USA fördern tschechisches Startup mit Höchstsumme

Das tschechische Start-up-Unternehmen Productboard, das digitales Produktmanagement betreibt, hat von amerikanischen Investoren 45 Millionen Dollar (40,5 Millionen Euro) erhalten. Mit dem Geld will die Firma weiter wachsen, ihr Geschäft ausbauen und ihre Teams in Prag und im amerikanischen Silicon Valley aufstocken. Das gab Productboard in einem Pressebericht bekannt.