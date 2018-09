Despidiendo el verano

Un buen día a nuestros queridos oyentes. Estamos felices de encontrarnos con ustedes como todos los martes, aquí en Cita con los Oyentes.

En la capital checa nos estamos preparando para el fin del verano y el inicio del otoño.

Sí, aunque hay quienes se desaniman porque se acaba el calor y se aproxima el frío, el otoño es una estación muy bonita que también puede ser aprovechada.

Por ejemplo, en esta época se puede observar el cambio de color en los árboles lo cual es algo maravilloso, así como la caída de las hojas que pasan a cubrir los parques y las zonas verdes.

También se puede gozar de planes acogedores como ir a cine, visitar un viñedo, planear un paseo por la ciudad con los amigos o realizar actividades en la naturaleza.

Así que no hay de qué preocuparse, todavía falta tiempo para que llegue el invierno y aun cuando esto suceda, tenemos que recordar que cada estación cuenta con sus encantos.

Comencemos entonces por compartir algunas de las cartas que nos han llegado recientemente.

La primera viene desde Brasil, José Moacir Poertera de Melo además de enviarnos sus saludos nos escribe lo siguiente:

“Por ahora comenzó la campaña para las elecciones de octubre, cuando vamos a elegir al nuevo presidente de la República. Con el principal candidato en la cárcel vamos a esperar las decisiones de la justicia”.

Muchas gracias por su correspondencia José, esperamos que Brasil pueda escoger un buen candidato que ayude a fortalecer la democracia para el bien del país.

La siguiente nos ha llegado de la capital Argentina, desde Buenos Aires Graciela Mastrogiacomo nos cuenta que le gustó mucho un informe publicado sobre una de las regiones de la República Checa, escribe:

“Muy interesante el informe sobre los tesoros encontrados en la región de Bohemia del Norte. Muchas gracias y saludos cordiales”.

Gracias a usted Graciela, nos alegra que el informe haya sido de su agrado, un abrazo para usted hasta el sur de América.

Para aquellos que nos están escuchando y no saben de qué es el informe, les comentamos que la semana pasada publicamos un artículo acerca de un tesoro encontrado en Bohemia del Norte.

Sí, un valioso tesoro del siglo XIV salió recientemente de las profundidades de las tierras de Vysoké nad Jizerou, en Bohemia del Norte.

Este no es el primer descubrimiento de valor en esta zona, que dispone además de un lugar donde cualquiera puede encontrar su tesoro. Se trata de un hallazgo interesante que pueden leer con más detalle en la página web.

Uno de nuestros oyentes del viejo continente también nos escribió sobre otro de los temas publicados que le llamó la atención.

Desde España, Juan Carlos Gil Mongío nos dice que le ha interesado el tema sobre la filatelia ya que desde la infancia ha coleccionado sellos postales, agrega:

“Agradezco a Radio Praga que se acuerde de estos objetos postales, uno de mis primeros recuerdos de la infancia es cuando mi madre me regaló para mi colección un paquetito con 100 sellos checoslovacos. Para mi fueron una gran sorpresa por su colorido, su tamaño y sus dibujos. Me permitieron aprender algo de un país que en aquel entonces era tan lejano que era casi exótico”.

Recomendamos a nuestros lectores y oyentes, visitar la página de Radio Praga para leer sobre la exposición filatélica mundial que tuvo lugar en República Checa.

La última carta sobre la que hablaremos hoy ha sido escrita desde Rosario, Argentina y viene con una inquietud.

Ceferino Campmajo escribe: “Hola amigos de Radio Praga, los saludo muy atentamente y les informo que sus emisiones hacia Argentina no llegan muy bien, debe ser por la propagación y por la época del año. Les seguiré informando, por ahora les comunico que los sigo por YouTube y Facebook”.

Querido oyente lamentamos que la señal no esté llegando con buena calidad en su país y le agradecemos por seguir conectado con nosotros a través de las redes sociales de Radio Praga. Un abrazo fuerte para usted. Hablando de redes sociales, es tiempo de discutir acerca de las noticias más comentadas en nuestra página de Facebook.

Esta vez los artículos más populares y que más reacciones generaron tienen que ver con los beneficios para ciertos ciudadanos en la República Checa y con un tema de migración potenciando por una crisis política.

En el primer artículo que publicamos anunciamos que en Chequia, los estudiantes y las personas mayores ahorrarán más en sus viajes por el país.

A partir del 1 de septiembre los estudiantes y las personas de la tercera edad disfrutarán en sus viajes por el territorio de la República Checa de un descuento del 75% en cada viaje.

Los comentarios no se hicieron esperar. Boyi Franta anota: “Qué lindo, felicitaciones a los privilegiados”. Y Juan Carlos Arteaga Gonzales se alegra comentando: “Excelente”.

Pero hay quienes no tiene opiniones tan positivas, José María Bellido Morillas resalta: “La gente que tiene la vida más fácil, la tendrá aún más fácil” y Vincent Navarro añade: “Y los impuestos van a subir lo que no está escrito. Gratis no va a salir esto”.

La segunda noticia tiene que ver con la crisis migratoria que se está generando debido a la dura situación política que está atravesando Venezuela.

En el artículo informamos que debido a la crisis humanitaria de Venezuela, desde hace varios años, las personas con raíces checas están optando por huir de este país y regresar a su patria. Andrés Vidal Dominguez comenta: “Que bueno que estén saliendo voluntariamente y no porque los echan para que no se les olvide lo de acoger que aquí cada vez resuena menos, cuando salen les reciben, ¿no? Qué distinto se siente”.

Ignacio Troj explica que debido a la dura situación económica en Argentina las cosas parecen suceder de distinta forma: “Los venezolanos que vinieron a Argentina ya se están volviendo a Venezuela. Mira tú”. Mientras que Luis A Sandoval Peña recibe esta noticia como algo positivo: “Bien hecho, a su patria”.

Ahora pasemos a agradecer a los oyentes que nos envían sus informes de recepción desde todas partes del mundo.

Muchas gracias a Maria del Carmen Ramírez Benítez desde Cuba, a Jorge Francisco Llerena Vega desde Perú, a Luca Salucci desde Italia y a Claudio Martineja y Claudio Darío Perdomo desde Argentina.

Gracias por haber permanecido con nosotros en esta transmisión y por haber esperado con paciencia el anuncio de los ganadores de nuestro mini concurso.

Esta vez los ganadores son un hombre latinoamericano y una mujer europea, ellos son…

Hugo Longhi de Argentina y Ana María López de España. ¡Felicitaciones a ambos!

Al resto de la audiencia les deseamos mucha suerte para la próxima pregunta y les aconsejamos que presten atención al siguiente concurso con el que conocerán algo interesante.

Y Con esto concluimos nuestra cita queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, Código postal 120 99, República Checa y así mismo, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz