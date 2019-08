¡Feliz cumpleaños a Český Krumlov!

Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva ‘Cita con los oyentes’.

Saludos a nuestros oyentes de España y Latinoamérica, es un placer estar una vez más con ustedes.

Comenzaremos con una de las cartas que nos escribió nuestra fiel oyente María del Carmen Ramírez Benítez, de Cuba

“Pues por acá muchas calores y algunas lluvias. Yo he estado muy enfermita pero ya voy saliendo. Quería saludarles y decirles que me gusta todo lo que publican en el Facebook. Muchos abrazos a todos, saludos a los que componen este colectivo en español”.

Gracias María del Carmen por sus buenos deseos y su carta, nos alegra saber que ya está mejor. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la redacción.

Por otra parte nos escribió también José Moacir Portera de Melo, de Brasil:

“Estoy escribiendo nuevamente a vuestra emisora, que sigo escuchando y que me gusta mucho. A pesar del horario, como les comenté, porque el programa comienza a las diez de la noche. Pero siempre hago un ‘sacrificio’ para escuchar.”

Muchas gracias José por su carta, y por seguir sintonizando Radio Praga, a pesar de que nuestros programas se transmiten tan tarde. Es un placer tener escuchas tan fieles.

José comentó además uno de los mayores acontecimientos de la historia checoslovaca, la Revolución de Terciopelo que tuvo lugar hace 30 años:

“Siempre que hacen menciones en vuestros programas del año 1989, recuerdo la Revolución de Terciopelo, cuando el mundo pasó a escuchar los nombres de Checoslovaquia y de Václav Havel”.

El año 1989 fue uno de los más turbulentos de la historia del país. En la protesta de otoño participaron más de 700 000 ciudadanos checoslovacos, y al final esta resistencia llevó a la introducción de la democracia.

Una vez más, José, gracias por su carta y por compartir con nosotros recuerdos de la historia checoslovaca.

Desde Brasil nos escribió también Alberto Hindeburgo Fetter, diciendo:

“Es con gran satisfacción e inmenso placer que escribo para una emisora tan prestigiosa que es Radio Praga Internacional. (…) Me encanta escuchar las noticias, los comentarios, el programa del idioma checo, el Flash Deportivo, la Música Clásica y Jazz, los espacios culturales, el programa de cocina checa y especialmente mi querida Cita con los oyentes”.

Querido Alberto, muchas gracias por sus gratas palabras, nos complace que le gusten nuestros programas.

Alberto compartió con nosotros sus pensamientos sobre el estado de nuestro planeta, un tema muy actual y preocupante. Dijo:

“Nos enfrentamos a una verdadera catástrofe en el planeta Tierra, ya que nuestros políticos intentan cada vez más desafiar las leyes de la naturaleza y no se preocupan por la existencia de las generaciones futuras. Solo miren la cantidad absurda de plásticos que abundan en nuestros océanos. Varias especias marinas están en riesgo. Creo que debería hacerse un documental sobre las especies de la flora checa en peligro de extinción.”

Eso es una buena idea, hay que concienciar a la gente del hecho de que muchas especies están desapareciendo de la naturaleza, tanto de la flora como de la fauna.

Pero no perdamos la esperanza, si trabajamos en la conservación de la naturaleza de forma activa, podemos ayudar a prevenir este proceso.

Le enviamos un gran saludo, Alberto, gracias por seguir escribiendo.

El trio Dvořák, Smetana y Janáček

Desde Buenos Aires, Argentina, contacta con nosotros nuestra gran amiga Graciela Mastrogiacomo. En su última carta, Graciela nos contó:

“Muy interesantes los informes sobre la reserva natural y las exposiciones de la llegada del hombre a la Luna”.

Gracias por su carta e informe de recepción, Graciela, le enviaremos una tarjeta QSL como forma de agradecimiento.

Luego recibimos un bonito correo electrónico de Werther, de Uruguay:

“Lamentablemente no he podido viajar, pero conozco mucho de la historia y la cultura checa que he leído en enciclopedias y a través de las nuevas tecnologías, y me parece muy interesante. Me atrae especialmente la música checa, el inmortal Antonín Dvořák me ha cautivado desde la adolescencia y es uno de mis compositores favoritos. Tengo la colección completa de sus sinfonías y sus danzas eslavas. También me gusta Smetana y algunas obras de Janáček”.

Querido Werther, muchísimas gracias por su mensaje, nos agrada su interés por la música checa. Cordiales saludos a Montevideo, esperamos que siga escuchando nuestros programas para aprender cada vez algo nuevo sobre la historia y cultura de este país.

Y por último queremos compartir la carta de nuestro gran amigo Jorge Alberto Bustos Alarcón de Talagante, Chile, quien adjuntó un muy detallado informe de recepción a la siguiente carta:

“Saludos afectuosos a ustedes, amigos de Radio Praga, aquí disfrutando de la gran calidad de programas. Sigan igual con su excelente labor diaria”.

Muchos saludos a usted, Jorge, esperamos que siga acompañándonos durante muchos años más.

Y ahora, amigos, pasaremos a los comentarios que han dejado en la última semana en Facebook.

El pueblo de Český Krumlov cumple 710 años

Entre las publicaciones de nuestra página de Facebook destacadas esta semana se encuentran:

Profesores de checo en el extranjero se dan cita en Praga; Científicos checos investigan la presencia de sustancias nocivas en los alimentos; Chequia tiene una alta actividad laboral de personas mayores de 50 años; y Hace 600 años se produjo la primera defenestración de Praga.

La nota más compartida y al mismo tiempo más comentada por nuestros seguidores fue el aniversario de la ciudad de Český Krumlov, que a principios de agosto cumplió 710 años.

Nuestra gran amiga Edna Gómez Ruiz de México, quien visitó la República Checa recientemente, comentó lo siguiente:

“Feliz cumpleaños a Český Krumlov y ¡gracias a Radio Praga por este viaje virtual!”

También Janet Medina escribió:

“¡República Checa es un lugar maravilloso! Volveré pronto. Saludos de Perú.”

Saludos de la República Checa, querida Janet. Esperamos que logre realizar su viaje.

Luego Reyes Jg dijo “Es un pueblo precioso, parece sacado de un cuento” y Veronica Gómez Hernández añadió “Es hermoso, qué recuerdos tan bonitos”.

Muchas gracias a todos los que han enviado sus felicitaciones a Český Krumlov, el pueblo es una joya arquitectónica y un orgullo nacional.

Y gracias también por compartir nuestras publicaciones, les invitamos a que sigan comentando las notas de nuestra página de Facebook.

Es hora de agradecerles a los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción. Muchas gracias a nuestros amigos:

Paulo Duarte, de Portimão, Portugal; Francisco Llerena Vega de Arequipa, Perú; Nelcy Remedy Bidart de Santana do Livramento, Brasil; Antonio Argolo Silva Neto de Jequié, Brasil; Carlos Gamarra de Cusco, Perú; y Claudio Perdomo de Ringuelet, Argentina.

Como siempre, recibirán en sus domicilios las respectivas tarjetas QSL.

¡Felicitaciones a los ganadores!

Y ahora vamos a anunciar a los ganadores de nuestro mini-concurso Conozca algo interesante con Radio Praga.

Gracias a todos por participar en el concurso, los ganadores que han enviado las respuestas correctas a nuestra dirección son:

¡Javier Iglesias, de España, y Beatriz Pérez, de Honduras!

Muchas felicidades a los dos, como premio les enviaremos a cada uno un pequeño obsequio de Radio Praga.

Amigos, con esto finalizamos nuestra cita. Esperamos que nos sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en Facebook y Twitter, ¡hasta la próxima ocasión!