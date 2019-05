Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva ‘Cita con los oyentes’.

Saludos a nuestros oyentes de España y Latinoamérica, es un placer estar una vez más con ustedes.

Comenzaremos con una de las cartas que nos escribió José Socorro Soeiro, fiel oyente de nuestra emisora, en Brasil.

“Estimados amigos de mi inolvidable Radio Praga, es con enorme satisfacción que les escribo nuevamente después de algunos años sin mantener contacto con ustedes. Soy radioescucha desde 1988, antiguo oyente y correspondiente de Radio Praga desde los años 90. Les envío un cordial saludo desde el nordeste brasileño para todo el equipo de esta maravillosa radio que escucho hace tantos años”.

Gracias por tu carta José, te enviamos un fuerte abrazo de parte de toda la redacción iberoamericana, esperamos que sigan siendo muchos años más en nuestra compañía.

Entre las publicaciones de nuestra página de Facebook destacadas esta semana, se encuentran: el modelo 3D de una pirámide para facilitar el trabajo a los egiptólogos; el café de Bwindi cuya obra social va más allá de vender café; y la multa a los comerciantes que vendan alimentos de doble calidad, donde Veronika Vélez escribió.

“Creo que es un buen comienzo. Si no se puede lograr que las empresas dejen de fabricar tales productos, al menos que nadie quiera venderlos por no tener que pagar la multa. Ayudará a que nadie los compre, y si no hay ventas, no hay ganancias para el fabricante; tal vez así decidan dejar esa irrespetuosa práctica de enviar productos de segunda”.

También la noticia sobre la victoria del Slavia Praga en La Liga de fútbol checa y los 50 años del triunfo del Slovan Bratislava sobre el Fútbol Club Barcelona fueron las más populares.

Pero por otra parte, las noticias más exitosas entre nuestros seguidores de Facebook fueron: la celebracion de la Noche de las Iglesias el pasado viernes, donde más de 1600 templos religiosos abrieron sus puertas al público durante la noche y la protesta masiva por la independencia de la justicia contra el primer ministro Andrej Babiš.

En la que se hicieron comentarios como el de Elisa Maria Kazimour que dijo: “Ciudadanos comprometidos con su país”.

Y José Carlos Fryda que escribió: “Bien por la protesta. La Justicia debe ser independiente del poder político y de los medios”.

Gracias a todos por compartir nuestras publicaciones, los invitamos a que sigan comentando las noticias de nuestra página de Facebook.

Donde nada es imposible

En el programa anterior hablamos un poco sobre los viñedos de San Venceslao en Praga, quien según cuenta una leyenda, plantó los primeros entre los años 925 y 935.

Después, durante el reinado de Carlos IV, un verdadero fanático del vino, se fomentó el cultivo de la vid cerca de la Ciudad Nueva.

Se cuenta que posteriormente, en el siglo XVI cuando reinó Rodolfo II, había cerca de 700 hectáreas de viñedos, pero lastimosamente debido a las guerras de aquel entonces, muchas quedaron devastadas.

En el programa de hoy concluiremos esta historia, contándoles cómo se renovaron aquellas viñas y cómo crece día a día la tradición del vino en Chequia.

Se cuenta que algunas viñas fueron renovadas en el siglo XIX, sin embargo, la mayoría tuvo que esperar hasta los años 90 del siglo pasado.

La renovación de la viña en el parque Grébovka empezó en 1992 y la primera cosecha se celebró en 1997. Desde 2009, las uvas se prensan en la nueva bodega de Grébovka donde se organizan también cursos especiales de degustación de vino.

La mayoría de los visitantes del Castillo de Praga han pasado por la viña de San Venceslao que se abrió al público en septiembre de 2008 y ofrece una vista espectacular de la ciudad. También allí se cosechan uvas para la producción de vino blanco y en el mes de septiembre se celebra la gran vendimia anual.

La viña más grande que podemos encontrar en la capital checa es la de Santa Clara, ubicada en el barrio de Troja, que se extiende sobre más de tres hectáreas.

Con su pequeña capilla, consagrada a Santa Clara, este viñedo es uno de los más bonitos y antiguos de Praga.

La viña de Santa Clara vivió un destino parecido al de los otros viñedos en la capital. Fue destruida varias veces y su renovación comenzó ya en los años 50 del siglo XX.

Después de la Revolución de Terciopelo, el viñedo se hizo parte del Jardín Botánico de Praga y se abrió al público en 2004, tras una amplia renovación. Desde aquel entonces ofrece a los visitantes mucho más que la simple degustación de vino.

En una parte del viñedo se encuentra una exposición donde se pueden ver unas 120 especies de vid. A los visitantes se les enseña cómo se corta la cepa y los instrumentos que se utilizaban para la fabricación de vino en el pasado, como por ejemplo una prensa de uva del año 1801.

Para los niños hay una muestra especial en la que explican cómo se cultiva el vino y qué sucede con las uvas después de la cosecha. En el resto del viñedo se cultivan unas 10 variedades, sobre todo de uva blanca de calidad como la Riesling, el Pinot Blanc o Müller Thurgau.

Las primeras botellas de vino de Santa Clara vieron la luz en 2003. Sin embargo hasta el año 2009 las uvas se prensaban en una bodega de Mělník, al norte de Praga.

En el viñedo se produce vino blanco, rojo y rosado. En 2012, los visitantes pudieron degustar por primera vez el vino de paja. Los vinos locales han tenido éxito también en competencias checas y extranjeras.

Desde 2009, el viñedo se llevó unos 30 premios. El éxito más grande lo logró en la competencia nacional de 2012.

La tradicional vendimia en el viñedo de Santa Clara que se celebra en septiembre es una de las más populares de Praga. En la fiesta participan también turistas extranjeros y muchos aprecian el sabor del vino local que no se puede degustar ni comprar en ningún otro sitio.

Según la Agencia de Turismo de Praga, la capital checa será siempre sinónimo de cerveza. No obstante, el interés de los visitantes extranjeros por el vino va en aumento.

Descubrir la larga tradición vinícola de Praga y degustar los vinos locales puede ser una razón más para visitar la capital checa.

Es hora de agradecerles a los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción.

Muchas gracias a nuestros amigos José Socorro Soeiro, Reginaldo Anunciaçao, José Moacir y Redimar Luiz Belusso de Brasil; Jorge Alberto Bustos Alarcón de Chile y Andrea Tucci de Italia.

Como siempre recibirán en sus domicilios las respectivas tarjetas QSL que les enviaremos a modo de respuesta.

Queridos oyentes, es hora de nombrar a nuestros ganadores del miniconcurso ‘Conozca algo interesante’ y en esta ocasión son: Mónica Pérez en España y Aginaldo Souza en Brasil.

Felicitaciones a los ganadores, ya pueden esperar un obsequio de parte de Radio Praga en sus domicilios.

Amigos, con esto finalizamos nuestra cita. Esperamos que nos sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en Facebook y Twitter, ¡hasta la próxima ocasión!