En el Puente de Carlos hay pistas de un tesoro

Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los Oyentes.

Saludos a todos nuestros seguidores de España y América Latina, nos alegra poder estar nuevamente en contacto con ustedes.

En primer lugar nos gustaría compartir las cartas que nos han enviado de todas partes del mundo a nuestra dirección de Radio Praga.

Desde España nos escribió nuestro fiel oyente Juan Miguel García Vendrell, quien recientemente vino a Praga.

“Pues bien, tengo que deciros que por fin he conocido Praga y que ha sido alucinante”.

Juan Miguel nos contó que él y su familia fueron a visitar el Puente de Carlos, dieron un paseo por el casco antiguo de la ciudad hasta la Torre de la Pólvora, tomaron el funicular de Petřín y caminaron por el parque con la famosa ‘copia’ de la torre Eiffel.

Visitaron también el Castillo de Praga, el Clementinum, la Plaza Venceslao, el Ayuntamiento de Praga, y el barrio de Malá Strana.

¡Pues qué recorrido! Nos alegra que lo hayan pasado tan bien en la capital checa. Muchas gracias por su carta y las bonitas fotos que ha adjuntado.

Desde México nos envió una carta nuestro querido oyente Sergio Fuentes Vásquez, diciendo:

“Amigos de Radio Praga, les mando saludos a los departamentos de todos los idiomas. Yo los escucho por onda corta. Que sigan adelante con sus programas, internacionales y mundiales. Me gusta el programa de las cartas, porque así podemos mantener amistades con personas de los cinco continentes”.

Gracias Sergio por sus amables deseos, esperamos que siga con nosotros en las próximas emisiones. ¡Saludos a México!

Recibimos una carta también de nuestro amigo Rafael Reyes, de Santiago de Cuba. Rafael nos escribió:

“¿Cómo están por allá? Yo estoy bien, mis amigos, yo nunca me he olvidado de ustedes. Ojalá me sigan enviando las tarjetas de lugares bellos de la República Checa, de personas, héroes, de lugares de interés de este bello país”.

Querido Rafael, con gusto le seguiremos enviando nuestras tarjetas QSL con motivos de la República checa, como agradecimiento por sus cartas e informes de recepción. ¡Que esté bien!

¡Gracias por sus cartas!

Siguiendo con la correspondencia, desde Brasil se comunicó con nosotros nuestro gran amigo Alberto Hindeburgo Fetter:

“Me impresionaron los efectos persistentes de la sequía en el territorio checo, basta observar el aumento en el precio del ajo y las patatas en los supermercados y otros puntos de venta de productos agrícolas en el país, y el daño causado a los pastos y la producción de heno y alfalfa”.

Alberto apuntó también las diferencias entre las temperaturas en el hemisferio sur y norte:

“En Rio Grande do Sul estamos en pleno invierno, varias ciudades alcanzaron una temperatura de -2°C, mientras que en Europa en algunos lugares superaron los 40°C”.

Querido amigo, muchas gracias por siempre mostrar su profundo interés por la República Checa. Muchos saludos desde Praga de parte de todo el equipo.

Y desde Brasil nos escribió también nuestro radioescucha Eudson Monteiro de Lima, diciendo:

“Mantengo contacto nuevamente con su hermosa emisora para informar que me gusta oír su programación en general, así como los demás espacios informativos, culturales, su buena música folclórica, y el espacio dedicado a los oyentes”.

Muchas gracias por su mensaje, Eudson, y por seguir sintonizando nuestra estación. Abrazos a todos los fieles oyentes de Radio Praga.

El año 1968 en la historia checa

Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado nuestros lectores en la red social de Facebook.

Lo que más atención atrajo fue el tema de la ocupación soviética de Checoslovaquia en 1968.

El 21 de agosto de ese año, las tropas del Pacto de Varsovia invadieron al país, con lo que comenzó un duro régimen totalitario que duró más de 20 años.

Javier González Nungaray comentó el tema diciendo: “Un triste y amargo acontecimiento en la historia de Checoslovaquia, pero qué bueno que lo recuerdan para que las nuevas generaciones lo tengan bien presente”.

Elisa María Kazimour recordó los acontecimientos del año 68, estando en Praga personalmente en ese entonces: “En esos días vivía yo en Praga y fue muy triste. La invasión fue tan sorpresiva que no se atinó a nada. La gente de Radio Praga hizo algunas emisiones desde la clandestinidad, pidiendo la ayuda de Europa. Pero ya sabemos que nada pasó. Tengo mil recuerdos de esos días”.

También Frederick Wahl escuchaba Radio Praga en esos días. Recordó que “Era un fiel oyente de Radio Praga durante esos tiempos. Les envié un informe de recepción en cinta de audio y me lo devolvieron junto con grabaciones de música checa popular. Irónicamente, estaba una versión checa de la canción “These Boots are Made for Walking” de Nancy Sinatra”.

El logro de la nadadora discapacitada Markéta Pechová

En nuestra programación hemos hablado también de la nueva enmienda a la Ley de Extranjería checa, que ha recibido fuertes críticas por parte de las ONGs. Una estipulación que fue introducida en la Ley son los cursos obligatorios de adaptación para una mejor integración de los extranjeros en la sociedad checa. Veronika Vélez comentó este tema diciendo:

“Sinceramente, he leído el texto y me parece muy bien, aquí en Argentina deberían tomar el ejemplo. En el futuro, cuando me case con mi prometido checo y pueda por fin irme a vivir a su país, no me molestaría en absoluto hacer un curso de integración, me parece incluso muy útil para lograr integrar las costumbres locales”.

Y añadió: “Me parece positiva la enmienda, desde mi punto de vista como futura residente, y a mi prometido también, como nativo. Felicitaciones a la República Checa, un país que no tiene nada que envidiar a ningún otro”.

Otro tema popular entre nuestros oyentes fue la construcción de una nueva línea de metro en Praga, que llevará la letra D y será de color azul. En esta línea circularán trenes sin conductor.

Nuestro seguidor Petr Šlechta se mostró un poco escéptico frente al tema, diciendo: “Me imagino que, conociendo este país, tendremos que esperar unos 15 o 20 años para la inauguración”.

Pues esperemos que no tarde tanto tiempo. Según los planes oficiales, el metro debería abrirse en el año 2027.

Por último, les hemos informado que la primera nadadora discapacitada checa superó el Canal de la Mancha, a lo que Wilson Aguilar reaccionó con las palabras “Mis respetos para esta gran dama” y Otto Rosales añadió “No te falta nada, te sobra todo, eres maravillosa”.

Markéta Pechová merece admiración y nos alegra que también ustedes celebren sus logros. Gracias a todos por sus felicitaciones y comentarios.

Antes de acabar nuestra Cita de hoy, nos gustaría contarles una pequeña leyenda vinculada al Puente de Carlos, en Praga. Les deseamos una agradable escucha.

La leyenda de San Juan Nepomuceno en el Puente de Carlos

El Puente de Carlos fue escenario de muchos sucesos singulares y memorables. Les contaremos una leyenda relacionada con la estatua de San Juan Nepomuceno, que se yergue en el puente precisamente en el lugar desde el cual los esbirrros del rey Venceslao IV arrojaron al santo mártir al río Moldava.

En una aldea cercana a Praga vivía un campesino muy pobre. Tenía una prole numerosa, pero en el bolsillo no le tilintaba un solo centavo. Por ser un hombre tan menesteroso, rezaba muy a menudo a San Juan Nepomuceno rogando que el santo le ayudase a salir del atolladero.

Habiendo rezado muchos años, una noche tuvo un sueño muy singular. Soñó con que a su camastro se había acercado San Juan Nepomuceno diciéndole: "Vete a Praga y en el Puente de Carlos encontrarás pistas de un tesoro."

El menesteroso padre obedeció. Una vez en el Puente de Carlos, empezó a recorrerlo de un extremo a otro...

Durante tres horas estuvo recorriendo el puente mirando ansiosamente a todos los lados para captar una señal, un indicio o una huella del tesoro prometido por San Juan Nepomuceno.

El extraño comportamiento del campesino llamó la atención de un soldado que patrullaba en el puente. Le preguntó entonces. "¿Qué estás buscando? ¿Estás esperando alguien?"..."Espero a quien me muestre el tesoro," respondió llanamente el campesino.

Al escucharlo el soldado soltó una carcajada. Pero el campesino le dijo: "¡No te rías!", y contó al soldado el sueño en el que San Juan Nepomuceno le había prometido un tesoro.

Habiéndolo oído, el soldado dejó de reír y lleno de asombro dijo: "También yo soñé esta noche con San Juan Nepomuceno que me consolaba en mi pobreza diciéndome: 'Vete a la aldea donde se alzan tres cruces sobre una roca. Busca la última casa del pueblo, rodeada por un pequeño huerto con un viejo manzano. Debajo del árbol está enterrado un tesoro que remediará tu pobreza'."

"Es mi casa, mi huerto y mi manzano, y las cruces se yerguen sobre nuestra aldea," exclamó asombrado el campesino. Ambos se fueron de prisa a la aldea donde vivía el campesino para averiguar si se cumplía lo que los sueños prometían.

Cavaron debajo del viejo manzano y efectivamente desenterraron una olla atiborrada de ducados. El soldado y el campesino se repartieron el tesoro, felices de zafarse de las garras de la pobreza.

Sigan enviándonos sus informes de recepción

Bueno amigos, acabado el relato, nos acercamos al final del programa. Ha llegado el momento de agradecer a todos aquellos que nos envían sus informes de recepción de onda corta. Muchas gracias a nuestros amigos:

Ceferino Campmajó de Argentina; Alberto Silvia Rebolledo de Chile; Reginaldo Anunciação de Brasil; Claudio Martijena de Argentina; Claudio Perdomo de Argentina;

Iván Alejandro Istlahuaca Carlos de México; Anselmo de Paula Camargo de Brasil; Javier González Nungaray de México; y Francisco Llerena Vega de Perú.

Gracias también a nuestros amigos Juan Morales de España y Siddhartha Bhattacharjee de India.

A partir de ahora pueden esperar en sus domicilios tarjetas QSL que les enviaremos a modo de obsequio lo más pronto posible.

Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios acerca de nuestra programación aquí en Radio Praga. Que estén bien y ¡hasta la próxima ocasión!