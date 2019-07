Vodafone darf Internetanbieter UPC übernehmen

Vodafone darf das Kabelgeschäft von Liberty Global in Deutschland, Rumänien, Ungarn und Tschechien übernehmen. Das hat die EU-Kommission am Donnerstag entschieden. Hierzulande fällt damit der Internetanbieter UPC an den britischen Mobilfunkanbieter.