar, yo comencé a escucharlo desde hace unos dos años, ya que me interesa mucho la cultura checa. De hecho, mis bisabuelos eran checos. Y me encantaba la voz de este señor”.

Es una gran pérdida para el mundo de la música, pero el legendario Karel Gott vivirá a través de sus canciones, que siempre han sido interpretadas por todas las generaciones.

Bueno, amigos, nos acercamos al final del programa, y ha llegado el momento de agradecer a todos los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción. Muchas gracias a:

Juan Morales, Juan Carlos Gil Mongío y Juan Franco Crespo de España;

Guillermo Arancibia Navarro de Chile; Graciela Mastrogiacomo de Argentina; Ceferino Campmajó de Argentina; Iván Alejandro Istlahuaca de México; y Anselmo de Paula Camargo de Brasil.

Como confirmación de sus informes les enviaremos nuestras tarjetas QSL a sus domicilios lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos!