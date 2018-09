Praga, una inspiración literaria

Bienvenidos todos nuevamente a Cita Con los Oyentes. Estamos felices de conectarnos con ustedes.

Ya los fuertes calores se han acabado y el clima marca un nuevo comienzo en la vida de los praguenses. Mientras los estudiantes regresan a clases, los adultos terminan sus vacaciones y vuelven a sus trabajos.

Les agradecemos por su correspondencia que nos entretiene y nos cambia un poco la rutina.

Nos ha llegado una carta con un poco de atraso de nuestro querido oyente chileno, Jorge Bustos Alarcón, en las hojas que nos ha escrito con su puño y letra nos dice lo siguiente:

“Un gran saludo a todos los amigos de Radio Praga. Aquí siempre escuchándolos y en especial disfrutando de las canciones del siglo, todas muy hermosas. Me despido con un fuerte abrazo de amistad”.

Gracias Jorge, nos agrada escuchar que disfrutó de la sección de la canción del siglo, donde dimos a conocer diversas canciones populares en la República Checa a través de los años. Muchos saludos para usted también.

Desde Colombia también nos saluda Robinson Mosquera y nos pide que le enviemos un recuerdo de Radio Praga. Un abrazo para usted y la gente de Colombia que se conecta con nosotros. Le enviaremos a su domicilio una tarjeta postal de la radio, que podrá guardar como recuerdo.

Y de Colombia pasamos a México. Desde allí Javier Gonzalez Nungaray nos escucha y nos envía el siguiente mensaje.

“Una vez más les transmito un abrazo y un saludo muy especial a todos los amigos de Radio Praga en español que a diario se esfuerzan para proporcionar una programación tan interesante y tan objetiva, los felicito”.

Querido Javier, es importante para nosotros saber que nuestro esfuerzo es valorado ya que realizamos nuestro trabajo para que la audiencia hispanohablante pueda enterarse bien de lo que acontece en la República Checa, un abrazo de parte de todo el equipo.

Patricia nos cuenta sobre sus impresiones de los checos y su cultura y nos comenta: “Me llama mucho la atención la cultura checa, no he tenido aún la oportunidad de visitar Praga pero conozco algunas personas provenientes de allá y me interesa conocer un poco más acerca de sus costumbres”.

Gracias por su carta Patricia, para conocer un poco más acerca de la cultura checa la invitamos a usted y al resto de oyentes a visitar nuestras secciones de Cultura y de Praga Mía donde usualmente cubrimos estos temas.

Nos ha llegado también un mensaje interesante de un oyente desde España. José Luis Tomás nos dice que es un escritor español que se ha inspirado en Praga para hacerla el escenario de varias de sus historias.

Al respecto dice: “Soy un escritor español que está enamorado de Praga. He estado allí varias veces y seguro que volveré varias veces más. Esta maravillosa atracción por la ciudad me viene desde que de estudiante leí sobre su historia y su magia. Todo ello se corroboró y acrecentó cuando la conocí en 1992”.

José Luis no ha sido el único escritor que se ha interesado en Praga para volverla la protagonista de obras literarias.

Praga, una inspiración literaria

Hace poco también hicimos una entrevista a otro escritor español. Demetrio Fernández González quien era agregado de educación de Praga publicó una novela titulada Sinfonía de Praga. “Sinfonía de Praga” cuenta dos historias, en dos temporalidades distintas. Sus protagonistas son dos mujeres y aunque las dos viven en Praga, una la habita durante la ocupación nazi mientras que la otra durante los primeros años del siglo XXI. Ambas mujeres tienen mucho en común y se conectan por medio de la dramática historia que envuelve la obra.

Recomendamos a nuestros oyentes que lean esta nota en donde se explica más a profundidad como Praga pasa a abarcar, dos épocas distintas, esta trama policiaca y misteriosa que se desenvuelve en eventos históricos importantes como la segunda guerra mundial.

Y no podemos dejar pasar por alto al gran escritor checo Milan Kundera con su famosa obra la Insoportable levedad del ser. Novela ambientada en Praga durante 1968.

Esta explora la vida artística e intelectual de la sociedad checa desde la Primavera de Praga de 1968 hasta la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética y otros tres países del Pacto de Varsovia y sus secuelas.

Praga se ha caracterizado por su riqueza cultural y artística y es por esto que la literatura ha pasado a formar gran parte de su legado. Es una musa para artistas que se han dejado encantar por su belleza y su misterioso encanto.

Los invitamos a acompañarnos a revisar los comentarios en nuestra página de Facebook y hacer un repaso de los artículos más leídos en los últimos días.

Esta vez las dos noticias más comentadas tienen que ver con un tema político y económico.

Con ocasión del aniversario de la primavera de Praga, publicamos un artículo acerca de la percepción que se tiene sobre los rusos en Chequia y como se sienten ellos al respecto.

Sí, ya que Los rusos jóvenes que viven en Chequia tienen que enfrentarse con la discriminación y el legado negativo que ha dejado en la sociedad checa la invasión soviética del 68.

Las reacciones no se hicieron esperar. Andres Vidal Domínguez rechaza este acto y comenta: “solo un idiota puede transmitirle su bronca a un ruso, sólo por venir de Rusia, así es la mentalidad decadente de mucha gente”.

Luis Solanas Anguiano Parece estar de acuerdo al preguntarse: “ Y los rusos de hoy en día que no habían nacido hace 50 años tienen la culpa de lo que hicieron los de entonces?”

Hay también quienes piensan que se trata de algo del pasado y es hora de evolucionar y cambiar de actitud. Ale Chimichurri opina:

“Lo más patetico es que cuando les preguntas a los checos por qué odian a los rusos te contestan que no saben por qué pero que los odian. En realidad los checos no odian a los rusos pero tiene que jugar el rol que les manda la UE y el establishment norteamericano”. Otra de las noticias que más reacciones obtuvo fue una artículo económico donde informamos que los checos desconfían de las habilidades financieras de su pareja.

Sí, Los checos sospechan que sus compañeros gastan excesivamente y en muchos casos se rehúsan prestarles dinero.

Vladimir Sobotka dice de forma jocosa: “En otros países directamente no sospechan. Saben muy bien que gastan mucho más de lo ganan”.

Hay quienes ven esto como un problema de género. Vicent Navarro anota: “Los checos siempre han querido vivir por encima de sus posibilidades. Sobre todo las mujeres. No vale lo del patriarcado, el feminismo y demás pamplinas en esos países”.

Y Santiago Slabý resalta: “Los checos promueven los roles de género y después se quejan,son básicos”.

Ahora pasemos a agradecer a los oyentes que nos envían sus informes de recepción desde todas partes del mundo.

Muchas gracias a Osmany Cabrera Herrera desde Cuba y Adriel Amaya Armas desde Cuba, a Jorge Raúl Oceguedadesde México y a Alexis Roca Ramirez desde Venezuela.

Y Con esto concluimos nuestra cita queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, Código postal 120 99, República Checa y así mismo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz

Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación que pueden hacer en las redes sociales de Facebook y twitter. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos!