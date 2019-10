“El español es un lenguaje universal”

Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cita con los oyentes. Con mucho gusto estamos nuevamente en contacto con ustedes. Esperamos que todos se encuentren bien en sus domicilios y les saludamos cordialmente desde la capital checa. Antes de nada queremos mencionar a todos los que nos han escrito a nuestra dirección de Radio Praga Internacional.

Muchas gracias a nuestro gran amigo José Moacir Portera de Melo, de Brasil. Quisiéramos compartir su carta en la que escribió:

“Tengo el placer de escribirles nuevamente y decir que sigo en la escucha de vuestros programas, que me gustan mucho. En las últimas semanas se escucha mejor, pues, con tanto calor que hace, yo me acuesto un poco más tarde. A pesar de ser invierno todavía, estamos enfrentando un calor que alcanzó unos 37°C. Suerte que durante la semana pasada tuvimos ya algunas lluvias”.

Mientras que en Brasil hace más de 30°C, a Chequia he llegado el otoño y con ello van bajando las temperaturas. Lo positivo es que los árboles en los parques urbanos han empezado a colorearse y es todo un espectáculo de la naturaleza. Es también una de las épocas más bonitas para venir a Praga, ya que las temperaturas son agradables y no hay tantos turistas. Esperamos que un día pueda venir a visitarnos, José. Saludos de parte de todo el equipo.

Desde Brasil se comunicó con nosotros también nuestro querido escucha Anderson Costa Aquino, quien nos escribió en su correo electrónico lo siguiente:

“Me gusta poder conocer el idioma checo. Esta radio es una de las mejores y la República Checa es un país de mucha paz. Me gusta conocer también la historia de la Segunda Guerra Mundial”.

Muchas gracias, Anderson, por su amable mensaje. Continuaremos informándole sobre los acontecimientos históricos y contemporáneos de nuestro país.

Nos llegó otro correo electrónico del diexista Héctor Gregorio Goicoechea de Uruguay, quien nos contó:

“He sido un oyente de las diferentes emisoras durante muchos años, me he dedicado al diexismo desde la década de los años 80 y he participado activamente en los diferentes concursos que han patrocinado diversas emisoras internacionales, que hoy han desaparecido y solo se limitan a un puñado de estas, que hoy en pleno siglo XXI siguen transmitiendo vía onda corta”.

Querido Héctor, estamos muy contentos de que el hobby diexista siga manteniéndose, le deseamos suerte en los concursos en los que participa. ¡Un fuerte abrazo de Radio Praga Internacional!

Siguiendo con la correspondencia, recibimos una carta de nuestro fiel oyente Anselmo Delgado de México, quien nos escribió después de muchos meses:

“Es un placer volver a saludarles a ese gran equipo que conforma la radio, esperando que se encuentren muy bien y con salud. Hacía ya tiempo que no me ponía en contacto con ustedes, más que nada porque este año he tenido mucho trabajo”.

Nos alegra que esté nuevamente con nosotros, Anselmo, y que el tiempo le permita dedicarse a sus pasatiempos. Gracias también por sus informes de recepción de onda corta. Le enviamos cordiales saludos desde Praga.

Estimados oyentes, esperamos sus próximas cartas con ilusión aquí en Radio Praga Internacional. Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado en la red social de Facebook.

Celebrando el español en el Día Europeo de las Lenguas

El artículo que más reacciones provocó en Facebook en la última semana fue aquel donde les informamos de que en Chequia se registra un alto número de fallecidos en accidentes de tráfico. Alan Luján, quien había viajado a la República anteriormente, comentó el tema diciendo:

“Lo que más me sorprendió al manejar en República Checa fue como se te pegan a menos de un metro en autopista, yendo a 120 kilómetros por hora y más. A la mínima frenada ya está, no hay forma de que reacciones con tan poca distancia e incluso si tuvieras tremendos reflejos, ni la física te salva”.

También a Vincent Navarro le parece que los checos conducen de forma temeraria:

“En Chequia se conduce fatal, no hay empatía a la hora de conducir, ni respeto por el prójimo ni por la seguridad vial”.

Una de las soluciones para mejorar la seguridad en las carreteras es la que mencionó nuestro lector Eduardo Ardila, quien escribió: “Hay que hacer campañas de toma de conciencia en el viaje seguro”.

En la República Checa hay similares campañas, sin embargo, toma tiempo para que algunos se den cuenta de que se ponen en peligro no solo a sí mismos, sino a otras personas en las carreteras.

Cambiando a un tema positivo, el 26 de septiembre se celebró el Día Europeo de las Lenguas. Como emisora internacional celebramos este día junto con todos los amantes de los idiomas. El Día de las Lenguas propició numerosos actos culturales y de intercambio lingüístico en Praga. Por ejemplo, el Instituto Cervantes organizó una jornada con un programa variado.

Nuestro querido lector Rónald Císar comentó esta publicación en Facebook con las palabras: “Un gran honor, si no me equivoco, el idioma de Cervantes es el tercer idioma más hablado en el mundo, después del mandarín y el inglés”.

De hecho, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, en términos de hablantes nativos. El inglés está en tercer lugar. Y nosotros estamos muy orgullosos de poder trabajar en este idioma, porque, como escribió nuestro seguidor Eduardo Ardila, “El español es un lenguaje universal”.

Las QSL en camino a sus domicilios

Bueno, amigos, nos acercamos al final del programa, y ha llegado el momento de agradecer a todos los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción. Muchas gracias a:

Leonidas Nascimento de Brasil; Claudio Galaz de Chile; Francisco Llerena Vega de Perú; Ivan Alejandro Istlahuaca Carlos de México; Ceferino Campmajó de Argentina; Abelard Rodríguez de España; y Siddhartha Bhattacharjee de India.

Como confirmación de sus informes les enviaremos nuestras tarjetas QSL a sus domicilios lo más pronto posible. Y con esto concluimos nuestra cita de hoy. Esperamos sus cartas y comentarios en las redes sociales. Hasta la próxima ocasión, ¡un abrazo para todos!