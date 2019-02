“Muchas gracias, Chequia”

Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes. Con mucho gusto estamos nuevamente en contacto con ustedes.

Esperamos que todos se encuentren bien en sus domicilios para poder disfrutar de este programa.

Les saludamos cordialmente desde la capital de Praga que está llena de sol estos días.

Las vacaciones escolares se están acabando y pronto los niños tendrán que volver a las clases para poder aprender nuevos conocimientos cada día.

Aquí en Chequia las vacaciones de primavera funcionan por turnos, es decir, las fechas dependen del distrito al que pertenece la escuela.

Las vacaciones empezaron ya a principios de febrero y continuarán hasta el día 17 de marzo. En este momento le toca el turno a una gran parte de Praga.

Durante los días libres, las familias checas suelen salir a las montañas, tanto en nuestro país como en el extranjero, y practicar deportes como el esquí alpino o de fondo.

La situación de la nieve no es óptima ya que las temperaturas han subido, pero en los puntos más altos todavía se puede esquiar.

Raras especies de aves en Chequia

Aunque en la República Checa todavía no hace calor, para algunos animales es un lugar de hibernación.

Nos referimos a varias especies de aves que migran desde el norte de Europa y se quedan en Chequia durante los meses fríos.

En el norte del país, cerca de la ciudad de Most, hay un lago que ofrece vistas espectaculares estos días. Es el lago donde anidan muchas aves acuáticas para pasar el invierno.

Los ornitólogos checos han contado más de 5500 pájaros en el lago y han descubierto asimismo especies poco comunes.

En Chequia hay varios lugares donde los pájaros hibernan, pero en la mayoría de las ubicaciones solo se puede ver una especie.

Por ello, el lago de Most es único. Se pueden ver muchas especies de aves en un solo lugar, las cuales normalmente nunca llegan a estas zonas.

Esto se debe al hecho de que el lago es amplio y está bastante alejado de las ciudades grandes. Les ofrece a las aves un espacio de tranquilidad, donde pueden anidar y alimentarse.

En el lago se han registrado por ejemplo especies de patos nórdicos que suelen hibernar en el Báltico y son muy raros en Chequia.

Entonces, aunque desde nuestro punto de vista es incomprensible, las aves nórdicas se vienen a calentar a nuestros lagos.

No hay atajo sin trabajo

Bueno, amigos, llegó la hora de saludar a todos quienes nos han escrito cartas a nuestra dirección de Radio Praga.

Muchas gracias a nuestro amigo Roberto Carlos Álvarez, quien nos escribió desde Miami en Florida. Quisiéramos compartir su carta en la que dijo:

“Querido Radio Praga, gracias por ser la voz de la razón, la humildad, y la libertad en un mundo vacío, turbio e incierto”.

Una vez más, Roberto, le agradecemos su amable mensaje.

Recibimos varias cartas de nuestro fiel oyente Alberto Hindeburgo Fetter, quien nos escribe desde Río Grande do Sul en Brasil.

En una carta Alberto nos contó que le empezaron las vacaciones de verano y que estaba en la casa de su familia en el Balneario Pinhal en la playa, paseando por las dunas y leyendo nuevas obras sobre la economía, el arte y la religión.

Querido Alberto, esperamos que haya pasado unas muy bonitas vacaciones y disfrutado de los momentos de relajación en la costa del Atlántico. Esperamos sus próximas cartas con ilusión aquí en Radio Praga.

Desde Pontes e Lacerda en Brasil se comunica con nosotros nuestro amigo Jose Moacir Portera de Melo. Jose nos escribió:

“Tengo el placer de escribir nuevamente a vuestra emisora, que escucho cuando hay condiciones, y que me gusta mucho. (…) Cuento que acabo de llegar de mis vacaciones. Estuve viajando por São Paulo, visitando a mi papá, mis hermanos y otros parientes, entre ellos una tía de 94 años. Bueno, estoy listo para volver al trabajo el viernes 25. Espero seguir con ustedes también durante 2019”.

Jose, ¡ojalá la vuelta al trabajo no haya sido tan dura! Siempre es difícil volver después de las vacaciones, pero como decimos en checo, “bez práce nejsou koláče”, traducido al español “sin trabajo no hay pasteles”, es decir, no hay atajo sin trabajo.

Nos alegra mucho que tenga ganas de seguir con Radio Praga este año. ¡Muchas gracias por su mensaje!

Por supuesto le enviaremos una tarjeta QSL como confirmación de sus informes de recepción.

Recibimos asimismo dos bellísimas tarjetas postales de Andrea Tucci de Italia.

En estas tarjetas hay fotografías de Gran Sasso d’Italia, una montaña en los montes Abruzos de los Apeninos, y de Teramo, la ciudad donde vive nuestro amigo Andrea.

Viendo las cartas nos da muchas ganas de comprar un billete de avión e irnos a Italia. Le enviamos cordiales saludos desde la capital de Chequia, gracias por las tarjetas.

Babiš sobre la migración

Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado nuestros lectores en la red social de Facebook.

Les habíamos informado de que el primer ministro checo, Andrej Babiš, asistió a la primera cumbre de la Unión Europea y los países de la Liga Árabe en Egipto. Durante la reunión insistió en la importancia de frenar la migración, apoyando económicamente a los países donde se origina.

Victor Orrico Martínez no estuvo de acuerdo con el primer ministro checo. Dijo:

“Las ‘ayudas económicas’ solo generan dependencia, ¿qué haces con dinero si no sabes invertir? Lo único y mejor que se puede hacer es generar estímulos en estos países, abrir colegios, universidades, activar la producción. Proporcionar herramientas. Pero nunca regalar dinero”.

Luego Hector Zavala Gutiérrez también agregó un comentario:

“La migración se acaba cuando el mundo le diga a EE.UU: hasta aquí llegaron, no al intervencionismo. El oriente medio se ha convertido en una caldera pronto a estallar gracias a las sangrientas cruzadas democráticas auspiciadas por EE.UU. Luego quedan convertidos en estados fallidos”.

A lo que Santiago Slabý añadió: “No invadiendo y explotando países, la gente va a dejar de escapar casi por arte de magia”.

Otro tema político que provocó muchos comentarios fue el que trata sobre la planeada reunión del primer ministro Babiš con el presidente de EE.UU, Donald Trump.

El titular del artículo fue “EE.UU pone sus ojos en Chequia e invita al primer ministro a la Casa Blanca”, a lo que José Carlos Moreno reaccionó con las palabras:

“Trump ya había puesto sus ojos y otras cosas en Chequia desde Ivanka”.

Les habíamos informado asimismo de que casi la mitad de los checos buscan pareja online, lo que empezó un debate en Facebook.

José Espí primero escribió: “Es el futuro desastroso que les viene encima”.

Y Michaela Pokorná continuó: “Tierras eslavas de desgracia y desamor”.

Sin embargo, Ali Flores Tananta reaccionó de otra manera, dando la vuelta a las últimas palabras: “Tierras eslavas de mujeres bellas e inteligentes”.

Debido al fácil acceso a Internet y a la cantidad infinita de opciones de cómo encontrar a una pareja online, surge el problema de comunicarse con la gente en persona.

El problema de la digitalización y la adicción a los medios de comunicación y a las redes sociales no se registra solo en la República Checa, es un problema global de la gente que navega por Internet.

Esto por supuesto tiene efectos negativos en la habilidad de las personas, sobre todo de la generación joven, de comunicarse entre sí en persona.

También hemos hablado mucho del festival de cine La Película que tiene lugar cada año en Praga.

Este año el invitado de honor fue el Perú, que proyectó cinco películas de su cinematografía contemporánea en los cines checos.

Ali Flores Tananta comentó esta noticia diciendo: “Muchas gracias, Chequia”.

El festival es una oportunidad única para presentar la cinematografía de los países hispanohablantes al público checo. Es un evento muy importante que conecta diferentes culturas del mundo y nos alegra mucho que se organice en Chequia.

Bueno, amigos, ha llegado el momento de agradecer a todos los oyentes que nos han enviado informes de recepción. Muchas gracias a: Alfredo Martijena de Mar del Plata, Argentina; José Amador Hidalgo de Santa Cruz, Argentina y Hugo Longhi de Rosario, Argentina.

Luego gracias a María del Carmen Ramírez Benítez de Bayamo, Cuba; Luis Gerardo Pérez Loyola de Valle de Chalco, México; Héctor Frías Jofré de Santiago de Chile; Eduardo Morell de Puerto Padre, Cuba; Anselmo de Paula Camargo de Bandeirantes, Brasil; y a Juan Morales de Córdoba, España

Como confirmación de sus informes les enviaremos nuestras tarjetas QSL a sus domicilios lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos los oyentes de Radio Praga!