Lugares en Chequia que vale la pena visitar

Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los Oyentes.

Saludos a todos nuestros seguidores de España y América Latina, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.

En primer lugar nos gustaría compartir las cartas que nos han enviado de todas partes del mundo a nuestra dirección de Radio Praga.

Nuestro gran amigo Ivan Alejandro Istlahuaca Carlos nos mandó una misiva desde México, diciendo:

“¿Qué tal amigos de Radio Praga? Los saluda su fiel oyente mexicano. Les comento que el pasado 2 y 3 de agosto se realizó en mi pueblo natal Tlaltenango, Zacatecas, el 25 encuentro nacional diexista mexicano. Contamos con muy buena asistencia de amigos que practican este bello hobby, también asistieron personas interesadas en practicarlo. Como acuerdo unánime del encuentro se tomó el acuerdo de estar atentos a las escuchas de su emisora y hacer patente nuestra escucha enviándoles los informes de recepción. Y pues haciendo la ‘tarea’ aquí les dejo un nuevo informe de recepción”.

Querido Ivan Alejandro, muchísimas gracias por su carta e informe de recepción. Nos alegra saber que estos encuentros se sigan realizando. Les enviamos a todos los diexistas de México cordiales saludos desde Praga.

Desde Rio Grande do Sul, en Brasil, nos escribió nuestro querido oyente Alberto Hindeburgo Fetter.

“He seguido con gran interés la intensa ola de calor que está afectando a toda Europa, especialmente a Grecia, España y también a Francia e Italia, así como a varias regiones de la República Checa. La prensa brasileña ha publicado imágenes alarmantes sobre las altas temperaturas en la zona. Rio Grande do Sul está en medio de una ola de aire polar, e incluso nevó en las ciudades de Cambará do Sul, Gramado, Canela y São José dos Ausentes. En la ciudad de Quaraí, los termómetros apuntaban cinco grados bajo cero”.

La ola de calor que pasó por Europa causó una extrema sequía en la República Checa y otros países. Por suerte, las lluvias en las últimas semanas han traído alivio a la naturaleza en el país.

Joyas checas que son parte de la UNESCO

Siguiendo con la correspondencia, desde India contactó con nosotros Siddhartha Bhattacharjee. En su carta nos preguntó sobre cuántos sitios checos están en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Con gusto les responderemos a esta pregunta, Chequia ya cuenta con 14 sitios que merecen el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Estos son:

La villa Tugendhat de Brno, el casco histórico de Český Krumlov, las viviendas y los graneros medievales de Holašovice, los jardines y el palacio de Kroměříž;

La entera ciudad de Kutná Hora, el palacio renacentista de Litomyšl, la columna de la Trinidad de Olomouc, el centro histórico de Praga;

El recinto de Lednice-Valtice, el centro histórico de Telč, el barrio judío y la basílica de San Procopio en Třebíč, la iglesia de peregrinación de San Juan Nepomuceno en Žďár nad Sázavou;

Y recientemente se añadieron a la lista las caballerizas de Kladruby nad Labem y su entorno, y la Región minera de los montes Metálicos (Krušné hory).

Todos estos lugares están llenos de historia, arquitectura y cultura, y ofrecen una excusa perfecta para realizar una ruta por la República Checa.

Otro lugar interesante que aunque no esté incluido en la lista del Patrimonio de la UNESCO merece atención, es la torre en la ciudad de Ústí nad Labem, la cuarta más inclinada del mundo. A continuación les queremos contar más sobre este peculiar sitio arquitectónico.

La cuarta torre más inclinada del mundo está en Chequia

La ciudad de Ústí nad Labem, en Bohemia del Norte, puede jactarse de la cuarta torre más inclinada del planeta, y la única en Europa Central. No se trata de ninguna tendencia o desacierto arquitectónico, sino de un acontecimiento más revuelto.

El aspecto gótico de la iglesia de la Asunción de la Virgen María, construida en 1318, no perduró durante mucho tiempo, a causa de la brutalidad de las Guerras Husitas que azotaron a las Tierras Checas a lo largo del siglo XV.

En 1426 los husitas arrasaron casi toda la ciudad de Ústí nad Labem, reduciendo la iglesia a cenizas. Después de las Guerras Husitas hubo que reconstruir la ciudad entera. Uno de los pocos edificios que volvió a ser levantado siguiendo el plano de la obra original fue precisamente la iglesia de la Asunción de la Virgen María.

