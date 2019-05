La agradable visita de Rubén Margenet en Radio Praga

Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de ‘Cita con los oyentes’.

Saludos a nuestros oyentes de España y América Latina, nos alegra estar una vez más con ustedes.

Para comenzar nos gustaría compartir las cartas que nos envían algunos oyentes a nuestra dirección de Radio Praga.

Nos escribe nuestro querido amigo Alberto Hindeburgo Fetter, de Brasil, comentándonos sus espacios favoritos de nuestro programa. También Hugo Longhi de Argentina dijo.

“Quiero decirles que me agradaron mucho los programas especiales con motivo de un nuevo aniversario de la Segunda Guerra Mundial. En especial la participación que tuvo la Radiodifusión checa que fue sometida por el régimen nazi pero que jugó un papel vital en la liberación de los prisioneros”.

Y Claudio Galaz, de Chile, junto a su informe de recepción escribió.

“Siempre es un gusto poder escucharles por la vía de la onda corta, ya que me entero de lo acontecido en su país de primera mano. Al mismo tiempo, puedo señalar la gran importancia cultural de Chequia dentro de Europa, esencialmente de herencia cultural de los tiempos medievales y sus castillos”.

Gracias a todos por sus cartas, les enviamos un gran saludo de parte de toda la Redacción iberoamericana.

Ahora, daremos lugar a las publicaciones de la página de Facebook de Radio Praga más interesantes para nuestros seguidores.

La publicación sobre la inauguración en Praga de El Mundo del Libro, que este año tuvo como invitado especial a América Latina y tuvo la presencia del escritor Mario Vargas Llosa, y el 45 aniversario del metro de Praga, fueron las publicaciones más exitosas esta semana entre nuestros lectores.

También el programa especial sobre el Día de la Victoria fue uno de los más comentados y compartidos en nuestra página.

Los invitamos a que sigan comentando y compartiendo todas las noticias de nuestra página de Facebook.

“¡Hasta cada momento!”

Usualmente recibimos cartas de nuestros queridos oyentes, así que quisimos aprovechar esta oportunidad para entrevistar personalmente a uno de nuestros seguidores.

En esta ocasión recibimos en las instalaciones de Radio Praga la visita de Rubén Margenet, un fiel oyente argentino de nuestra emisora desde finales de los años 60.

Rubén nos contó que el viaje a Praga se presentó de imprevisto, ya que su hija fue quién le pidió que la acompañara a realizar un viaje por algunas ciudades de Europa. Comenzó contándonos su impresión hasta el momento de la capital checa.

“Hace muy poquito que llegué, tan solo desde ayer estoy aquí y por supuesto que es deslumbrante por que ver los edificios antiguos, aquellos que se han salvado de la guerra, aquellos que han podido ser recuperados, incluso ver esos puentes. Es realmente emocionante, es vivir en un escenario muy distinto al mío. Me ha llamado la atención que en la Plaza de la República, hay varios estilos de corrientes arquitectónicas: el Gótico, el Art Nouveau, el Clásico, etc. Así que es impactante realmente”.

Le preguntamos cuánto hacía que escuchaba Radio Praga y cómo llegó a conocer la emisora.

“Me pongo nostálgico hablando de esto, era muy pequeño, desde fines de los años 60. Entre 1968 y 1969 yo descubro que hay una manera de escuchar radio a distancia y allí es donde me doy cuenta que a través de un aparato de radio uno podía tener el mundo en su casa. También me di cuenta que los idiomas se van alternando y escucho el español desde Checoslovaquia en aquel entonces, ya que los dos países estaban unidos. Me llamó poderosamente la atención escuchar las noticias desde el punto de vista de los checos, su cultura, su música.

Rubén manifestó en varias ocasiones su pasión por la onda corta y que para él escuchar la radio era más que un pasatiempo, rastrear un dial y descubrir nuevas señales de escucha significaba para él una pasión.

