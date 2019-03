Umfang der öffentlichen Bauaufträge stieg zuletzt um 44 Prozent

Die Bautätigkeit in Tschechien nimmt weiter zu. In den ersten zwei Monaten dieses Jahres hat sich der Umfang der Aufträge, die öffentliche Investoren für Baufirmen ausgeschrieben haben, im Jahresvergleich um 43,7 Prozent erhöht. Die gesamte Auftragshöhe für die Monate Januar und Februar lag bei 32,5 Milliarden Kronen (1,26 Milliarden Euro). Die Zahl der Aufträge sank hingegen um ein Zehntel auf 634. Das geht aus den Daten des Investment-Unternehmens IS hervor, die am Dienstag von der Nachrichtenagentur ČTK veröffentlicht wurden.