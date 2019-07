Como siempre hemos recibido varias cartas de nuestros fieles escuchas, y nos gustaría compartir algunas de ellas. Nuestro gran amigo Juan Carlos Gil Mongío nos envió una misiva desde España, escribiendo lo siguiente:

“Qué envidia me da escuchar que las temperaturas en Chequia serán de unos 28 grados. Aquí estamos “disfrutando” de una ola de calor que lleva las temperaturas hasta 43°C. La semana que viene las temperaturas máximas serán de 37°C. Lo malo es que esto no es una ola de calor, como quieren hacernos creer, esto va a ser un verano normal a partir de ahora. El cambio climático es ya irreversible. No estaría mal irse de vacaciones a Chequia y disfrutar, además de su temperatura”.

Pues irse de vacaciones a Chequia nos parece una buena idea. Le enviamos un fuerte abrazo, Juan Carlos, y un poco de frío desde la República Checa.

Desde Brasil se comunica con nosotros Rodrigo Bortoloti, diciendo:

“Es con gran placer que escribo a esta maravillosa radio. Ya hace algunos años que vengo escuchando la radio, en ondas cortas, y me gustó mucho la programación. Me gustaría felicitarlos por llevar información en ondas cortas, pues miles de personas todavía utilizan la radio de pila para escuchar buena programación, así como la gente aquí en Brasil”.

¡Es con gran placer que leemos sus cartas, Rodrigo! Nos alegra saber que tanta gente sigue sintonizando la radio. ¡Saludos desde Praga!

También recibimos una misiva de nuestro fiel oyente Reginaldo Anunciacao, de Brasil, quien nos escribió un muy afectuoso mensaje:

“¡Chequia es un maravilloso país! Tradiciones, cultura, música”.

Le enviamos cordiales saludos, Reginaldo, y esperamos estar siempre en contacto con usted.

Recientemente tuvimos el placer de recibir la visita de nuestro amigo Juan Carlos Roque aquí en la radio, y hemos hablado con él sobre su conexión con Radio Praga. Vivimos en un mundo pequeño, ya que nuestro amigo Hugo Longhi de Argentina nos escribió una carta diciendo que conoció a Juan Carlos cuando trabajaba en la desaparecida Radio Nederland. ¡Qué coincidencia!

Por último queremos compartir la carta de nuestro querido escucha José Amador Hidalgo de Argentina:

“Buenos días estimados amigos de Radio Praga, les escribo nuevamente, en primer lugar para saludar a cada uno de los integrantes del Departamento del Servicio de Español, esperando que todos Ustedes se encuentren muy bien, junto a la compañía de todos sus seres queridos”.

Gracias por su carta, le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Praga.

Una investigación de los efectos de la ayahuasca

Lea también La Legiobanka, una muestra singular del estilo rondocubista

Ahora pasaremos a los comentarios que han dejado en la red social de Facebook. Publicamos un nuevo episodio de nuestra serie Un siglo de arquitectura, esta vez dedicado al edificio de la Legiobanka, en Praga.

Cecilia Gómez, quien ha visitado este hermoso edificio, comentó: “Recuerdo bien mi primera visita a este lugar. Yo muy ingenua y bastante perdida en Praga”.

En la capital checa hay muchas calles estrechas y es fácil perderse en el centro. Pero vale la pena, porque en estas calles están escondidas algunas de las joyas de la ciudad.

Continuando, en nuestro Domingo Musical pudieron conocer la obra del maestro de la guitarra de blues, Luboš Andršt. Javier González Nungaray nos dijo:

Lea también Luboš Andršt: el maestro de la guitarra de blues

“Me pasé un gran domingo musical y más con esta sesión de blues tan buena del checo Luboš Andršt. Mil gracias, lo disfruté”.

Gracias por este comentario, Javier, ¡nos alegra que le haya gustado!

Pero el artículo que más repercusiones dejó fue uno sobre la investigación de científicos checos de los efectos y propiedades de la bebida alucinógena conocida como ayahuasca.

El equipo de científicos planea conducir estudios con una serie de voluntarios. Parte del experimento será hacer creer a los voluntarios que les fue suministrada ayahuasca, sin ser cierto, y estudiar su comportamiento.

Lea también Científicos checos investigarán los efectos y propiedades de la ayahuasca

Marcelo Adrián García Tovar comentó este atrevido plan diciendo: “Yo me ofrecería como voluntario”, a lo que Petra Skládalová añadió: “Yo también”.

Bueno amigos, nos acercamos al fin de esta cita. Les agradecemos todas sus cartas y comentarios. Antes de acabar nos gustaría darles las gracias a los siguientes escuchas por sus informes de recepción de onda corta:

Juan Carlos Gil Mongío y Juan Morales de España; Reginaldo Anunciacao, Nelcy Remedy Bidart, Leonidas Nascimento y Rodrigo Bortoloti de Brasil;

Juan Carlos Buscaglia, José Amador Hidalgo y Hugo Longhi de Argentina; Francisco Llerena Vega de Perú; Jorge Ocegueda de México; y Andrejs Kuznecovs de Letonia.

Pueden esperar nuestras tarjetas QSL en sus domicilios muy pronto. Una vez más, gracias a todos y ¡hasta la próxima cita, amigos!