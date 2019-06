“Bajo el canto de la lluvia”

Hola amigos, les damos la bienvenida a una nueva ‘Cita con los oyentes’.

Saludos a nuestros oyentes de España y Latinoamérica, es un placer estar una vez más con ustedes.

Comenzaremos con una de las cartas que nos escribió nuestra fiel oyente María del Carmen Ramírez.

“Les escribo bajo el encanto de la lluvia por estos días que nos visita y la falta que nos hace, espero que estén todos muy bien y yo dichosa de poder escribirles y hacerles saber que los escucho siempre”.

Gracias María del Carmen por sus buenos deseos y su carta, esperamos que sigas acompañándonos durante muchos años más. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de la redacción.

Por otra parte nos escribió también Javier González diciendo: “Mis queridos amigos de Radio Praga, quiero expresarles una felicitación y aparte mi satisfacción por haber entrevistado a un diexista que representa la época de oro de la onda corta en los años 70 y los 90. Quienes escuchamos las estaciones internacionales con Radio Praga sabemos de la gran valía de aquellos tiempos”.

Muchas gracias Javier, le enviamos un gran saludo. Entre las publicaciones de nuestra página de Facebook destacadas esta semana, se encuentran: la relación entre Chequia y Uruguay, los pelícanos donados por el zoológico de Praga a la reina Isabel II y el festival de gastronomía y cultura latinoamericana celebrado en Praga.

Las notas más compartidas por nuestros seguidores fueron: la historia del café en Chequia, los dos años de la ley antitabaco y sus beneficios y el proyecto de ley contra el maltrato animal, donde María Delgado escribió lo siguiente.

“Es un paso. Ahora queda fomentar la adopción y prohibir la venta y cría. Esto es un avance pero sigue promoviendo y defendiendo el maltrato animal porque se obliga a las hembras a parir repetidamente, nunca podrán estar en buenas condiciones. Son un objeto. Hay que cambiar la conciencia que hay en este país de pedigrí y raza, e incluir la esterilización. Demasiados animales abandonados en perreras o protectoras de escasos recursos”.

Y Diego Andrés Acosta escribió: “También debería haber una campaña de concienciación para que la gente se asegure de que los cachorros que compren no vengan de esos lugares. Enseñar que un perro no es un juguete o un objeto de moda. Yo tengo 4 perros adoptados de diferentes albergues en República Checa y Eslovaquia y no dejan de sorprenderme las historias de cada uno de ellos”.

Finalmente las publicaciones más exitosas de la semana fueron: el pegamento para fracturas que desarrollaron unos médicos checos, los barcos de la serie Juego de Tronos fabricados en Chequia y la traducción al checo del libro ‘La Primavera’ escrito por Miguel Delibes, en la que escribió Isabel de la Llave.

“En mí dejo una profunda huella Delibes y la República Checa también”.

Gracias a todos por compartir nuestras publicaciones, los invitamos a que sigan comentando y siguiendo las noticias de nuestra página de Facebook.

El Castillo de Landštejn

En esta edición les llevaremos a las ruinas de Landštejn, uno de los castillos más importantes de la Edad Media en Europa.

Escondido en los oscuros bosques de la región conocida como la ‘Canadá checa’, a menos de un kilómetro de la frontera con Austria, se encuentra Landštejn.

Con sus siete habitantes, se trata de una de las localidades más pequeñas del país. Es difícil creer que hace un par de siglos fue un lugar de suma importancia estratégica y económica para los reyes checos.

Prueba palpable de la antigua fama de Landštejn es la gigantesca ruina de un castillo medieval, del mismo nombre, que sigue llamando la atención de historiadores y aficionados.

La región estuvo abandonada durante mucho tiempo. La situación cambió a mediados del siglo XII cuando empezó a llegar gente de Austria a colonizar la zona.

La expansión de Austria no le gustó nada a la nobleza checa y morava, que se dirigió al emperador romano-germánico, Federico Barbarroja, pidiéndole que definiera oficialmente la frontera entre ambos países.

Éste realmente lo hizo, pero favoreció bastante a la parte austriaca ya que la frontera fijada por Barbarroja era distinta a la actual. En las cercanías de la ciudad de Nová Bystřice giraba hacia el interior del país rumbo a Kunžak y por el valle de Landštejn regresaba a su línea original.

Una gran parte del territorio checo pasó así a formar parte de Austria. Todo esto ocurrió poco antes de llegar al trono checo Otakar II, uno de los gobernadores medievales más importantes de Centroeuropa.

El rey premislita se daba cuenta de la importancia de proteger la frontera recién establecida y a principios del siglo XIII mandó construir allí una gigantesca fortaleza de piedra.

El castillo vivió sus mejores tiempos en la primera mitad del siglo XIV, cuando fue administrado por Guillermo de Landštejn, de la poderosa familia de Vítkovci.

El ambicioso aristócrata pronto se convirtió en el diplomático preferido del rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV, que le nombró en 1351 burgrave del Castillo de Praga.

Desde el principio, Landštejn gozaba de su privilegiada posición geográfica. Además de estar situado en la frontera entre Bohemia, Moravia y Austria, pasaba por él una antigua ruta comercial que conducía desde Italia hasta el Norte de Europa.

No es de extrañar que Guillermo de Landštejn, que sacaba provecho económico de esa situación estratégica del castillo, despertara mucha envidia entre la nobleza checa.

A mediados del siglo XIV, después de varios años de discordias, uno de los familiares lejanos de Guillermo, Enrique de Hradec, desvió la ruta para que pasara por su territorio.

Guillermo respondió retándolo a un duelo en el que resultó herido gravemente y en 1356 falleció en Landštejn. Con la muerte de Guillermo comienza el paulatino decaimiento de la fama de Landštejn.

Entre los posteriores dueños del castillo cabe mencionar al linaje de los Krajíř de Krajek, de origen austriaco. Bajo su administración, que duró casi dos siglos, el castillo fue sometido a una amplia reforma.

Esa época terminó en 1579. En los siglos posteriores, el castillo cambió de dueño varias veces y en 1771 fue dañado gravemente por un incendio. A partir de esa fecha quedó abandonado y poco a poco fue convirtiéndose en ruina.

El gran renacimiento de Landštejn llegó en los años 60 del siglo pasado. Bajo la batuta de un grupo de aficionados, y posteriormente el Estado checoslovaco, se empezó una frenética reconstrucción del castillo.

Entre los años 2003 y 2009 se llevó a cabo un amplio sondeo arqueológico en Landštejn y sus cercanías.

Algunos hallazgos se realizaron de forma premeditada, otros espontáneamente.

Actualmente se hacen excavaciones para poner al descubierto sus sótanos, así como un inteligente sistema de drenaje.

Es hora de agradecerles a los oyentes que nos han enviado sus informes de recepción.

Muchas gracias a nuestros amigos Juan Carlos Gil y Juan Morales de España; a María del Carmen Ramírez de Cuba; y a Juan Carlos Buscaglia, Ángel José Leonardo y Ceferino Campmajó de Argentina.

Como siempre recibirán en sus domicilios las respectivas tarjetas QSL que les enviaremos a modo de respuesta.

Queridos oyentes, la pregunta de este mes para nuestro mini concurso ‘Conozca algo interesante con Radio Praga’ es: ¿De qué época histórica proviene el Castillo de Landštejn?

Amigos, con esto finalizamos nuestra cita. Esperamos que nos sigan enviando sus cartas a la dirección de Radio Praga y comentando todos nuestros temas en Facebook y Twitter, ¡hasta la próxima ocasión!