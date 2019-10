¡Saludos a nuestros oyentes de España y América Latina!

Hola queridos radioescuchas, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los Oyentes. Saludos a todos nuestros seguidores de España y América Latina, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes. En primer lugar nos gustaría compartir las cartas que nos han enviado de todas partes del mundo a nuestra dirección de Radio Praga Internacional.

Desde Venezuela se comunicó con nosotros nuestro amigo Jorge Luis Medina, quien nos escribió lo siguiente:

“Como siempre muy interesantes y amenos los programas de Radio Praga Internacional, que de manera fresca y entretenida nos mantienen al tanto del acontecer en la República Checa”.

Muchas gracias, Jorge, por su carta e informe de recepción adjunto. Le enviamos cordiales saludos desde Praga.

Recibimos una carta de nuestro gran amigo Hugo Longhi de Argentina, quien comentó nuestra publicación sobre las motocicletas Jawa.

“Comienzo mi mensaje con una noticia ya pasada y otra por venir. Primero sumarme a los saludos por el 90 aniversario de la creación de las famosas motocicletas checas Jawa. En Argentina se pueden ver algunas en manos de celosos coleccionistas. Lo otro es por el relevante hecho de que la Catedral de San Vito estrenará un nuevo órgano. Y que éste ya haya sido probado en Barcelona con éxito. ¡Enhorabuena!”

Hugo nos contó también que estuvo unos días de vacaciones en San Luis, una hermosa región argentina con mucho sol. Esperamos que haya disfrutado del viaje, Hugo, y que haya recuperado energía. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.

Buenos recuerdos del diexismo

Seguimos con la correspondencia, amigos, desde Brasil nos llegó un bonito mensaje de nuestro querido oyente Reginaldo Zucoloto.

“Qué alegría escribir de nuevo a esta gran y querida emisora que me trae tanta alegría. Echo de menos las otras estaciones que se han ido. Echo de menos los buenos momentos cuando escuché una estación en particular que ya no existe hoy en día, pero me dejó un buen recuerdo”.

Gracias, Reginaldo, por su carta tan amable. Le deseamos todo lo mejor y esperamos con ilusión su correspondencia aquí en Radio Praga Internacional.

Por último quisiéramos compartir la carta de nuestro fiel oyente Jorge Alberto Bustos Alarcón, de Chile.

“Mis más respetuosos saludos a ustedes amigos, por estos lados llegando a la primavera, pero con días fríos. Pero igual se disfrutan las emisiones”.

Aquí en Chequia ha empezado la bonita temporada de otoño. Los días soleados van alternando con días nublados, y el ambiente se está volviendo melancólico. Cuando hace frío afuera, lo mejor es esconderse adentro con una rica taza de café o té, escuchar música o sintonizar la radio. Cordiales saludos desde Praga, Jorge Alberto.

Bueno, amigos, ahora que hemos compartido sus cartas, pasaremos a los comentarios que han dejado en la red social de Facebook.

La guía “Honest Guide” revela los secretos de Praga

La publicación más popular de Facebook de esta semana fue la entrevista con el youtuber Janek Rubeš, quien graba videos con consejos prácticos para visitar Praga y evitar las trampas turísticas.

Su plataforma “Honest Guide” ya tiene miles de seguidores. Una de las fans de sus videos es Veronika Vélez, quien comentó en Facebook: “¡Yo lo sigo bastante! Muy bueno.”

La guía “Honest Guide” revela algunos de los secretos mejor guardados de la ciudad. Quizás puede servirles para su próximo viaje a Chequia, amigos.

Entre otros temas, les hemos informado de que se construirá una nueva embajada checa en Addis Abeba, Etiopía.

Este tema le interesó a nuestra lectora Dagmar White, quien escribió: “Arquitectura interesante”.

La nueva embajada checa en Etiopía, diseñada por dos estudiantes eslovacas, será sostenible y construida en armonía con la tradición y la naturaleza locales. ¡Suerte a los arquitectos con el plan innovador!

Mucha repercusión tuvo también la entrevista con el traductor Vladimír Medek. Gracias a su trabajo, miles de checos han podido disfrutar la lectura de algunas de las grandes obras escritas en español. Medek recibió además el Premio Josef Jungmann a la mejor traducción de ficción de 2018.

Nuestro seguidor Eduardo Ardila reaccionó a la nota con las palabras: “Gracias a los traductores se pueden leer obras magníficas como las de Gabriel García Márquez en otros idiomas”.

Gracias a todos nuestros lectores por sus comentarios y reacciones en las redes sociales. Nos alegra que les interesen nuestros temas y les invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales.

Tarjetas QSL para nuestros fieles oyentes

Bueno amigos, nos acercamos al final del programa. Ha llegado el momento de agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta. Muchas gracias a nuestros amigos:

Juan Morales de España; Siddhartha Bhattacharjee de India; Francisco Llerena Vega de Perú; Benon Germano de Brasil; Roberto Álvarez Galloso de Estados Unidos; y David Iurescia de Argentina.

A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que les enviaremos a modo de recordatorio lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios acerca de nuestra programación. Que estén bien y ¡hasta la próxima ocasión!