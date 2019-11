Amistades con personas de cinco continentes

Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del espacio Cita con los Oyentes. Saludamos a todos nuestros seguidores de España y América Latina, nos alegra estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Empezaremos con las cartas y correos electrónicos que nos han llegado de todas partes del mundo a nuestra dirección de Radio Praga Internacional.

Nuestro gran amigo Juan Franco Crespo nos envió un correo electrónico desde Valls-Tarragona, España. Nos escribió que ya no escuchaba la radio por onda corta, sino a través de internet en la biblioteca, y que le gustó mucho el espacio musical dedicado a Zuzana Navarová.

“Me encantó su samba, no la conocía y realmente tenía una voz preciosa, me permití el lujo de “pescar” la web y rebotarla a través de la red de Facebook. ¡Qué voz y qué canciones! Gracias por descubrirme su faceta de cantante en lengua española”.

Nos alegra que haya disfrutado del programa musical y aprendido algo nuevo. Queremos compartir también la segunda parte de su correo electrónico.

“Veo que esa buena faena de atención al oyente sigue impecablemente con el característico trato de vuestra radio. Por eso siempre tuvo una alta valoración entre los que escuchábamos, a miles de kilómetros, sus emisiones y a juzgar por las conversaciones durante mis viajes con otros radioescuchas, esa fama sigue inalterable”.

Muchísimas gracias por su correo, Juan Franco, mensajes como el suyo nos motivan a seguir en el aire. Le enviamos cordiales saludos desde Praga.

A nuestro amigo Leonardo Santiago, de Venezuela, le gustó mucho el espacio Radioviajes, donde hablamos de la famosa Columna de Olomouc.

“Fue muy interesante conocer sobre la Columna de Olomouc, construida hace tantos años. Mientras narraban su historia pensaba también en la dedicación que pudieron tener las personas encargadas de su construcción. Y hoy por la mañana, mientras investigaba el nombre correcto de Olomouc, pude leer en Wikipedia que en la columna también se encuentran unas 30 estatuas a escala humana o superior, talladas por uno de los seguidores del arquitecto que ideó la obra”.

La Columna de Olomouc, inaugurada en 1754, está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Gracias a su enorme tamaño y a sus singulares características acústicas figura entre las joyas arquitectónicas del país.

El oyente Leonardo no se interesa solo por la arquitectura, también comentó uno de nuestros temas económicos.

“Por otra parte, me llamó la atención que la compañía O2 vaya a retirar las cabinas telefónicas en su mayoría. Pero, más aún, también me llamó la atención que, algunas veces, las cabinas pueden ser víctimas de vándalos. En Venezuela también suele suceder lo mismo, sea porque les pintan grafitis en su estructura, porque dejan basura en ellas o bien porque simplemente las derriban. Y, al igual que en la República Checa, aquí ya no suelen usarse muy a menudo estas cabinas. No hace tanto yo personalmente hacía llamadas desde varias de ellas, especialmente porque me parecían cómodas para hablar desde distintas partes de mi ciudad, el servicio era bueno y también muy barato. Sin embargo, al no encontrar más tarjetas prepagadas, también dejé de frecuentarlas”.

Las cabinas telefónicas ya no hacen falta en la actualidad, ya que todo el mundo utiliza internet o los móviles para comunicarse. Tenemos que admitir, no obstante, que las cabinas han conservado su encanto.

Gracias por sus observaciones, Leonardo, esperamos sus próximos correos aquí en Radio Praga Internacional.

Siempre con ustedes, amigos

Nos llegó un correo electrónico desde Cuba, de nuestro gran amigo Adriel Amaya Armas, quien nos escribió:

“Queridos amigos de Radio Praga, reciban un saludo desde Cuba, este 6 de noviembre será el segundo cumpleaños de mi niña Nathalia, ¡cómo pasa el tiempo de rápido! Ahora está en la etapa de: ¿Qué tú haces? ¿Por qué?”

¡Pues feliz cumpleaños a Nathalia! Le deseamos todo lo mejor. Esta etapa que describe es una de las más bonitas de la infancia, esperamos que la disfrute junto a su hija.

Nuestro radioescucha Claudio Galaz de Chile, quien sigue nuestros programas con regularidad, hizo una interesante observación sobre la música clásica checa:

“Siempre es un gusto poder intercambiar algunas líneas con ustedes, especialmente cuando vuestra programación hace alusión a elementos culturales e históricos de vuestra nación. E incluso se dedica a la música clásica y que expuso algunas obras del compositor Fučík, a quien muchos conocemos por la “Entrada de los gladiadores” y que en mi país, se asocia a los perros y malabaristas de los circos”.

Nos alegra que se interese por la música checa, Claudio, incluso por autores menos conocidos como Julius Fučík. Esperamos que siga sintonizando nuestros espacios musicales para aprender más.

Siguiendo con la correspondencia, Claudio Alfredo Martijena de Argentina comentó uno de nuestros espacios del ciclo “Legados del pasado – Testimonios del presente”, haciendo alusión a la Segunda Guerra Mundial.

“No por conocidos resultan menos estremecedores los acontecimientos sucedidos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que, tal como ocurrió en la edición de hoy de “Legados del pasado – Testimonios del presente”, siempre deberá mantenerse vivo el recuerdo de aquel horror como testimonio permanente para que las generaciones por venir no repitan los errores y atrocidades del pasado”.

Muchas gracias, Claudio Alfredo, por su comentario, y a todos los oyentes que escuchan atentamente nuestros programas.

Por último queremos compartir la carta de nuestro querido oyente Sergio Fuentes Vásquez de México, quien nos escribió lo siguiente:

“Amigos de Radio Praga, yo los escucho en español por onda corta y me gusta el programa de las cartas porque así podemos tener amistades con personas de los cinco continentes”.

Gracias, Sergio, por su amable carta. Y aquí ponemos fin a nuestra cita de hoy, amigos. Esperamos sus cartas y comentarios acerca de nuestra programación. Que estén bien y ¡hasta la próxima ocasión!