“La República Checa es muy bella”

Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los Oyentes.

Saludos a todos nuestros seguidores de España y América Latina, nos alegra que estén siempre con nosotros.

En primer lugar nos gustaría compartir las cartas que nos han enviado a nuestra dirección en Praga o a nuestro correo electrónico.

Desde España se comunicó con nosotros nuestro amigo Juan Franco Crespo, quien ha estado escuchando la radio desde hace años.

“Antes de nada quiero felicitaros por ese constante esfuerzo de estar en el aire, aunque ya no sea la onda corta la que me conecta con vuestras voces. (...) Una década sin enviaros noticias, pero no de dejar de pensar en vosotros, de ver los programas, de visitaros en la red".

Además de mencionar su visita a Praga en 1981, Juan Franco nos contó de su historia como radioescucha.

“Radio Praga era el diario invitado de casa cuando mi padre vivía, siempre buscando la señal de vuestra radio para disfrutar de vuestros programas. Esa pasión la transmitió a sus hijos y especialmente “tocado” quedé yo, que durante más de medio siglo he estado escribiendo a Praga. Emocionante el otro día que hubo un escape de agua en la casa de al lado, destrozó una infinidad de documentos, pero me apareció un archivo con las cartas de los años setenta... ¡Qué manera de recuperar historias que uno creía olvidadas con solo releer aquellas misivas!”

Querido Juan Franco, muchísimas gracias por su mensaje, nos alegra después de tantos años estar nuevamente en contacto con usted. Cordiales saludos de parte de todo el equipo.

Desde España nos llegó también una carta de nuestro fiel escucha Paulo Duarte, quien nos escribió lo siguiente:

“Yo sigo la Radio Checa y aunque no entienda el idioma checo, me gustan mucho las lenguas y escucho la estación Radiožurnál. Radio Praga, ahora Radio Praga Internacional, es mi estación preferida”.

Muchas gracias Paulo por su carta, esperamos que siga con nosotros en las próximas emisiones, quizás aprendiendo un poco de checo. ¡Saludos desde Praga!

Siguiendo con la correspondencia de nuestros oyentes, nos llegó un correo electrónico de nuestro amigo Yasmany Machado McCarthy, de Cuba.

“Saludos a todos y a su país. Gracias por todo y sigan adelante, que no se cierre la radio a la onda corta, sigan creciendo y aumentando frecuencias, calidad, horas, intercambio con oyentes, ayuda de radios de onda corta, concursos por vía postal y correo electrónico”.

Gracias, Yasmany, por sus saludos y amables deseos. Le enviamos un fuerte abrazo desde la capital checa.

Nuestro amigo Odon Porto de Almeida nos envió una misiva diciendo que estuvo en Checoslovaquia en 1961 y visitó las ruinas de Lidice, un pueblo arrasado por los nazis en 1942.

Querido Odon, gracias por su carta y por la traducción del artículo que publicamos sobre la masacre de Lidice. Saludos desde Praga.

Recibimos una carta también de nuestro oyente Javier González Balón de Ecuador, quien nos dijo lo siguiente:

“Desde Ecuador les envío saludos muy afectuosos para todos los integrantes del equipo de la sección española de la emisora, expresando mi gratitud por el trabajo que hacen día a día, para dar a conocer el acontecer diario de su país”.

Gracias, querido Javier, por su mensaje e informe de recepción. Esperamos que siga con nosotros en las futuras emisiones.

Ahora amigos vamos a pasar a los comentarios que han dejado en la red social de Facebook.

* En Chequia se vive bien

Entre los temas más destacados en Facebook de esta semana estuvieron: Latin Art Gallery presenta una exposición sobre el oro mexicano; Seis clases sociales componen la sociedad checa; El primer ministro checo puede contar por adelantado con el indulto presidencial.

Esta última nota provocó muchas reacciones, por ejemplo de Eva Valdmam, quien escribió: “¿Qué les pasa a los políticos y presidentes? Perdieron todo respeto a la institucionalidad. A la separación de poderes. Perdieron la vergüenza y la discriminación moral”.

Luego les hemos hablado de la campaña “A la escuela a pie”, que quiere evitar los atascos frente a los colegios. Cala Margarita comentó este tema diciendo: “Jamás llegué tarde a clases caminando”.

A lo que Montse Roldán respondió: “Cuántos cambios, antes todos iban en tranvía o a pie, apenas se veían coches”. El tiempo va avanzando y en Praga hay cada vez más vehículos. Esperemos que la campaña ayude a aliviar el tráfico en la ciudad.

Les hemos informado también de que, según un reciente estudio, en Chequia se vive mejor que en Estados Unidos. Joan García Pastor escribió: “Bueno, la República Checa es muy bella, aunque prefiero Honolulu” a lo que Eduardo Ardila añadió: “Me voy para allá”.

Nuestro lector Efrain Pardo tiene otra opinión, dijo que “depende de qué buscas. Además, si comparas la mejor ciudad de Chequia con Seattle, Portland, Scottsdale, u otras...las ciudades checas no están ni cerca. Por el contrario, si comparas Praga o Brno con Nueva York, Los Ángeles, Miami, etc., entonces sí. Mi experiencia personal es que Praga es casi tan cara como Seattle y ganas 4 veces menos”.

En nuestro espacio Cultura checa les introdujimos la obra “A cielo abierto” del escritor español Antonio Iturbe, que ahora está disponible en checo.

El Instituto Cervantes dejó un comentario en Facebook con las palabras “Estupendo artículo y entrevista, Radio Praga”.

Muchísimas gracias por este comentario, es un honor recibir reacciones positivas de esta institución.

También Jorge Augusto Tuzi nos dejó un amable mensaje, comentando la nota sobre Sigmund Freud, cuyo aniversario recordamos. Dijo:

“En épocas en que muchos medios internacionales cierran sus emisiones en español, Radio Praga nos sigue deleitando con notas que son un verdadero lujo. ¡Muchas gracias!”

Muchas gracias a usted, Jorge Augusto, por seguir nuestras publicaciones. Y gracias a todos nuestros lectores por comentar nuestros temas en Facebook.

* Tarjetas QSL a sus domicilios

Ha llegado el momento de agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta. Muchas gracias a nuestros amigos:

Juan Morales de España; Siddhartha Bhattacharjee de India; Francisco Llerena Vega de Perú; Javier González Nungaray de México; Reginaldo Anunciação de Brasil; Ceferino Campmajó de Argentina y María Dolores Valenzuela de México.

A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que les enviaremos a modo de respuesta lo más pronto posible.

Y aquí ponemos fin a nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios acerca de nuestra programación aquí en Radio Praga Internacional. Que estén bien y ¡hasta la próxima, amigos!