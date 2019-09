"Praga es una ciudad que me ha encantado"

Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes. Nos alegramos de comunicarnos con ustedes, de que nos cuenten algunas novedades y saber qué les ha resultado más interesante de los últimos programas. ¿Cómo va todo por sus países? Aquí ya se nota que el otoño está cerca y últimamente las temperaturas han bajado bastante. Es hora de sacar la chaqueta y el suéter del armario.

Como siempre, nos gustaría compartir algunas de las cartas que hemos recibido en los últimos días. Por ejemplo, desde México nos escribe María Dolores Valenzuela, quien tras visitar Praga nos cuenta: “Es una ciudad que me ha encantado, desde su vegetación, limpieza, respeto entre las personas, su arquitectura nueva combinada con lo antiguo pero funcional. Mis expectativas se han cumplido más de lo que yo pensaba”.

Es un honor para nosotros que le haya gustado tanto Praga, María Dolores. La verdad es que es una ciudad que vale la pena conocer y se lo recomendamos a todo el mundo.

También nos manda saludos uno de nuestros escuchas más fieles, Hugo Longhi, quien comenta que le gustó el artículo que publicamos recientemente sobre la historia de la porcelana en Chequia. Además, respecto al artículo donde comentamos que cada vez más checos trabajan con “home office”, Hugo nos dijo lo siguiente: “No soy checo ni vivo en Praga, pero en la actualidad también hago tareas a distancia tras mi retiro de una empresa. Es una tendencia en crecimiento”.

Lea también Teresa Pàmies, la exiliada republicana que trabajó en Radio Praga en los años 50

Pues sí, cada vez más trabajadores pueden permitirse esta modalidad. Aunque no es para todo el mundo, a algunas personas no les gusta mucho trabajar en casa porque se sienten más aislados.

Veamos ahora cuáles han sido los temas más populares en Facebook.

Uno de los artículos que recibió más “me gusta” en Facebook y que fue más compartido entre la gente fue el 100 cumpleaños de la mecenas del arte Meda Mládková, fundadora del Museo Kampa, una mujer que ha tenido una vida muy interesante. Le recomendamos que lo lean.

También llamó la atención de nuestro público la Foto de la Semana del tanque rosa de David Černý, que se ha expuesto en Estocolmo en una exhibición dedicada a reflexionar sobre la democracia. Nuestro amigo Javier González Nungaray, comentó: “Qué bueno, amigos de Radio Praga Internacional que están exibiendo cosas de arte checo tales como este tanque color rosa en Estocolmo y asimismo definiendo lo que ha sido la democracia en la República Checa”.

Por otro lado, la historia sobre Teresa Pàmies, una exiliada republicana que trabajó en Radio Praga en los años 50, despertó la curiosidad de muchos de nuestros oyentes. Pavlína Konečná comentó en Facebook: “¡Con enormes ganas de conocer esa historia!”.

El 15 de diciembre se publicará en catalán un libro llamado “Praga” que Teresa escribió sobre la capital checa. También pueden conseguir ediciones antiguas en español, pero tendrán que recurrir al mercado de segunda mano.

Para concluir esta parte, queremos mencionar uno de los artículos que más sorprendió a nuestros seguidores en Facebook. Se trata del artículo que contaba la historia de un complot esotérico checo que se organizó para asesinar a Hitler. Sobre este tema comentó uno de nuestros grandes amigos, el historiador Sigfrido Vázquez, quien escribió: “El uso de esoterismo en la IIGM fue común entre los Aliados y el Eje. Por ejemplo los británicos contaron con un servicio esotérico en el que destacó el famoso Alister Crowley, según algunos el creador del signo de la victoria con dos dedos que repetía Churchill”.

Y con esto cerramos nuestra sección dedicada a las redes sociales. Ahora continuaremos con otra historia.