Las obras de reconstrucción se iniciaron en 1452, y se prolongaron durante 80 años. En el siglo XIX el desarrollo industrial convirtió a Ústí nad Labem en una urbe rica, lo que después de muchos siglos permitió otra restauración de la iglesia, y esta vez de alta calidad.

En la restauración participó Josef Mocker, reconocido arquitecto, que se encargó también de la reconstrucción del castillo de Karlštejn y de las obras finales de la Catedral de San Vito en el recinto Castillo de Praga.

Ni Josef Mocker ni su sucesor Anton Weber, que completó en 1901 la obra entera, eran sin embargo los responsables de la peculiar inclinación de la torre.

El 17 de abril de 1945, en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, Ústí nad Labem fue bombardeada por las fuerzas aéreas estadounidenses. Dos días después los norteamericanos realizaron otro ataque aún más devastador. Unos 54 aviones bombardearon la ciudad durante 25 minutos.

El ataque destruyó casi todo el centro de la ciudad. Aunque las dos iglesias del centro resultaron afectadas, a diferencia de otros edificios no se vinieron abajo.

La Iglesia de la Asunción de la Virgen María fue dañada gravemente, y por esta causa su torre empezó a inclinarse. Finalmente se logró que el edificio se estabilizara gracias a una serie de inyecciones de hormigón.

Hoy día, la torre de 65 metros de altura se desvía aproximadamente dos metros de la vertical en su punto más alto, lo que la convierte en la cuarta torre más inclinada del mundo y la única en Europa Central. Sin embargo, ninguna de las torres más inclinadas llega a la altura de la de Ústí nad Labem.

A los que dudan de la estabilidad de la torre, quizás les tranquilice el hecho de que la obra resistió también unos fuertes temblores surgidos a causa de la construcción de un centro comercial, levantado en sus inmediaciones.

¡Adam Ondra es por tercera vez campeón del mundo!

Acabado el relato, vamos a pasar a los comentarios que han dejado nuestros lectores en la red social de Facebook.

Les hemos informado que el escalador checo Adam Ondra se convirtió por tercera en campeón del mundo en escalada de dificultad. Montse Roldán comentó nuestra entrevista con el deportista diciendo:

“Adam Ondra, me sorprendió que hablara castellano bastante bien, supongo que lo ha estudiado o ha estado escalando por Montserrat o el Pirineo. Tiene que tener unas habilidades excepcionales. Y aunque diga que no piensa en nada, la escalada también se hace con la cabeza”.

Luego recibió mucha repercusión la nota sobre la primera prisión abierta en Chequia, que celebra dos años de funcionamiento. Myriam Alarcón dijo:

“Me parece algo muy bueno y de lo que no había tenido conocimiento hasta ahora. Me interesó muchísimo esta noticia y me alegra que los resultados sean tan buenos”.

Lea también Adam Ondra gana su tercer Campeonato Mundial en escalada de dificultad

A lo que Taili Leon añadió: “Me encanta ese proyecto”.

Les hemos informado también que Chequia ha recibido un número récord de peticiones de visas. Adi Contreras comentó:

“Podrían buscar la cifra de cuantas visas son negadas y la lista infinita de requisitos a las empresas para obtener permisos de trabajo y contratar mano de obra extranjera. Creo que se sorprenderían aún más”.

A lo que Simoneau Osman respondió: “Si es por trabajo, de ayudar económicamente el país y no interrumpir el estilo de vida y no aumentar los delitos dicho cualquier que sean, ¡bienvenidos sean!”

Por último, en Chequia se descubrieron los restos una cervecería del siglo XVI, lo que captó la atención de nuestro lector Javier González Nungaray. Escribió:

“Esto ratifica que en Chequia hay un lugar de por mucho años cervecero, es decir, tienen una tradición y una buena costumbre de disfrutar la cerveza checa”.

Bueno amigos, nos acercamos al final del programa. Ha llegado el momento de agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta. Muchas gracias a nuestros amigos:

Jorge Bustos Alarcón de Talagante, Chile; Eduardo González Domínguez de Camagüey, Cuba; Ceferino Campmajó de Rosario, Argentina; Francisco Llerena Vega de Arequipa, Perú;

David Iurescia de Ezpeleta, Argentina; Roberto Álvarez Galloso de Kendale Lakes, Miami; y Siddhartha Bhattacharjee de India.

A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que les enviaremos a modo de recordatorio lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios acerca de nuestra programación. Que estén bien y ¡hasta la próxima ocasión!