“La verdadera radio es la que sigue dependiendo de un campo de antenas, de un locutor que sale al aire ya sea de forma directa o grabada pero que en definitiva nos permite, con nuestra forma de escuchar que es un arte, sintonizarlo. Para nosotros el hecho de escuchar onda corta no es simplemente prender a través de una perilla y decir ¡ya está! No, necesitamos rastrear el dial. Es como un deporte y gozar de las señales que se van repitiendo de frecuencia en frecuencia y descubrirlas, porque el sentido que tiene justamente es el de identificar lo que uno escucha, es apasionante. Es como una pasión la radio”.

También hizo referencia al cambio en la estructura de Radio Praga con el paso de los años, los diferentes puntos de vista de la sociedad en cada país y la forma en que viven los sucesos día a día con una perspectiva totalmente distinta.

“Todo lo que sea noticia, que es el programa inicial de cada emisora internacional, es interesante en el sentido de ver cuál es el planteo que se hace sobre determinados hechos en el mundo. Antes por supuesto, cuando la emisora pertenecía a un Gobierno socialista, tenían una visión totalmente distinta a la que por ejemplo tienen hoy. La radio sirvió para eso, para poder enterarnos de qué pensaba cada uno de los protagonistas que transmitían respecto de lo que sucedía no solamente en su país, si no en el mundo. Para mí eso es primordial porque uno saca conclusiones. Me estoy remontando a lo que significó la radio en la Guerra Fría. Estados Unidos de un lado y la Unión Soviética del otro y creo que eso fue lo que hizo muy jugoso el intento de conocer el mundo a través de la radio”.

Según Rubén el programa que más le gusta de la emisora es Cita con los Oyentes, ya que representa una relación más allá de transmitir y escuchar. Existe un nexo entre el emisor y el oyente, generando un contacto más cercano.

Recordó que antiguamente se realizaban programas sobre los propios escuchas, pero que lamentablemente debido a la internacionalización de la onda corta, no se pudo seguir realizando.

La pasión de nuestro querido visitante por la onda corta permanece viva gracias a otras emisoras amigas con campos de antenas más amplios, en este caso Radio Miami Internacional.

“Gracias a Jeff White y a su emisora RadioMi (Radio Miami Internacional) que es una emisora que tiene su campo de antenas en Okeechobee, Florida, EEUU. Radio Praga y también Radio Eslovaquia la emisora hermana, emite desde ese campo de antena, es decir, sigue en la onda corta. En una frecuencia que recuerdo en este momento y es 9 955 kHz quizás en otras también pero han podido mantener esa magia a través de la ionosfera”.

“Hoy Radio Praga, por suerte, sigue transmitiendo a través de EEUU y el deseo que tengo es que mantengan, si se quiere a través de la estación de Okeechobee, las transmisiones por aire. Y si algún día dejan de transmitir por cuestiones presupuestarias que al menos no se olviden de los oyentes a través de internet”.

Rubén quiso dejar un mensaje personal a los que como él, comparten la misma pasión por la radio desde hace años y en la actualidad, motivando a todos aquellos oyentes a que no dejen de ser radioescuchas, y que sigan escudriñando el dial, de cada una de las frecuencias.

“Para los oyentes de Radio Praga diría que se interesen por la República Checa y su historia, no va a haber otra fuente de información mejor que la emisora y no solamente a través de sus transmisiones. Intuyo que Radio Praga tiene esa finalidad, la de informar y comentar todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá”.

Con este mensaje, dedicado a todos nuestros oyentes, finalizó nuestro gran amigo Rubén Margenet.

Gracias, Rubén, por tu agradable visita. Esperamos que vuelvas pronto a Radio Praga. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos que sigas disfrutando por mucho tiempo de nuestra compañía.

Ahora ha llegado el momento de agradecer a aquellos oyentes que nos han enviado sus informes de recepción de onda corta.

Muchas gracias a Claudio Galaz, de Chile; a Alberto Hindeburgo y Félix de Oliveira, de Brasil; a Hugo Longhi, de Argentina; a María del Carmen Ramírez, de Cuba; a Luis Vallebueno, de México; a Francisco Llerena Vega, de Perú y a Enric Ballester y Juan Morales, en España.

A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios las tarjetas QSL que les enviaremos en respuesta a sus informes.

Queridos amigos, con esto finalizamos nuestra cita. Esperamos que sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en las redes sociales de Facebook y Twitter. Que estén bien y ¡hasta la próxima!