Josefína Čermáková, el primer amor de Antonín Dvořák

Este mes se cumplen 178 años desde el nacimiento del famoso compositor checo Antonín Dvořák. Es por ello que en esta edición de Cita con los oyentes nos gustaría hablar sobre Josefína Čermáková el primer amor de Dvořák.

Josefína Čermáková era hija de un joyero praguense en cuya familia había cinco hijas con dotes artísticas, sobre todo las musicales.

Josefína, la más bella de las cinco hermanas, se sentía atraída desde la infancia por el teatro. Su exitoso debut en el llamado Teatro Provisional de Praga tuvo lugar en 1864 cuando tenía quince años.

Dicha casa teatral fue en su época el escenario más destacado del país. Se llamaba "Provisional" porque sirvió a título provisional antes de construirse el monumental edificio del Teatro Nacional.

La joven y talentosa actriz Josefína fue en aquel entonces la reina del escenario. Su talento musical brilló a su vez durante sus actuaciones de verano cuando en otro teatro praguense cantó en operetas.

Del foso de la orquesta del Teatro Provisional contemplaba a Josefína Čermáková el joven violista Antonín Dvořák. El músico acogió con gratitud la posibilidad de dar clases de piano en la familia del joyero Čermák.

Además de una mejora de su presupuesto, Dvořák se regocijaba de la perspectiva de poder disfrutar de la presencia de la deslumbrante Josefína que asistiría a la clase junto a su hermanita Ana.

Dvořák no se atrevía manifestar verbalmente su admiración a Josefína que en ese entonces tenía 17 años. Era consciente de que como un miembro más de la orquesta del Teatro Provisional y persona de escasos recursos no sería pareja para la actriz de una adinerada familia. Y a Josefína Čermáková no se le pasó por la cabeza que Dvořák fuese un día compositor de fama mundial.

Para confesar el amor a Josefína Čermáková, Dvořák recurrió a la música, componiendo en 1865 un ciclo de 18 canciones titulado "Cipreses" que entregó a la actriz. La música no fue capaz de convencer a la joven habituada al éxito y a los aplausos del público.

Dvořák trasladó gran parte de sus simpatías a la hermana menor de Josefína, Ana. La aproximación entre Antonín Dvořák y su joven alumna Ana Čermáková fue tan profunda que la pareja contrajo matrimonio en noviembre de 1873.

Unos meses antes, en verano de 1873, Josefína Čermáková decidió marcharse a Alemania. Firmó un contrato con el intendente del teatro de la corte de Weimar, adoptando simultáneamente el nombre artístico de Fina Zermak.

En Weimar visitaba cada mes a la artista el joven conde Václav Kounic, oriundo de una de las más notables familias aristocráticas checas.

Después de una temporada Josefína regresó a Bohemia. Tras permanecer algún tiempo en el mundo teatral, en 1877 se casó con el conde Václav Kounic en una iglesia cercana a la mansión del novio en Vysoká, en las cercanías de la ciudad de Příbram.

Dvořák fue padrino en la boda de Josefína Čermáková y del conde Kounic, convirtiéndose así en su cuñado.

Josefína posteriormente invitó a su hermana Ana a su sede en Vysoká. El conde cedió a Dvořák a cambio de una pequeña suma un viejo granero que el compositor remodelaría para servir como residencia veraniega. El conde Kounic, Antonín Dvořák, Josefína y Ana convivían en Vysoká sin ningún conflicto.

Informes de recepción

Después de conocer un poco más sobre la vida de Dvořák, nos acercamos al final del programa. Pero antes queremos agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta.

Muchas gracias a nuestros amigos:

Luis Vallebueno, de Durango, México; Hugo Longhi, de Rosario, Argentina; Francisco Llerena Vega, de Arequipa, Perú; y Roberto Carlos Álvarez-Galloso, desde Miami, en Estados Unidos. Les informamos que a partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que enviaremos a modo de respuesta lo más pronto posible.

Bueno, amigos, con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales, sigan con nosotros. ¡Hasta la próxima!