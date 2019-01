Verbraucherpreise in Tschechien im Vorjahr um 2,1 Prozent gestiegen

Die Verbraucherpreise in Tschechien sind im vergangenen Jahr im Schnitt um 2,1 Prozent gestiegen. Das ist die dritthöchste Inflationsjahresrate in den zurückliegenden zehn Jahren. Noch höher war sie im Jahr 2012, da lag sie bei 3,3 Prozent, und im Jahr 2017, als sie mit 2,5 Prozent festgehalten wurde. Das gab das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt.